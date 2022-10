‘Carloncho’ regresó a ‘En Boca de Todos’ en su penúltimo programa: “En este tiempo fuera me he corregido”

Carloncho regresó a En Boca De Todos para ser parte de la despedida del programa. América TV

Carlos Enrique Bandera, más conocido como ‘Carloncho’, reapareció en el penúltimo programa de ‘En Boca de Todos’. El presentador regresó al magazine de América TV para recordar su paso por el espacio televisivo cuando formaba parte del elenco de conductores desde enero del 2018 hasta marzo del 2021, año en que la producción decidió despedirlo por la polémica que protagonizó con su expareja Rosángela Espinoza.

Como se recuerda, el locutor radial fue despedido por los comentarios machistas relacionados a la chica reality, durante la emisión de ‘El show de Carloncho’ en la Radio Moda. Y es que, el conductor comparó indirectamente a la modelo con un pollo sancochado. Tras el hecho, el personaje del espectáculo peruano fue separado del programa y no volvió a aparecer hasta diez meses después de lo sucedido para hacer un mea culpa.

“Pido disculpas de todo corazón a la gente que se sintió tocada por lo que yo he podido decir, por más que uno pueda decir mil cosas no hay justificación para algo que suena mal desde todos los puntos de vista. Sonó mal, yo lo entendí, lo asumí, y aquí estoy 10 meses después pidiendo disculpas”, dijo en enero de este año.

Ahora, este jueves 27 de octubre ‘Carloncho’ fue presentado en ‘En Boca de Todos’. El presentador ingresó al set en medio de la alegría de sus excompañeras Maju Mantilla y Tula Rodríguez. El locutor señaló que estaba muy contento y que, a pesar de ya tener experiencia en televisión, se sentía nervioso y le “temblaba todo”.

Asimismo, aseguró que ha reflexionado sobre sus actitudes y que es otra persona. “En este tiempo fuera como que me he corregido un poco. En todo sentido me he corregido”, dijo el ahora conductor de ‘Emprendedor ponte las pilas’, espacio que se emite los sábados y domingos por la señal de América TV.

En otro momento, ‘Carloncho’ me mostró muy agradecido con todas aquellas personas que le dieron la oportunidad de mostrar su talento para la conducción televisiva. “Agradecer a cada una de las personas que han compartido conmigo y me voy con la enseñanza principal que es haber trabajado en equipo, de manera sana y buena. Nunca he tenido ninguna molestia. Me voy contento y ha sido maravilloso aprender todos los días“.

¿Qué fue lo que dijo Carloncho sobre Rosángela Espinoza?

Todo comenzó cuando un oyente de ‘El show de Carloncho’ en Radio Moda se encontraba conversando con la figura de la farándula sobre el amor. Carloncho afirmó que “nunca se había enamorado” pero fue refutado por el fanático. Esto causó que Carlos Enrique Banderas hiciera un comentario machista comparando indirectamente a Rosángela Espinoza con un pollo sancochado.

“Yo no puedo hablar, porque no quiero ser cobarde porque no... Uno no habla, no quiero ser cobarde, pero estar enamorado es otra cosa. Yo le voy a explicar a la gente que siempre piensa, que dicen ‘ah, como alguien es bonita, esta se dobló’, Nicaragua hermano”, comenzó.

“Si ustedes creen que la única vez que he comido pollo sancochado fue esa, se equivocan. Yo he comido pollo sancochado, chicharrón, doble plato, manjares. He comido 20 veces mejores manjares y me he chupado el plato y me he chupado el hueso y me he metido el rocoto para que me pique todavía y con chupada de plato. Las cosas son como son, hermano”, agregó

