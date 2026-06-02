Perú

Elecciones 2026, segunda vuelta: así votará cada región en los comicios del 7 de junio

La distribución del padrón electoral revela marcadas diferencias entre las regiones del país, con Lima concentrando casi un tercio de los ciudadanos habilitados para sufragar y varias circunscripciones que superan el millón de votantes en la definición presidencial de este 7 de junio

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El padrón electoral definitivo validado por el JNE está conformado por 27.325.432 ciudadanos habilitados para votar, de los cuales 26.114.619 se encuentran dentro del territorio peruano.
El padrón electoral definitivo validado por el JNE está conformado por 27.325.432 ciudadanos habilitados para votar, de los cuales 26.114.619 se encuentran dentro del territorio peruano. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, programada para este domingo 7 de junio, más de 27 millones de ciudadanos se encuentran habilitados para acudir a las urnas. El padrón electoral definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) alcanza los 27.325.432 electores, de los cuales 26.114.619 residen en el territorio nacional y 1.210.813 viven en el extranjero.

La distribución de votantes en el país muestra importantes diferencias entre regiones. Mientras algunas circunscripciones superan ampliamente el millón de electores, otras cuentan con menos de 200 mil ciudadanos habilitados para sufragar. Esta diversidad territorial será determinante en una jornada electoral que definirá al próximo presidente de la República.

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Lima concentra la mayor cantidad de votantes

Lima Metropolitana se mantiene como la principal circunscripción electoral del país. Según el análisis del padrón elaborado por el Observatorio para la Gobernabilidad de INFOgob, reúne 7.822.555 electores, equivalente a cerca del 29% del total nacional.

La magnitud de este número cobra mayor relevancia al compararse con otras regiones. La cantidad de votantes en Lima Metropolitana es aproximadamente cinco veces superior a la de La Libertad, la segunda circunscripción con más electores. Por ello, el comportamiento electoral de la capital continúa siendo uno de los factores más observados por partidos políticos y analistas.

Este domingo 7 de junio, los peruanos volverán a las urnas para elegir al próximo presidente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Infórmate sobre los detalles y las recomendaciones de la ONPE.

Las regiones con más de un millón de electores

Detrás de Lima Metropolitana se ubican varias regiones que también poseen un peso significativo en el proceso electoral. La Libertad cuenta con 1.552.691 votantes habilitados, seguida de Piura con 1.534.085 y Arequipa con 1.226.525 electores.

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En este grupo también figuran Cajamarca con 1.198.773 votantes, Cusco con 1.133.754, Junín con 1.062.500 y Lambayeque con 1.051.350. Estas regiones conforman el bloque de circunscripciones que superan el millón de electores y tendrán una influencia importante en el resultado final de la segunda vuelta.

El grupo intermedio de regiones

Un segundo bloque está integrado por regiones que registran entre 500 mil y un millón de electores. Allí aparecen Áncash con 971.385 votantes, Puno con 963.489, Callao con 858.968 y Lima Provincias con 828.473.

También forman parte de este segmento Loreto con 775.923 electores, San Martín con 723.605, Ica con 713.997, Huánuco con 656.517 y Ayacucho con 520.238. Aunque individualmente tienen menor peso que las regiones más pobladas, en conjunto representan una porción considerable del padrón nacional.

Lima tiene, por lejos, la mayor cantidad de votantes en Perú.
Lima tiene, por lejos, la mayor cantidad de votantes en Perú. Foto: JNE

Las circunscripciones con menos votantes

En la parte baja de la lista se encuentran las regiones con menos de 500 mil electores. Apurímac registra 453.928 votantes habilitados, seguida de Amazonas con 361.338, Huancavelica con 345.245 y Tacna con 339.448.

Más abajo aparecen Pasco con 302.615 electores, Tumbes con 223.695, Moquegua con 181.317 y Madre de Dios con 147.577. Esta última es la circunscripción con la menor cantidad de votantes del país, representando menos del 1% del padrón electoral nacional.

Los peruanos en el extranjero también tendrán participación

Además de los electores distribuidos en las distintas regiones del país, el padrón incluye a 1.210.813 peruanos residentes en el extranjero. Esta cifra supera incluso a varias circunscripciones nacionales y equivale a una de las mayores concentraciones de votantes del proceso electoral.

El JNE destaca que el padrón electoral de 2026 refleja un crecimiento de aproximadamente 8% respecto a las elecciones generales de 2021 y un aumento acumulado superior al 65% en comparación con los comicios de 2006. De esta manera, el país llegará a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio con el mayor número de electores registrado en su historia reciente, distribuidos de manera heterogénea entre las distintas regiones y el voto exterior.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participaron en el último debate presidencial antes de las elecciones del 7 de junio. Fujimori defendió el “Plan de Pacificación Nacional” y el uso de Fuerzas Armadas en fronteras, mientras Sánchez propuso limpiar la Policía y eliminar leyes “procrimen”.

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