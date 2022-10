Janet Barboza y Melissa Paredes estarán frente a frente en ‘El Gran Show’

Janet Barboza y Melissa Paredes se reencontrarán en 'El Gran Show'.

Janet Barboza volverá a pisar la pista de ‘El Gran Show’, esta vez la conductora de televisión estará presente en el programa como una jurado VIP para la quinta gala. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que la presentadora volverá a tener a Melissa Paredes al frente, incluso esta vez la calificará.

Como se recuerda, la última vez que la popular ‘Rulitos’ y la integrante del programa se vieron fue cuando Paredes llegó a ‘América Hoy’ a hacer su descargo tras el ampay que protagonizó con Anthony Aranda. Desde entonces, la exesposa de Rodrigo Cuba ha evitado regresar al magazine que conducía para no encontrarse con la presentadora.

Pero, esta distancia llegará a su fin este sábado 29 de octubre, cuando Janet Barboza sea presentada como jurado calificador. Sin embargo, la compañera de Ethel Pozo dejó claro que será justa y objetiva con el puntaje y no dejará que nada interceda en su decisión porque es una persona muy profesional.

“Yo intento, en mi vida en general, ser justa y objetiva, y esta vez no será la excepción. Además, a mí ella no me cae mal, siempre ha habido mucho respeto y para todos los participantes, igual, entonces, que no quede duda de que seré justa y objetiva”, señaló en ese sentido.

Te puede interesar: “De esas no me hables”, Melissa Paredes y su reacción al ser consultada por las conductoras de ‘América Hoy’

Melissa Paredes no descarta volver a hablar con Janet Barboza. (Foto: Instagram)

En otro momento, se refirió a este encuentro luego de más de un año de distanciamiento. Janet Barboza lo tomó con humor e incluso señaló que esta nueva reunión sería como un ‘aniversario’ entre ambas, pese a ello mantiene su posición sobre lo que sucedió.

“Ha pasado un año desde la última vez que nos vimos y estamos de aniversario (risas). En realidad, yo no tengo que pedirle perdón a nadie de las cosas que hago como profesional, siempre me he mantenido en una línea en la cual me debo al público y creo que ellos necesitan seriedad y sinceridad”, sentenció.

Te puede interesar: Melissa Paredes desmiente a Janet Barboza sobre su salida de América Hoy: “Nadie me condicionó”

Por otro lado, sobre las declaraciones de Melissa en las que comenta que tiene ‘miedo’ por la presencia de Janet, ella se defiende y asegura que hay que aprender a separar la vida personal de la profesional que se muestra en televisión.

“No, no creo que deba tener miedo, creo que Melissa (Paredes) no termina de separar las cosas, no termina de diferenciar lo profesional de la vida personal. Creo queno ha entendido que yo, en televisión, soy muy profesional”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO