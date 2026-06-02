Obrero muere tras derrumbe en obra de edificio en San Miguel: otros dos trabajadores resultaron heridos durante rescate

Un jefe de brigada de los bomberos ofrece detalles sobre el derrumbe ocurrido en una construcción en San Miguel. El incidente dejó un saldo trágico de un trabajador fallecido y dos heridos. El cuerpo del fallecido fue localizado a 4 metros de profundidad en el sótano 2 de la edificación. Canal N

La emergencia ocurrida en una obra de construcción del distrito de San Miguel terminó con la muerte de un trabajador y dejó a otras dos personas lesionadas. El accidente movilizó a decenas de integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes desarrollaron una compleja operación de rescate en una zona subterránea de un proyecto inmobiliario en ejecución.

El hecho se registró en una edificación ubicada en la cuadra dos de la calle Teniente César López Rojas, donde se construye un edificio residencial de 18 pisos con tres niveles de sótanos. Según información proporcionada por los equipos de emergencia, el colapso ocurrió mientras se realizaban trabajos vinculados a la excavación y habilitación de los espacios subterráneos.

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Durante varias horas, rescatistas, personal municipal y efectivos policiales permanecieron en la zona para atender la emergencia y asegurar el área afectada. La Municipalidad de San Miguel dispuso la paralización temporal de la obra mientras las autoridades competentes desarrollan las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente.

Tres trabajadores afectados por el derrumbe

Un colapso en una edificación de San Miguel dejó un trabajador fallecido y dos heridos. Composición: Infobae / Facebook / Captura de pantalla

De acuerdo con el reporte oficial de los bomberos, inicialmente se registraron tres víctimas. El brigadier mayor Carlos Gallardo, encargado de las labores de rescate, precisó que una de ellas recibió atención inmediata por parte del personal de la propia obra antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Durante una declaración a la prensa, Gallardo explicó: “Inicialmente se hablaba de tres heridos. El primero, policontuso, que no fue trabajado por el personal del cuerpo de bomberos, fue trabajado directamente por el personal de la obra”.

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La segunda víctima sí recibió asistencia de los bomberos. El trabajador fue rescatado con vida y trasladado consciente a un establecimiento de salud tras presentar diversas lesiones en las extremidades inferiores.

Las labores más complejas se concentraron en la ubicación de un tercer trabajador que permanecía atrapado bajo una gran cantidad de tierra y escombros. La emergencia se desarrolló en el segundo nivel de sótano de la construcción.

Consultado sobre el lugar exacto donde ocurrió el accidente, Gallardo respondió: “Sótano dos, sótano dos de esta edificación”.

Las operaciones requirieron maquinaria pesada y procedimientos especializados para evitar nuevos deslizamientos dentro del área afectada. Cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron al lugar, mientras cerca de 35 rescatistas participaron en los trabajos de búsqueda.

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La línea de vida permitió localizar a la víctima

Tras varias horas de intervención, los equipos de rescate consiguieron ubicar al trabajador desaparecido. El cuerpo se encontraba aproximadamente a cuatro metros de profundidad, cubierto por el material desprendido durante el derrumbe.

Gallardo explicó que la localización fue posible gracias a un sistema de seguridad utilizado por los trabajadores durante sus labores. “Lo importante y lo que nos ha ayudado a ubicarlo rápidamente, que ellos han tenido una línea de vida anclada en un nivel superior”, señaló.

El representante de los bomberos detalló además que ese elemento permitió orientar la búsqueda en una zona de difícil acceso. “Esa línea de vida es lógico que va a las personas que están trabajando en otro nivel. Ese ha sido el punto guía para decir en este punto está y con nuestra excavadora poder hacer un trabajo de peinado, como se dice, hasta ubicar el cadáver”, manifestó.

Una vez confirmada la muerte del trabajador, los bomberos iniciaron coordinaciones con la Policía Nacional y otras autoridades para la recuperación del cuerpo y el inicio de las diligencias correspondientes.

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“El tercer, lamentablemente fallecido, ya lo encontramos, ya lo ubicamos”, declaró Gallardo durante la actualización ofrecida a los medios de comunicación.

El oficial indicó que la extracción demandaría tiempo adicional debido a las condiciones de seguridad necesarias dentro de la excavación. “Una hora más. Una hora más”, respondió al ser consultado sobre el tiempo estimado para culminar el procedimiento.

Asimismo, precisó que la etapa posterior corresponde a las autoridades encargadas de la investigación. “Este es un tema ya netamente policial”, afirmó.

Investigación sobre las causas del accidente

Las causas del derrumbe todavía no fueron determinadas. Según explicó el brigadier mayor Carlos Gallardo, la prioridad durante las primeras horas fue la atención de las víctimas y la ejecución de las labores de rescate.

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Ante las consultas sobre el origen del colapso, el representante de los bomberos señaló: “No, la importancia ahora es la emergencia, la atención a las víctimas. Lo otro es una comunicación posterior”.

Las autoridades municipales anunciaron la paralización temporal de la construcción mientras se verifica el cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas para este tipo de proyectos. De igual forma, se espera la intervención del Ministerio Público para las diligencias de ley y la evaluación de las circunstancias que rodearon el accidente registrado en la obra de San Miguel.