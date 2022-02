Paula Manzanal le pidió a Anthony Aranda parte de su sueldo por su ingreso a Esto es Guerra: “Que me mande mi comisión”

Paula Manzanal se burla de Anthony Aranda por ingresar a Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

El ingreso de Anthony Aranda a Esto es Guerra ha causado todo tipo de reacciones en el mundo de la farándula. En una transmisión en vivo que hizo Paula Manzanal junto a su amiga Jamila Dahabreh, se animó a comentar sobre la presencia de su exbailarín en el reality de América Televisión.

Durante la conversación que tuvieron, la modelo señaló que gracias a ella el popular ‘Activador’ fue convocado al programa, pues antes del escándalo con Melissa Paredes, ellos fueron relacionados cuando participaron juntos en Reinas del Show.

Es por este motivo que cuando le preguntaron su opinión acerca de Anthony Aranda, Paula Manzanal no dudó en pedirle que le mande su ‘comisión’ por haberlo hecho conocido.

“ Que gracias a nosotras está allí. De nada, que me mande mi comisión ”, comentó Manzanal. “Eso es lo que quería, ¿no? consiguió su objetivo”, añadió la popular ‘Chica Tulum’.

Asimismo, la expareja de Fabio Agostini se burló del actual novio de Melissa Paredes al señalar que le mandaría su número de cuenta para que le haga el deposito. “ Allí le mando mi número de cuenta ”, comentó entre risas.

De otro lado, Paula Manzanal no pudo evitar hablar sobre los nuevos jales de Esto es Guerra, señalando que habían juntado a varias exparejas. “Se juntó perro, rata, y pericote (en EEG) nada nuevo”, agregó.

DEBERÍA AGRADECER A MELISSA PAREDES

Los comentarios de Paula Manzanal no fueron los apropiados para Magaly Medina, quien señaló que Anthony Aranda le debe toda su fama a Melissa Paredes, pues con ella la ampayaron y luego se volvieron pareja de manera oficial.

“¿Por qué dices ‘gracias a nosotras, Paula’? gracia a Paula, primero, y luego gracias a Melissa. ¿Pero qué tiene que ver allí Jamila?”, comentó la ‘Urraca’ en su programa luego de ver este video.

Paula Manzanal no se mostró nada sorprendida al saber que Anthony Aranda había ingresado a Esto es Guerra. La modelo más bien le pidió un pago.

BAILARÍN MULTIPLICA POR CERO A PAULA MANZANAL

Anthony Aranda se negó a hablar sobre Paula Manzanal, pues recordó que anteriormente no lo ha hecho. Sin embargo, aprovechó para dejar en claro que él no formaría parte del supuesto “show” que estaría montando la también empresaria.

“De Paula no tengo absolutamente nada que hablar, antes no me nació hablar de ella y menos me va a nacer ahora que estoy tan feliz con mi relación. Lo único que sí es que haga su circo de uno porque yo no me voy a prestar ”, señaló.

Finalmente, resaltó que lleva una muy buena relación con la Melissa Paredes. “ Lo gracioso es que toda la gente ahora es vidente, bueno, entonces que se saquen la tinka y que me regalen un poquito. Nosotros super tranquilos, yo confío mucho en ella y ella confía, entonces es parte de”, comentó el nuevo jale de EEG.

SEGUIR LEYENDO: