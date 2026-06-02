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El montañista peruano Víctor Rímac conquista el Everest por segunda vez y advierte sobre la pérdida de glaciares

Por segunda vez en su carrera, el escalador huaracino llegó a la cima más alta del planeta y alertó sobre el acelerado retroceso de los hielos en el Himalaya y la Cordillera Blanca

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El montañista peruano Víctor Rímac alcanzó por segunda vez la cima del monte Everest
El montañista peruano Víctor Rímac alcanzó por segunda vez la cima del monte Everest

El montañista peruano Víctor Rímac alcanzó por segunda vez la cima del monte Everest (8.848 m s.n.m.) durante la temporada de ascensos de mayo de 2026, una expedición que el deportista originario de Huaraz convirtió en una plataforma de alerta sobre el retroceso de los glaciares y el deterioro ambiental en las grandes cordilleras del planeta.

La expedición tuvo un marco simbólico adicional: Rímac representó al Parque Nacional Huascarán en el año en que esa reserva natural cumple 50 años de creación, y llevó consigo un mensaje de sensibilización sobre los efectos del calentamiento global en las montañas del mundo. “Después de varios años he regresado al Everest y he notado un gran cambio en la desglaciación de la montaña. También la contaminación está creciendo de manera muy preocupante. Si nosotros en el Perú no cuidamos nuestra Cordillera Blanca y no tomamos medidas, también seguiremos perdiéndola", declaró el deportista tras culminar la expedición.

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El montañista peruano Víctor Rímac alcanzó por segunda vez la cima del monte Everest
El montañista peruano Víctor Rímac alcanzó por segunda vez la cima del monte Everest

El ascenso representa el noveno ochomil en el historial de Rímac, quien avanza así en su proyecto “Cumbre 8mil”, cuyo objetivo es completar el ascenso a las catorce montañas más altas del mundo, todas por encima de los ocho mil metros de altitud. La lista de cimas que ya suma incluye el Dhaulagiri (8.167 m, Nepal, 18 de mayo de 2014), el Manaslu (8.163 m, Nepal, 30 de septiembre de 2015, con repeticiones en 2023 y 2024), el Cho Oyu (8.201 m, Tíbet/Nepal, 30 de septiembre de 2016), el Lhotse (8.516 m, China/Nepal, mayo de 2022), el Makalu (8.463 m, China/Nepal, mayo de 2022), el Gasherbrum II (8.035 m, 17 de julio de 2023), el Gasherbrum I (8.068 m, 21 de julio de 2023) y el Broad Peak (8.047 m, 25 de julio de 2023).

Hito de Rímac

La primera vez que Rímac pisó la cumbre del Everest fue el 21 de mayo de 2017, una fecha que marcó un hito en el montañismo peruano: se convirtió en el deportista más joven del país en alcanzar esa cima y en el primero en hacerlo sin oxígeno suplementario, una distinción que lo ubicó entre los montañistas de mayor nivel técnico de América del Sur. Ese logro fue el tercero de sus intentos en el Everest. El primero quedó truncado cuando una avalancha cobró la vida de varios sherpas en la zona y obligó a cancelar todas las expediciones. En el segundo, en 2015, Rímac sobrevivió a la avalancha desencadenada por el terremoto de 7,8 grados que sacudió a Nepal y permaneció en la zona apoyando las operaciones de rescate.

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AME4005. LIMA (PERÚ), 21/07/2021.- Fotografía fechada el 11 de julio de 2021, cedida por Expedición "Bandera del Bicentenario", que muestra una bandera peruana gigante en la montaña de Huascarán (Perú). Una bandera peruana gigante de 4.000 metros cuadrados lució sus colores rojo y blanco sobre el Huascarán, la montaña más alta de Perú, para conmemorar el bicentenario de la independencia del país, que se celebrará este 28 julio.Con 200 metros de largo, 20 de ancho y un peso de más de 300 kilos, el enorme símbolo nacional fue trasladado a cuestas por 25 guías de montaña, en la expedición "Bandera del Bicentenario", liderada por el montañero peruano Víctor Rímac. EFE/ Expedición "bandera Del Bicentenario" SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME4005. LIMA (PERÚ), 21/07/2021.- Fotografía fechada el 11 de julio de 2021, cedida por Expedición "Bandera del Bicentenario", que muestra una bandera peruana gigante en la montaña de Huascarán (Perú). Una bandera peruana gigante de 4.000 metros cuadrados lució sus colores rojo y blanco sobre el Huascarán, la montaña más alta de Perú, para conmemorar el bicentenario de la independencia del país, que se celebrará este 28 julio.Con 200 metros de largo, 20 de ancho y un peso de más de 300 kilos, el enorme símbolo nacional fue trasladado a cuestas por 25 guías de montaña, en la expedición "Bandera del Bicentenario", liderada por el montañero peruano Víctor Rímac. EFE/ Expedición "bandera Del Bicentenario" SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Rímac forma parte del selecto grupo de cuatro peruanos que han alcanzado la cima del Everest. El primero fue Augusto Ortega, en 1992.

Fuera de las expediciones de alta montaña, el deportista huaracino trabaja como guardaparque honorario del Parque Nacional Huascarán y como promotor de Mountain Protectors, organización desde la que impulsa iniciativas de conservación de ecosistemas de alta montaña y educación ambiental. Su trayectoria incluye también el proyecto “Bandera del Bicentenario”, con el que en 2021 lideró el ascenso al Huascarán para colocar en su cima una bandera peruana de 4.000 metros cuadrados y 400 kilos de peso, como parte de las celebraciones por los 200 años de la independencia del Perú. La bandera, visible desde decenas de kilómetros, fue luego bajada y recorrió las principales calles de la ciudad de Huaraz.

Víctor Rímac posó con la bandera peruana en la cima de Makalu Foto:@victorrimac
Víctor Rímac posó con la bandera peruana en la cima de Makalu Foto:@victorrimac

El retroceso glaciar que Rímac observó en el Everest es el mismo fenómeno que amenaza a la Cordillera Blanca, considerada la cadena montañosa tropical más extensa del mundo y una fuente de agua vital para millones de peruanos. Su segundo ascenso al techo del mundo lleva ese mensaje implícito: lo que ocurre en el Himalaya no es ajeno a lo que ya sucede en los Andes.

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