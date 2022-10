Ethel Pozo toma distancia de Melissa Paredes: “No me une nada a ella”

Ethel Pozo se molestó con Melissa Paredes. 'América Hoy'

Ethel Pozo olvidó la amistad que algún día tuvo con Melissa Paredes. La hija de Gisela Valcárcel se molestó con la actriz luego de escuchar que ella sintió que le dieron la espalda cuando protagonizó el ampay con el bailarín Anthony Aranda.

Y es que Melissa declaró para las cámaras de ‘América Hoy’ que no quiere ver a sus excompañeros y considera que no tiene nada que aclararles. “He visto ahí que dicen que quieren que les aclare unas cosas, ¿Qué les voy a aclarar? ¿Quién? ¿Qué serán?. No entiendo, expresó.

Días antes, Ethel Pozo le pidió a la exesposa de Rodrigo Cuba que aclare quien le había dado la espalda, tras el ampay que protagonizó con su actual pareja, pues ella no lo considera así.

“Respeto lo que diga, pero lo que no entiendo hasta el día de hoy es lo de la espalda, no sé si se habla de lo que pasó en TV o lo que pasó realmente por Whastapp porque por ahí estuvimos todos, apoyando es poco”, dijo Pozo.

Por su lado, Melissa Paredes consultó al reportero a donde envían a las conductoras cuando un invitado no quiere verlas en el set de televisión, y tras recibir la respuesta indicó que Brunella Horna y Edson Dávila se podrían quedar.

Ethel Pozo les respondió fuerte y claro a Melissa Paredes

Esto molestó mucho a Ethel Pozo, quien dijo que estaba dispuesta a irse al mercado o a donde la producción de su programa la envíe porque no desea ver tampoco a la actriz.

“Pero, Melissa, si tú quieres que no estemos Janet y yo, yo feliz me voy a hacer un enlace al mercado, al zoológico o me voy a hacer obras sociales. Yo tampoco quisiera estar en el set, si Melissa viene”, afirmó.

Asimismo, la esposa de Julián Alexander indicó que no es una persona hipócrita y no desea sonreírle a alguien que no quiere.

“Yo jamás puedo voy a ser doble cara, no le puedo sonreír a alguien que no quiero. No le puedo sonreír, simplemente no me une nada a Melissa Paredes. Si me dicen que tengo que estar en el set, preferiría irme a un enlace. No soy hipócrita, no puedo, no nací así”, aseveró.

Por su lado, Janet Barboza comentó que espera tener la oportunidad de responderle a Melissa Paredes, ya que la popular ‘Rulitos’ ha sido invitada como jurado Vip en la siguiente gala de ‘El Gran Show”.

Ahí ambas se verán las caras luego de que la última vez que tuvieron contacto fue en el programa de ‘América Hoy’ y Janet fue muy dura y directa con las preguntas que le hizo a Melissa Paredes, con respecto a la relación que inició en ese entonces con Aranda.

“Solo espero que mañana tenga la oportunidad, aunque sea de 30 segundos, porque me siento aludida, porque cada vez que le ponen el micrófono a Melissa Paredes tiene palabras descorteces para conmigo. No soy ninguna niña, soy una conductora de TV”, afirmó.

