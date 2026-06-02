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Alianza Lima facilita el movimiento de tres integrantes del plantel al bloque de reservas de cara a la Liga 3 y Copa de la Liga

En la búsqueda de ir progresando futbolísticamente, un puñado de jóvenes futbolistas reforzará a la disciplina reservista, aunque no dejarán de ser considerados por Pablo Guede

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Alianza Lima se desprenderá parcialmente de tres puntuales con el afán de que refuercen el bloque de reservas. - Crédito: Sergio Vela
Alianza Lima se desprenderá parcialmente de tres puntuales con el afán de que refuercen el bloque de reservas. - Crédito: Sergio Vela

Alianza Lima desea expandir más su dominio deportivo. No se conforma con ser el vigente ganador del Torneo Apertura 2026. Para ello, también se ha enfocado una importante atención en la confección de la disciplina ‘íntima’ que hará su participación en la Liga 3.

A fin de evitar que el bloque aliancista sea una simple comparsa en el certamen juvenil, las autoridades de la institución de La Victoria llegaron a una decisión unánime: reforzar al plantel con tres puntuales de proyección que han transitado fugazmente en Liga 1 y que ahora realizan su puesta a punto física.

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Alianza Lima goleó 3-0 a Los Chankas y se consagró ganador del Torneo Apertura 2026.
Alianza Lima goleó 3-0 a Los Chankas y se consagró ganador del Torneo Apertura 2026. Crédito: Liga 1

El periodista Gerson Cuba ha brindado el nombre de los tres futbolistas con paso residual bajo el mandato de Pablo Guede que acudirán al rescate del conjunto reservista. Se trata de Piero Cari, Geray Motta y Jussepi García. Todos ellos seguirán un plan de reforzamiento, aunque no dejarán de ser considerados para el desarrollo del Torneo Clausura 2026.

Si bien los tres jugadores son promesas en ciernes, no han gozado de una mayor regularidad en la máxima categoría de Perú y para que encuentren buenas sensaciones al tiempo que ganen minutos oficiales serán trasladados a la Liga 3, donde se espera que adquieran protagonismo al ir jugando los partidos de la campaña.

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Entró desde el banco de suplentes y puso el 2-1 en Matute. (Video: L1MAX)

Conviene mencionar que, de acuerdo con una disposición del comando técnico encabezado por Guede, Alianza Lima afrontará la Copa Caliente 2026 con la oncena de la 3era división. De tal manera que Motta, García y Cari partirán como los rostros visibles de ese contingente y mientras vayan progresando físicamente serán incorporaciones gravitantes.

A mediados de junio, los ‘blanquiazules’ harán su aparición en el certamen nacional paralelo y será con una oncena alternativa. Los rivales de turno serán Universidad César Vallejo, Carlos A. Mannucci y Alianza Atlético. Aunque sobre el papel los aliancistas son superiores, no pueden ver por encima del hombro a ningún contrincante.

Piero Cari, Jussepi García y Geray Motta reforzarán a Alianza Lima en Liga 3. - Crédito: Difusión
Piero Cari, Jussepi García y Geray Motta reforzarán a Alianza Lima en Liga 3. - Crédito: Difusión

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