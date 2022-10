‘En Boca de Todos’ dirá adiós luego de 5 años al aire: los momentos más icónicos del magazine

'En Boca de Todos' se retira de la televisión este 28 de octubre.

‘En Boca de Todos’, el magazine de América Televisión, será retirado del aire este viernes 28 de octubre, luego de que la productora Mariana Ramírez del Villar anunciara que se tomó esta decisión para hacer algunos cambios en el espacio.

La directora de contenidos señaló que quiere refrescar el programa que va de 13:00 horas a 15:00 horas y que lleva 5 años ininterrumpidos. Sin embargo, aclaró que no se trata de un tema de rating, sino que intentarán apostar por algo novedoso.

Frente a esta decisión, hacemos un recuento de los momentos más memorables y también polémicos que se vivió en el set de Pachacamac. Respuestas de los conductores, salidas, entrevistas, experimentos sociales y más.

El retiro de ‘Carloncho’

Uno de los primeros conductores de este espacio fue Carlos Banderas, más conocido como ‘Carloncho’. El locutor radial fue retirado de ‘En Boca de Todos’ en marzo del 2021, luego de que emitiera un comentario machista en contra de su expareja Rosángela Espinoza, cuando estaba conduciendo su programa radial.

En el programa, Ricardo Rondón tomó la palabra y explicó que, desde ese momento, ‘Carloncho’ no los acompañaría e incluso resaltó que debía asumir las responsabilidades por sus actos.

“Hoy Carloncho no nos acompaña en el programa. Su situación es difícil debido a sus comentarios lamentables en un medio de comunicación. Ante una situación como esta, que no tiene justificación, el canal y ProTV Producciones ha decidido separar a Carloncho”, informó.

Ricardo Rondón confirma salida de Carloncho de En Boca de Todos | América Televisión

El paso de Gino Pesaressi

Uno de los conductores que llamó la atención durante la temporada del 2022 fue Gino Pesaressi. El exchico reality sorprendió con su presencia en el magazine pero fue una de sus primeras veces como presentador. Su incursión en el programa le valió de varias críticas de Magaly Medina.

Sin embargo, a fines de junio de este año, diversos cibernautas notaron su ausencia, hasta que en julio fue confirmada por él mediante un comentario en TikTok. Aunque señaló que no hubo ningún problema con la producción, se asoció a su poca experiencia en el rubro.

Gino Pesaressi comenzará su emprendimiento gastronómico. (Foto: Instagram / Captura)

Tula Rodríguez respondió a exesposa de Javier Carmona

En mayo de este año, Paola Bisso, exesposa de Javier Carmona, se presentó en el programa de Magaly Medina y contó su versión de los últimos días de vida del productor. Además, aseguró que la conductora quería quedarse con el 50% del departamento que le dejó su fallecido esposo a los hijos mayores.

Ante ello, la exbailarina se defendió y aseguró que ella cuidó de su esposo hasta el último día de su vida y que incluso falleció en sus brazos. Por otro lado, aseguró que no pretende quedarse con ninguna propiedad que no le pertenezca.

“Hubo alguien que dio una versión alejada completamente de la realidad, ayer se habló que yo me estoy quedando con propiedad que no me corresponden. Quiero aclarar que de las dos propiedades que se habló ayer, yo no tengo posesión, yo no las tengo, yo no vivo ahí, no utilizo ninguna chacra”, expresó.

Tula Rodríguez desmiente acusaciones de la exesposa de Javier Carmona. (Video: América TV)

Tula Rodríguez enfrentó a Magaly

Luego de la emisión del informe sobre los hijos de Javier Carmona y Paola Bisso en el programa de la ‘Urraca’, Tula Rodríguez también se refirió a la conductora de espectáculos. Se tomó un momento y, entre lágrimas, le pidió que pare con estas acusaciones en su contra.

“Yo te voy a hablar a ti Magaly de mujer a mujer y de madre a madre. No tienes idea el dolor que le causa esta situación a mi hija. Tengo años trabajando para trabajar en su estabilidad y pueda aprender a aceptar que ya no está su papá”, comenzó diciendo la presentadora televisiva.

Incluso, señaló que si debía agachar la cabeza, lo haría para que su menor hija no sufra. “Si yo tengo que agachar la cabeza y pedirte Magaly, por favor, no me da vergüenza , porque si esto le va a ayudar a calmar un poco el dolor a mi hija lo voy a hacer, Magaly, por favor, para, no tienes idea de cómo estoy retrocediendo o lo que ha ocasionado esta situación ayer en mi hija”, sentenció.

Tula Rodríguez hace pedido a Magaly Medina por su hija Valentina. (Video: América TV)

Ricardo Rondón le pidió disculpas a Magaly Medina

Magaly Medina llamó hipócrita, misógino y ‘mono con metralleta’ al conductor de En Boca de Todos, asegurando que él la insultó por años en la televisión, luego de hablar del entones sonado caso de Flor Polo y Néstor Villanueva.

Frente a ello, Ricardo Rondón se indignó y negó haber insultado a la figura de ATV, por lo que decidió salir a defenderse. “Que yo recuerde estimada Magaly, jamás te he lacerado tu dignidad como mujer y jamás me he referido a ti como madre porque siempre he destacado que primero eres una dama y lo que yo tengo que criticar es tu función en un programa de televisión”, expresó.

Además, no dudó en ofrecerle disculpas a la periodista, aunque señaló que no estaba seguro si la había insultado. “Si yo me equivoqué, si en algún momento memoria me está fallando y yo me referí a ti, discúlpame Magaly Medina, públicamente te lo digo, soy un caballero y pido perdón. Si eso lo demuestras, lo puedes sacar. Si sacas algo pido disculpas por anticipado”, sentenció.

Ricardo Rondón responde a Magaly Medina por llamarlo “misógino”. (VIDEO: América TV)

Amy Gutiérrez y el experimento social en vivo

En agosto de este año, Amy Gutiérrez llegó como invitada al programa, sin embargo en medio de su presentación sufrió un accidente femenino que acaparó todas las portadas. Aunque muchos se mostraron preocupados, la cantante salió a pronunciarse en sus redes sociales y a pedir que se normalicen estas situaciones.

Pero, al día siguiente regresó al programa a aclarar que todo se trató de un experimento social con una marca de higiene femenina con la que buscaban concientizar a la población sobre la realidad de muchas mujeres y la menstruación.

Amy Gutiérrez revela que su accidente en En Boca de Todos fue parte de un experimento social. (América TV)

Samahara Lobatón expresó que la fiesta de su hija le costó 40 mil soles

Samahara Lobatón fue duramente criticada cuando hizo un desatinado comentario en el programa de América Televisión. Todo sucedió cuando el tiktoker George Rubin la expuso asegurando que la influencer no usaba zapatillas originales, sino réplicas.

Este comentario no fue del agrado de la hija de Melissa Klug, quien quiso defenderse. En un principio, aseguró que muchas de las marcas que publicita con emprendimientos, por lo que no se tratan de productos originales.

“Yo uso emprendimientos peruanos y ellos tienen derecho a vender el producto que ellos deseen. Ellos me pagan para hacerle publicidad a sus productos, y eso fue lo que hice”, sostuvo la hija de Abel Lobatón.

Luego de eso, perdió un poco la paciencia y alardeó del dinero que gastó en el primer cumpleaños de su hija. “Yo uso zapatillas originales, soy muy fan de comprar zapatillas de colección y de varias marcas. Le compro a Xianna (su hija) sabiendo que las va a dejar al toque. Es más, le hice una fiesta de 40 mil soles. ¿Por qué no podría comprarle zapatillas originales?”, expresó, pero, este comentario le valió una ola de críticas.

Samahara Lobatón alardeó fiesta de 40 mil soles y lujosas zapatillas | América TV / En Boca de Todos

