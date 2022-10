Maju Mantilla le dice adiós a ‘En Boca de Todos’: “Gracias a todos por el cariño que me han dado”

Maju Mantilla se despide de 'En Boca de Todos'. América TV/ América Espectáculos.

Maju Mantilla dedicó algunas emotivas palabras al público que la ha seguido por más de diez años en su camino como conductora en América Televisión. Ella se despidió de los televidentes que estuvieron en los buenos y malos momentos de la bella presentadora de ‘En Boca de Todos’.

“Gracias por haberme apoyado desde el primer día que pise un programa de TV, gracias por haberse reído y llorado conmigo porque he tenido mis momentos difíciles en televisión. Gracias a todos por el cariño que me han dado”, comentó a las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Asimismo, la conductora admitió que al principio le costará mucho cambiar de rutina porque estaba acostumbrada a dedicar parte de su día a las grabaciones del en vivo, pero sabe que poco a poco llegarán otros proyectos que abarcarán su tiempo.

“Me lleno de pena de que esta rutina va a cambiar. Recuerdo que me case y empecé en la televisión, este cambio al principio me va a chocar, pero luego poco a poco va a pasar”, detalló.

Te puede interesar: Sandro Ventura sorprendido con la actuación de Maju Mantilla: “No creí que tomaba en serio esta carrera”

Por otro lado, Maju Mantilla comentó que le gustaría volver a ver a sus compañeros Tula Rodríguez y Ricardo Rondón, en otros proyectos en la televisión.

“Le deseo lo mejor a mis compañeros tanto a Tula y a Ricardo, que son grandes profesionales. Estoy segura de que les va a ir muy bien y que tienen muchas propuestas. Por mi lado, trato de llenarme de buena energía y de rezar mucho, para que todo camine bien y confío en eso”, expresó.

Maju Mantilla, la conductora de En Boca de Todos brindó un a entrevista a Infobae | Instagram.

Maju Mantilla se despide de su público

La exmiss Mundo contó que se siente muy agradecida por el cariño que ha recibido de su público, quienes les escriben en sus redes sociales para despedirse.

“Me escriben muchas mamitas que me dicen: ‘Maju los vamos a extrañar con sus ocurrencias y nos entretenemos con ustedes, ya no sabemos que vamos a ver’. A mí me llena mucho el corazón, leer todo eso”, manifestó Mantilla.

Los motivos porque sale del aire ‘En Boca de Todos’

‘En Boca de Todos’ le dice adiós a su público, luego de casi cinco años como líderes en el horario. El programa habría cumplió su ciclo, según comentó la directora de contenidos de PRO TV Mariana Ramírez del Villar.

En conferencia de prensa, la productora reveló que el programa necesita renovarse y comenzarán a hacer cambios, que incluirían a los conductores. Este viernes 28 de octubre se emitirá la última edición.

“Este 28 de octubre se va ‘En Boca de Todos’ luego de 5 años. Es momento de renovarnos y de cambiar. Es un programa que ha tenido casi 5 años al aire”, comentó al inicio la directora de contenidos.

Te puede interesar: ‘En Boca de Todos’ EN VIVO: minuto a minuto de su último programa en América TV

Por otro lado, aseguró que no es un cambio debido al rating, pues indicó que todo este tiempo han liderado en el horario. Pese a ello, señala que es momento de apostar por algo novedoso para que el público los siga eligiendo.

“No es un tema de rating, lideramos esta franja horaria, siempre hemos liderado seguimos liderando, el motivo no es ese. Sentimos que necesitamos apostar por algo nuevo. La intención es salir con algo novedoso”, agregó.

Además, aseguró que ha decidido hacerlo con este tiempo de antelación por si alguno de los integrantes tiene miras de moverse a otros espacios. Y no cerró las puertas de volver a trabajar con algún conductor antiguo, de acuerdo al contenido que ofrezcan.

'En Boca de Todos' se retira de la televisión este 28 de octubre.

SEGUIR LEYENDO