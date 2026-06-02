Conductora que atropelló y mató a vigilante en Trujillo es condenada a 4 años y 6 meses de cárcel

Mujer acusada de atropello mortal enfrenta juicio en Trujillo: Fiscalía solicita condena de 15 años. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Poder Judicial condenó a Maricsa Polet Alfaro Cerna a cuatro años, seis meses y 26 días de cárcel efectiva por homicidio culposo, tras atropellar y causar la muerte de Juan Martínez Torres en Trujillo. Además, ordenó el pago de una reparación civil y le impuso restricciones relacionadas con su licencia de conducir.

El fallo se conoció tras el proceso seguido por el atropello ocurrido la noche del 3 de mayo en la urbanización El Golf, ubicada en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo. Según la información fiscal y judicial, Alfaro Cerna conducía en estado de ebriedad y tenía la licencia vencida desde 2022.

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Martínez Torres quedó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Belén de Trujillo. Permaneció internado cinco días y murió por las lesiones sufridas. A partir de ese desenlace, el caso se enfocó en la responsabilidad penal por un hecho de tránsito que terminó con la muerte de un trabajador de seguridad.

Un vigilante y artesano de 51 años, Juan Martínez, fue atropellado mortalmente en Trujillo por una mujer que conducía con 1.84 g/l de alcohol en la sangre y con la licencia vencida. A pesar de las pruebas, la conductora fue puesta en libertad, desatando la indignación de la familia que ahora clama por justicia.| Domingo Al Día

Fallo judicial impone cárcel efectiva y restricciones

El Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia de La Libertad condenó a Alfaro Cerna a cuatro años, seis meses y veintiséis días de cárcel efectiva por el delito de homicidio culposo cometido contra Juan Martínez Torres, vigilante en la urbanización El Golf. El hecho ocurrió en el distrito de Víctor Larco, en la provincia de Trujillo.

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El Poder Judicial del Perú, a través de una publicación en su cuenta oficial, precisó que la sentencia se emitió luego de que la procesada se acogió a la conclusión anticipada y admitió su responsabilidad en el accidente de tránsito que causó la muerte del vigilante.

El juez Néstor Sánchez Pagador fijó una reparación civil de S/ 329.280 a favor de los deudos de la víctima. El juzgado también dispuso la inhabilitación para conseguir una licencia de conducir, como parte de las medidas accesorias impuestas en la sentencia.

Videos, dosaje etílico y licencia vencida: las pruebas clave del caso

El caso tomó un giro formal el 9 de mayo, cuando la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad solicitó que la investigación pase de lesiones culposas a homicidio culposo tras la muerte de Martínez Torres, ocurrida el 8 de mayo luego de cinco días de hospitalización.

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Imágenes de una cámara de seguridad muestran el preciso instante en que una conductora en aparente estado de ebriedad atropella a un vigilante en Trujillo. La hermana de la víctima denuncia que el hombre se encuentra en estado crítico mientras la responsable ha sido liberada.| Exitosa Noticias

El fiscal provincial Joan Balladares requirió una condena de cinco años y cuatro meses de prisión para Alfaro Cerna, además del pago de S/ 329.280 como reparación civil para los herederos y la inhabilitación definitiva para conducir. La Fiscalía sustentó su pedido en la gravedad del hecho y en los elementos de convicción reunidos.

Entre los principales soportes de esa fundamentación, el Ministerio Público citó informes médicos, videos de seguridad y el resultado del dosaje etílico. También consideró como agravante que la conductora manejaba con la licencia vencida desde 2022, lo que, según su tesis, reforzaba la responsabilidad penal directa por conducir bajo los efectos del alcohol y sin permiso vigente.

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La noche del atropello: cámaras registraron el impacto

La noche del 3 de mayo, cámaras de vigilancia registraron el momento en que una camioneta Mercedes-Benz conducida por Alfaro Cerna arrolló a Martínez Torres mientras cumplía labores de vigilancia en la urbanización El Golf. La Policía Nacional del Perú confirmó que la licencia de la conductora estaba caduca y que la prueba de alcoholemia arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre.

En medio de escenas de profundo dolor, familiares y amigos dieron el último adiós al vigilante de seguridad que falleció tras ser atropellado por una conductora en estado de ebriedad en Trujillo. Los asistentes vistieron polos pidiendo justicia y exigieron la máxima sanción para la responsable.| TV Perú

Tras el impacto, el vigilante fue llevado al Hospital Belén de Trujillo. Los reportes médicos señalaron que permaneció en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con lesiones graves y que el fallecimiento se produjo por las consecuencias del atropello.

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El caso también quedó marcado por cuestionamientos a la actuación inicial de las autoridades. Familiares denunciaron que el primer registro policial consignó el hecho como una “caída de altura”, en contradicción con las imágenes captadas por las cámaras. La jefatura policial de La Libertad informó que los agentes responsables fueron separados y sometidos a una investigación interna.