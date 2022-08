La sorpresa de Sandro Ventura al ver actuar a Maju Mantilla: “Tiene cualidades para surgir” | ENTREVISTA

Sandro Ventura se refiere a Maju Mantilla y su desempeño en la actuación. | Big Bang Films.

Sandro Ventura, cineasta y creador de Big Bang Films, regresa a la pantalla grande con una nueva propuesta ‘Mundo Gordo’, una cinta que busca entretener pero a la vez dar un mensaje de amor propio. Para el filmmaker, la película protagonizada por Miguel Vargas y Daniela Feijoo guarda un sentimiento especial, pues logró terminarse después de varios meses debido a la pandemia.

Infobae entrevistó a Sandro Ventura, donde nos contó cómo fue su experiencia en esta nueva producción, pero sobre todo, resaltó la gran sorpresa que le dio Maju Mantilla en esta faceta. Asimismo, abrió su corazón y nos dio detalles de su vida en pareja con Malú Privat, la relación con sus hijos y sobre qué piensa del pasado, donde se hizo referencia a Fiorella Rodríguez.

Sandro, ya a puertas de entrenar ‘Mundo Gordo’, un hijo más...

Sí (jajaja). Para variar un hijo más. Ya mis tres hijos están grandes, el menor se casó el 31 de julio en Albania, un país nuevo para mi. Él y mi otro hijo viven en Canadá, Macarena aún sigue en Lima pero ya está grande. Así que hoy en día estoy abocado en este hijo que todos verán el 1 de septiembre.

¿Y cómo ha sido para ti hacer crecer este hijo?

Estoy emocionado. Mira, ya perdí la cuenta de cuántas películas he hecho, pero ‘Mundo Gordo’ es especial porque para terminarla tuve que enfrentar muchos problemas, entre ellos la pandemia y la cuarentena. Eso hizo que se hiciera un poquito más difícil el camino, porque el rodaje se paralizó a la mitad. Grabamos 10 días y retomamos después de 9 meses. Estoy muy orgulloso de haber sacado adelante esta cinta, sobre todo porque es una película no solo divertida, sino con un mensaje bonito.

¿Cuál es ese mensaje?

Que es muy importante quererse a uno mismo pese a lo que diga la sociedad o las redes sociales. Que eres flaquito, bajito, gordito, no importa, es muy importante valorarse como persona.

'Mundo Gordo' se estrena el 1 de septiembre. | Big Bang Films.

Miguel Vargas es tu protagonista, ¿cómo lograste captarlo?

Él ya había trabajado conmigo, tuvo un papel secundario en una de mis películas. Lo conocí a él cuando yo trabajando en ‘Bailando por un sueño’, en el regreso de Gisela Valcárcel, ahí yo era guionista y él estaba a cargo de la parte de producción, sabía que Miguel estudiaba actuación, era clawn. Después de muchos años lo llamé para un papel y luego siempre estuvimos en contacto. Cuando hizo casting para ‘Mundo Gordo’, lo reconocí, pero no dije nada. Dejé que hiciera la prueba y lo hizo maravillosamente, aparte que tiene un ángel y es lo que buscábamos.

¿Y a Maju Mantilla?

Ella un día me invitó a ver su muestra final, ella se graduaba de las clases de Miguel Iza. Le dije para ir con un amigo, Ítalo Carrera (guionista), y me dijo ya. Ahí ella no sabía que estábamos haciendo casting. Nos sorprendió cuando la vimos, realmente nunca me lo esperé. Hizo varios personajes en su actuación. A raíz de ello le pedimos que haga casting para nosotros y quedó en una. Yo estoy muy contento con su trabajo.

'Mundo Gordo' es dirigido por Sandro Ventura. | Big Bang Films.

¿Le ves pasta para la actuación?

Claro que sí. Mira, yo la vi en una telenovela donde hacía de mala, me parecía muy interesante, pero como más la veía en conducción, no creí que lo tomaba en serio. Lo que yo no sabía es que luego de la telenovela se metió a estudiar teatro. No se quedó en el hecho de ‘como soy famosa, espero que me llamen’. Ella tiene cualidades para surgir, pero sobre todo ha tomado en serio esta profesión y se metió a estudiar.

¿No ves esto en muchos famosos que aparecen de pronto como actores?

Realmente, no. Es que no es el camino usual de muchos famosos, muchas veces esperan que los llamen y no toman en serio esta profesión, dejan de lado el estudio. A mi me gustó que Maju sí lo hiciera, ella quiere ser una profesional de la actuación, además, ha probado que lo hace muy bien. Tiene un futuro muy grande en esta carrera, estoy muy contento con ella.

¿Entonces la seguirás llamando para otra producción?

Sí, yo encantado. Ha demostrado que puede salir de su zona de confort. Este personaje es de armas tomar, muy firme. No es que Maju no lo sea, pero ella como conductora inspira ternura y calidez. En ‘Mundo Gordo’ la vamos a ver muy diferente. Así que, claro que quiero seguir trabajando con ella porque se trabaja bien. Mira, puede ser el mejor actor del mundo, pero que sea un pesado, hace que no haya un buen ambiente. Si no hay eso, yo no puedo grabar con él.

Maju Mantilla actúa en 'Mundo Gordo'. | Big Bang Films.

También vemos a Ivana Yturbe en la cinta, ¿cómo la ves a ella?

Con ella muy bien, solo tuvimos un día de rodaje con ella. Su papel es muy divertido. Su personaje siente que está gordo porque le salió un rollito. Yo la vi muy dispuesta a aprender, la note muy responsable, llegó a la hora, captó muy bien las indicaciones. Escucha mucho. Yo no sé si a ella le interese seguir en la actuación, no he podido hablar con Ivana, pero si se dedica creo que tiene todas las condiciones, su presencia es muy imponente. Podría funcionar muy bien, pero ya depende de ella que refuerce las cualidades que tiene tomando clases de actuación.

Se ha criticado mucho el ingreso repentino de los chicos reality a la actuación. ¿Cuál es tu opinión como director?

Yo no tengo ningún problema en darles una oportunidad, el tema es que piensen que por ser famoso no se deben preparar o creer que lo saben todo. Con 16 años de cineasta sigo aprendiendo y crezco constantemente. Yo he trabajado con chicos realitys, como Gino Pesaressi y me ha ido genial. Si sigue estudiando depende de él. Creo que ser popular te da una oportunidad, pero eso pasa. ¿Sabes la gran cantidad de famositos que han desaparecido? Dura muy poco si no te esfuerzas, desperdicias ese plus que tienes, es como una ayudita pero se acaba rápido. ¿Cuánta gente popular de Torbellino queda? Solo los que han seguido preparándose.

Momentos complicados

Me comentaste de lo duro que ha sido la pandemia para ti como trabajador independiente. ¿Sientes que estas renaciendo con esta cinta?

Esta cinta realmente es muy especial, pero sería mentirte no decir que fue complicadísimo sobresalir como industria. Lo estamos haciendo ahora, y lo positivo de todo esto es que formamos la producción de empresas cinematográficas del Perú, donde nos hemos unido muchas productoras como La Soga, Tondero Sinargollas y más, junto a empresarios que están interesados en hacer cine. Todos coincidimos en que la preocupación es la misma: los exagerados impuestos, la distribución, la informalidad que existe, la falta de apoyo del estado. A nosotros al final nos queda nada, hace cine sigue siendo un riesgo.

¿No hay ningún acercamiento con Netflix?

Es que lo que ellos buscan son países cuya población use Internet, que usen las plataformas. Y no es así. No todos pagan Netflix, Amazon u otros. Encima, acá somos los expertos en compartir o piratear cuentas. Para ellos, el mercado no es tan atractivo como lo es un mercado colombiano, brasilero, argentino o chileno. Es que es lógico, uno no va a poner un restaurant donde haya poca gente. No tiene nada que ver con la calidad de nuestras películas, sino con la cantidad de subscriptores, que a la vez tiene que ver la ausencia de Internet en muchos hogares. Es que es cierto, hay otras prioridades.

No has producido para Netflix, pero sí has tenido la oportunidad de poner tus películas en esta plataforma...

Sí, vendimos ‘No me digas solterona’, pero tampoco es el cielo, al estar en la cola del Internet, ellos ponen sus condiciones. Y a veces me parece un poquito abusivo, pero es lo que hay y es su negocio, ellos eligen dónde invertir y dónde no.

El cineasta y la diseñadora

Cambiando de tema, teniendo como compañera y esposa a Malú Privat, ¿te han involucrado más en rubro de la moda? ¿ha repercutido en tu forma de vestir?

¿Si visto prendas de diseñador? No (jajaja). Yo sigo vistiendo tal cual, con el mismo polo y mis zapatillas de hace 5 años (jajaja). Malú me dice: ‘yo me enamoré así de ti y así te quiero’. Claro que cuando hay un evento, muy a mi pesar debo vestirme un poquito mejor y es donde me asesora, yo le pido ayuda porque no sé nada de combinar colores.

Malú Privat celebró su matrimonio con Sandro Ventura el pasado 08 de diciembre. (Foto: Instagram)

¿Supongo que también te has tenido que adecuar a un nuevo entorno?

Sí, pero es un arte también. He conocido cómo es detrás y adelante, acá lo ven muy frívolo, pero es todo un trabajo. En otros países es parte del arte, de la industria. A mi me ha parecido maravilloso. Ella ha trabajado conmigo en ‘Mundo Gordo’, en la dirección de arte, porque es muy talentosa con ello. La he visto desarrollarse cuando tuvo un programa que fue exportado a Estados Unidos, veía paleta de colores, taladraba, hace cosas que yo no sé (risas). Tiene muy claro las cosas. Igual, ambos seguimos estudiando y capacitándonos, nos hemos compenetrado muy bien.

¿Con tus hijos qué tal se lleva?

Muy bien, bueno, ya los conoce tiempo, es muy amiga con mi hija.

Después de mucho tiempo te animaste a casarte (en el 2021)...

Ya vivíamos juntos, el siguiente paso era el matrimonio. Teníamos una relación muy bonita, nos veíamos siempre, viajábamos mucho. Se lleva bien con mi mamá, realmente toda una maravilla. El paso al matrimonio fluyó muy bien.

¿Y tienes comunicación con Fiorella Rodríguez?

No, y no tendría por qué tampoco. Ella ha hecho su vida y yo respeto lo que ella haga. Yo creo que cuando se quiebra una relación, se quebró. Además, ya son como 5 años alejados, cada uno ha hecho su vida. Así como yo lo asumo, ustedes también tienen que asumirlo (risas). ¿Si sorprendió la ruptura? Bueno, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida y de eso se trata. Además, hay tantos problemas hoy en día que detenerse para pensar en el pasado, es perderte de vista lo bueno que hay en el presente o en el futuro.

Fiorella Rodríguez se deprimió tras el cierre de Radio Capital. (Foto: Instagram)

