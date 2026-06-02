Conductora que atropelló y mató a vigilante en Trujillo es condenada a 4 años y 6 meses de cárcel

El Poder Judicial condenó a Maricsa Polet Alfaro Cerna a cuatro años, seis meses y 26 días de cárcel efectiva por homicidio culposo, tras atropellar y causar la muerte de Juan Martínez Torres en Trujillo. Además, ordenó el pago de una reparación civil y le impuso restricciones relacionadas con su licencia de conducir.
El fallo se conoció tras el proceso seguido por el atropello ocurrido la noche del 3 de mayo en la urbanización El Golf, ubicada en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo. Según la información fiscal y judicial, Alfaro Cerna conducía en estado de ebriedad y tenía la licencia vencida desde 2022.
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Martínez Torres quedó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Belén de Trujillo. Permaneció internado cinco días y murió por las lesiones sufridas. A partir de ese desenlace, el caso se enfocó en la responsabilidad penal por un hecho de tránsito que terminó con la muerte de un trabajador de seguridad.
Fallo judicial impone cárcel efectiva y restricciones
El Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia de La Libertad condenó a Alfaro Cerna a cuatro años, seis meses y veintiséis días de cárcel efectiva por el delito de homicidio culposo cometido contra Juan Martínez Torres, vigilante en la urbanización El Golf. El hecho ocurrió en el distrito de Víctor Larco, en la provincia de Trujillo.
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El Poder Judicial del Perú, a través de una publicación en su cuenta oficial, precisó que la sentencia se emitió luego de que la procesada se acogió a la conclusión anticipada y admitió su responsabilidad en el accidente de tránsito que causó la muerte del vigilante.
El juez Néstor Sánchez Pagador fijó una reparación civil de S/ 329.280 a favor de los deudos de la víctima. El juzgado también dispuso la inhabilitación para conseguir una licencia de conducir, como parte de las medidas accesorias impuestas en la sentencia.
Videos, dosaje etílico y licencia vencida: las pruebas clave del caso
El caso tomó un giro formal el 9 de mayo, cuando la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad solicitó que la investigación pase de lesiones culposas a homicidio culposo tras la muerte de Martínez Torres, ocurrida el 8 de mayo luego de cinco días de hospitalización.
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El fiscal provincial Joan Balladares requirió una condena de cinco años y cuatro meses de prisión para Alfaro Cerna, además del pago de S/ 329.280 como reparación civil para los herederos y la inhabilitación definitiva para conducir. La Fiscalía sustentó su pedido en la gravedad del hecho y en los elementos de convicción reunidos.
Entre los principales soportes de esa fundamentación, el Ministerio Público citó informes médicos, videos de seguridad y el resultado del dosaje etílico. También consideró como agravante que la conductora manejaba con la licencia vencida desde 2022, lo que, según su tesis, reforzaba la responsabilidad penal directa por conducir bajo los efectos del alcohol y sin permiso vigente.
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La noche del atropello: cámaras registraron el impacto
La noche del 3 de mayo, cámaras de vigilancia registraron el momento en que una camioneta Mercedes-Benz conducida por Alfaro Cerna arrolló a Martínez Torres mientras cumplía labores de vigilancia en la urbanización El Golf. La Policía Nacional del Perú confirmó que la licencia de la conductora estaba caduca y que la prueba de alcoholemia arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre.
Tras el impacto, el vigilante fue llevado al Hospital Belén de Trujillo. Los reportes médicos señalaron que permaneció en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con lesiones graves y que el fallecimiento se produjo por las consecuencias del atropello.
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El caso también quedó marcado por cuestionamientos a la actuación inicial de las autoridades. Familiares denunciaron que el primer registro policial consignó el hecho como una “caída de altura”, en contradicción con las imágenes captadas por las cámaras. La jefatura policial de La Libertad informó que los agentes responsables fueron separados y sometidos a una investigación interna.
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