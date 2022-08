Maju Mantilla: “Ser Miss Mundo me ayudó a romper estereotipos y a crecer en más de una faceta” | ENTREVISTA

Maju Mantilla habla de su vida personal y su trabajo en la televisión. (Instagram)

Maju Mantilla se ha convertido en una de las conductoras más queridas del Perú. Inició su carrera como presentadora de TV gracias a ‘Dos Sapos, Una Reina’, ganándose el cariño de muchos. Hoy en día la vemos en ‘En Boca de Todos’, donde comparte el set con Tula Rodríguez y Ricardo Rondón.

Sin embargo, también viene abriéndose paso en la actuación, próximamente la veremos en Mundo Gordo. Maju Mantilla conversó con Infobae y reveló detalles de la este nuevo proyecto, de su trabajo en la pantalla chica, su rol como madre y la relación que tiene con su esposo, con quien ya lleva 10 años de un sólido matrimonio.

Maju, una nueva película que estrenarás, cuéntame de de ‘Mundo Gordo’

Así es. Me hicieron la propuesta para participar de la película y la empezamos a grabar antes de la pandemia y luego tuvimos que dejar de grabarla por las restricciones, pero la retomamos después de un tiempo. Feliz con la propuesta porque recién había empezado a hacer cine y todo era nuevo para mí.

¿Cómo es tu personaje de Marisol?

Marisol es la amiga de la protagonista Cinthia (Daniela Feijoó). Nunca había hecho un personaje como este con carácter fuerte, con mucho temperamento, que no aguanta pulgas que es muy frontal. Muy contenta de haber participado en esta película.

¿Cuál es el mensaje de esta cinta? Tiene que ver mucho con el amor propio

Sí, además de que van a entretener bastante, lo más importante es el mensaje, que nos amemos a nuestra manera y que no nos preocupemos por el qué dirán, ni de los colores ni las formas. Que nos enamoremos de la persona que nosotros creemos que es la correcta y la indicada para nuestras vidas, es un bonito mensaje de la película y apoyar el cine peruano. Este 1 de setiembre es el estreno a nivel nacional de Mundo Gordo.

Tú fuiste Miss Mundo 2004, ahora también eres conductora y actriz. ¿Sientes que rompiste el estereotipo de que la reina de belleza solo es una cara bonita?

Hay muchos estereotipos, señalan mucho a las reinas de belleza y a los concursos en sí, siempre ha sido lamentable escuchar los adjetivos que les ponen. Me gusta que el pensamiento esté cambiando, que las participantes tomen otra actitud, que crezcan como personas y profesionales. Creo que el concurso me ayudó bastante a romper estereotipos y a crecer en más de una faceta.

Maju Mantilla en el 2004. (Foto: Redes Sociales)

También has sabido acercarte al público de las redes sociales. ¿Ya has trazado tus límites?

El programa En Boca de Todos es para las familias y hay muchas mamitas, incluso cuando hago eventos me abrazan mucho las madres y es lindo recibir el cariño de los demás. Sin embargo, en las redes hay mucho público joven que sigue tu carrera. Es bonito, te acerca más personas porque puedes compartir lo que ellos desconocen de ti, lo que haces en tu vida. Yo lo hago, pero con cuidado también porque es bonito tener cierta privacidad. No expongo tanto a mi familia, la cuido muchísimo.

¿Te consideras influencer?

Nunca me he considerado influencer (risas). No tiene nada de malo porque si uno trabaja para eso, bienvenido sea, conozco a mucha gente que se dedica a eso. Mis redes están abiertas a muchas cosas, pero no es que trabajo 100% en ellas. Es parte de mí porque quiero estar cerca al público, porque quiero mostrar las cosas que me gustan hacer, porque quiero compartir, pero no me dedico a eso.

Por otro lado, tienes un matrimonio sólido de 10 años, ¿cuál crees que es la clave?

No sé si haya una clave porque cada historia de amor es distinta. Yo creo que he sido una mujer afortunada porque siempre he soñado con una bonita familia, con un esposo que sea una buena persona. No sé si es un secreto para poder tener un matrimonio así, pero en estos 10 años creo que se basa en el diálogo. Hay que ser claros en lo que se dice, conversar lo que te molesta, las cosas que están fallando para mejorar. No perder la comunicación y la confianza. Creo que el tiempo es tan valioso, aunque sea un pequeño momento de tu día, tómalo para abrazar a tu pareja.

También se te ha visto emocionada cuando tu esposo participa en competencias…

Yo amo el deporte, desde chiquita he estado rodeada de deporte y mi esposo también es deportista. Ahora ha regresado al remo y toda la familia está contenta, sus papás, sus hermanos. Incluso mis hijos, que se asombran cuan do lo ven llegando con medallas.

Mensaje de Maju Mantilla a su esposo Gustavo Salcedo por ganar medalla de bronce. Foto: Instagram.

¿Cómo manejas tus tiempos con la conducción, actuación, las redes y la casa?

Antes cuando no trabajaba en la televisión aceptaba varios trabajos para eventos en Lima, provincias y, como me encanta viajar, también decía voy a trabajar y aprovecho para conocer, pero ahora no los acepto. Ya tengo un trabajo fijo y además mis hijos están en el colegio, salen, tienen actividades, se acuestan temprano. Los fines de semana me dedico a ellos.

La prioridad son tus hijos

Sí, ellos extrañan a papá y a mamá. Quieren estar con nosotros. Ellos se acuerdan de todo y quieren hasta volver a hacer las cosas que hicimos hace unos años. Les queda marcado en la vida esos momentos tan bonitos.

En el trabajo, Tula Rodríguez es tu amiga o solo tu compañera

Tula sí es mi amiga. Empezamos como compañeras y ha nacido una amistad entre nosotras porque nos conocemos, nos vemos todos los días, hay como una convivencia. Aunque cada una tiene sus cosas por nuestros hijos, sí nos juntamos algunas veces.

¿Ricardo Rondón también es tu amigo?

Tanto a ella como a Ricardo sí los considero amigos que me ha regalado el trabajo y tratamos de comprendernos y de ayudarnos. De vez en cuando, tenemos alguna reunión para poder reírnos de todo lo que hacemos en la televisión (risas).

¿Pese a que algunas veces te has mostrado en desacuerdo con las opiniones de Ricardo?

Como dice Tula: ‘nosotros somos tan diferentes, pero nos queremos’. No nos vamos a quedar callados porque cada uno tiene su propia voz y es bonito que cada uno diga lo que piensa. A Ricardo lo conozco porque el apareció al poco tiempo de que yo inicié en televisión, tengo muchos años trabajando con él y he aprendido mucho. Es una persona que colabora, ayuda y te aconseja.

Conductores de En Boca de Todos.

Hace poco se dio la salida de Gino Pesaressi, ¿te gustaría que el regrese?

No tengo nada en contra de las personas que han trabajado conmigo, siempre los he recibido con cariño, porque si yo voy a otro lugar también me gustaría que me reciban con cariño y no me den la espalda. Todos han sido bienvenidos, Gino, Carloncho, Alexandra Horler, Sofía Franco, Joselito, Róger del Águila y más amigos que han trabajado conmigo, yo sería feliz de volver a trabajar con cualquiera de ellos.

¿Qué tal era la relación con él en En Boca de Todos?

Gino hizo un bonito equipo con nosotros, se acopló muy bien. Era muy poco el tiempo que estuvo y trabajar en un programa en vivo no me parece nada fácil y más en nuestro programa, donde puedes estar tan feliz por una noticia y pasar a una más dramática porque el tema es diferente . Esos cambios no son nada fácil y para cualquiera estar ahí es un aprendizaje.

¿Consideras que le faltó tiempo para fortalecer su trabajo?

El tiempo siempre te ayuda en el aprendizaje, quizá el mismo hecho que haya aparecido tan rápido. Él ponía mucho esfuerzo, es un chico carismático, hábil para la conducción. De repente le faltó tiempo, pero creo que en cualquier momento que podría volver a verlo, no sé si en mi programa o en otro programa.

Si le ves vena de conductor

Sí lo veo como conductor. Yo creo que desde el primer día que ingresó hasta unos meses después, vimos una evolución. Entonces si él se esfuerza, le gusta y pone empeño de todas maneras le puede ir genial. Él también tiene su lado de actor, estuvo conmigo en Ven Baila Quinceañera, por ese lado también tiene otras oportunidades.

SEGUIR LEYENDO