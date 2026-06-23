Perú

Heydi Amado, pareja de Melcochita, pone distancia al hablar del futuro del cómico: “Monserrat es la esposa, ella paga todo”

Joven pareja de Pablo Villanueva, respondió en televisión quién asumiría los trámites y costos si ocurre un eventual sepelio del cómico, encendiendo otra vez la tensión con Monserrat Seminario

Guardar
Google icon
Heidy Amado, la actual pareja del cómico Melcochita, responde a las declaraciones de su exesposa Monserrat Seminario. Amado asegura que mientras él viva estará a su lado, pero que los gastos de su funeral le corresponderán a la esposa legal. Video: América TV / América Hoy

La relación entre Pablo Villanueva ‘Melcochita’, su joven pareja Heydi Amado y su aún esposa legal, Monserrat Seminario, vuelve al centro de la controversia. Las recientes declaraciones de Amado sobre los gastos y trámites de un eventual sepelio del reconocido cómico han generado revuelo en el entorno mediático y familiar.

“Monserrat es la esposa, ella paga todo”, afirmó la joven, marcando distancia de cualquier responsabilidad futura sobre este tema.

Una respuesta que sorprende y reaviva tensiones familiares

Heydi Amado, actual pareja sentimental de Melcochita, fue consultada en el programa ‘América Hoy’ acerca de quién debería asumir los gastos y trámites en caso de fallecimiento del artista. La pregunta surgió luego de declaraciones de Monserrat Seminario, aún esposa legal del humorista y madre de sus hijas menores, quien ha mantenido una postura crítica respecto a la relación de Amado con Villanueva y su rol en la vida del artista.

PUBLICIDAD

La respuesta de Heydi Amado fue directa: “Obviamente, pues si ella es la esposa, ella va a correr con los papeleos, con los gastos y con todo. ¿Qué más?”. La declaración provocó sorpresa en el propio Melcochita y reavivó el debate en el set y entre los seguidores del cómico.

Díptico muestra a un hombre en traje azul y una mujer sonriendo, y en el lado derecho, a una mujer con top verde floral hablando en un plató
Heydi Amado afirmó que Monserrat Seminario, como esposa legal de Melcochita, debe asumir los gastos y trámites de un eventual sepelio del cómico.

De inmediato, la polémica se trasladó a redes sociales y programas de espectáculos, alimentando la discusión pública sobre las obligaciones personales y legales que rodean al entorno del artista. Este episodio se suma a una serie de tensiones previas entre Amado y Seminario, quienes han protagonizado varios intercambios públicos de declaraciones relacionadas con el bienestar y la vida privada de Melcochita.

PUBLICIDAD

La joven, de 22 años, también se refirió a la relación con la madre de las hijas menores del humorista: “La señora puede dar declaraciones, hablar de muchas formas con tal de buscar incomodar a los demás, pero ya eso queda en ella. Al final, mientras él y yo estemos tranquilos, todo estará bien”.

Salud de Melcochita y denuncias cruzadas

El estado de salud de Pablo Villanueva ha sido motivo de preocupación y comentarios en los últimos meses. Monserrat Seminario ha manifestado públicamente su inquietud, llegando a cuestionar el papel de Heydi Amado como enfermera y cuidadora del artista.

Seminario señaló que Amado no estaría al tanto del estado de salud de Melcochita y denunció que el comediante habría consumido whisky con bebidas energizantes, lo que, según ella, podría poner en riesgo su vida. Además, la aún esposa del humorista aseguró que Heydi no controla ni la diabetes ni la presión arterial del artista, lo que consideró una negligencia.

En pleno programa, se revela que Heydi Amado, la joven pareja de 22 años de Melcochita, tiene una semana de retraso, desatando la sorpresa de todos. ¿Será que el comediante se convertirá en padre nuevamente a sus 89 años? Instagram Panamericana Televisión

Por su parte, Heydi Amado rechazó tajantemente las críticas sobre el cuidado del comediante y sostuvo que diversas declaraciones buscan generar incomodidad o alimentar conflictos innecesarios. Amado afirmó que, tras varios chequeos médicos recientes, Melcochita se encuentra estable y que el foco está puesto en el reposo y el seguimiento médico para mantener su bienestar.

Pablo Villanueva también se pronunció sobre esta situación. El cómico confirmó que mantiene contacto con Monserrat Seminario por el bienestar de su familia, pero descartó cualquier reconciliación sentimental.

“Estamos casados por civil y siempre será la madre de mis hijas”, expresó en una entrevista a Trome, subrayando que los lazos formales persisten aunque la relación amorosa está terminada. Además, Villanueva interpuso una denuncia contra Seminario por presunta violencia física y psicológica.

Un entorno marcado por conflictos personales y legales

La disputa entre Monserrat Seminario y Heydi Amado trasciende lo mediático, abarcando aspectos legales y familiares. Seminario, madre de las dos hijas menores de Melcochita, manifestó su decepción al enterarse de que el cómico no desea regresar con ella y lo acusó de no cumplir con obligaciones económicas respecto a su hija mayor.

Monserrat Seminario sonriendo en primer plano; Melcochita y Monserrat Seminario posan sonrientes en un estudio de televisión, ambos con pulgares arriba
Melcochita y Monserrat Seminario acordaron una tregua por el bienestar de sus hijas tras semanas de conflicto por la pensión alimenticia.

La aún esposa del artista afirmó: “Me duele porque es el padre de mis hijas. Estoy decepcionada como hombre porque se deja manipular… Prácticamente no le quiere pagar ni estudios ni nada, nada”.

Por otro lado, Melcochita ha expresado su deseo de mantener la paz familiar y evitar confrontaciones, especialmente tras una reciente emergencia médica que derivó en su hospitalización. El artista explicó que decidió hablar con Seminario tras la operación de una de sus hijas, pero dejó claro que no existe posibilidad de reconciliación amorosa: “Ella fue la que falló y no pienso perdonar eso”.

Pese a la agitación mediática, Heydi Amado reiteró que su prioridad es preservar la tranquilidad junto a Melcochita y no profundizar en disputas públicas. La joven pareja del cómico aseguró que el vínculo entre ambos se mantiene fuerte a pesar de los cuestionamientos externos y que, de momento, cualquier trámite o gasto futuro relacionado con el artista recaerá en su esposa legal.

Temas Relacionados

MelcochitaMonserrat SeminarioHeydi Amadoperu-entretenimiento

Más Noticias

Cristiano Ronaldo igualó a Teófilo Cubillas en la tabla de máximos anotadores de la Copa del Mundo con 10 goles

Con un espléndido doblete ante Uzbekistán, con el que acalló a sus detractores, CR7 ha empatado al ‘Nene’ en la tabla de máximos goleadores en las Copas del Mundo, aunque será cuestión de tiempo para que lo supere

Cristiano Ronaldo igualó a Teófilo Cubillas en la tabla de máximos anotadores de la Copa del Mundo con 10 goles

Excanciller Manuel Rodríguez Cuadros abandona el partido de Roberto Sánchez tras denuncia de fraude y rechazo de resultados

El diplomático puso fin a su asesoría en Juntos por el Perú luego de que el candidato presidencial anunciara que no reconocerá el resultado de la segunda vuelta y cuestionara el proceso electoral

Excanciller Manuel Rodríguez Cuadros abandona el partido de Roberto Sánchez tras denuncia de fraude y rechazo de resultados

Día de la Mujer Ingeniera: por qué el Perú aún tiene una deuda pendiente con el talento femenino

Aunque las ingenierías son claves para la transformación digital, la infraestructura y la sostenibilidad, las mujeres siguen siendo minoría en las aulas y en sectores como construcción, donde su participación laboral apenas llega al 0,9%

Día de la Mujer Ingeniera: por qué el Perú aún tiene una deuda pendiente con el talento femenino

Papa León XIV en Perú: Ucayali se transforma para recibir al sumo pontífice y a una multitud histórica

La expectativa por la llegada de Robert Prevost multiplica los preparativos logísticos, turísticos y de seguridad en la Amazonía peruana

Papa León XIV en Perú: Ucayali se transforma para recibir al sumo pontífice y a una multitud histórica

El Gran Combo abre segunda fecha en Lima tras agotar entradas en el Gran Teatro Nacional: fecha y venta de entradas

La nueva presentación será el viernes 18 de septiembre a las 8:45 p. m. y las entradas se venderán por Teleticket. Conoce precios por zonas y cómo comprar.

El Gran Combo abre segunda fecha en Lima tras agotar entradas en el Gran Teatro Nacional: fecha y venta de entradas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Excanciller Manuel Rodríguez Cuadros abandona el partido de Roberto Sánchez tras denuncia de fraude y rechazo de resultados

Excanciller Manuel Rodríguez Cuadros abandona el partido de Roberto Sánchez tras denuncia de fraude y rechazo de resultados

Gustavo Gorriti cree que Keiko Fujimori no iniciará con “mano dura” sino que se moderará por el “repudio” que enfrenta

Congresista Lady Camones no sabe por qué Balcázar la invitó a gira con el Papa León XIV, pero asegura que costeó todo su viaje

Transparencia responde a Roberto Sánchez y rechaza denuncias de fraude electoral: “Respeten las reglas del proceso”

Partido de Fujimori llama “antidemocrático” a Roberto Sánchez y afirma que él sabía de su derrota “desde hace una semana”

ENTRETENIMIENTO

El Gran Combo abre segunda fecha en Lima tras agotar entradas en el Gran Teatro Nacional: fecha y venta de entradas

El Gran Combo abre segunda fecha en Lima tras agotar entradas en el Gran Teatro Nacional: fecha y venta de entradas

Rating del fin de semana: así quedaron ‘Edson pa qué más’, ‘JB Noticias’ y ‘Me Caigo de Risa’

Arturo Álvarez se queda con '¡Ya, y!' y el pódcast de Diego Chávarri, Cri Cri y Gabriela Herrera cambia de nombre

Magaly Medina critica el set del programa de Edson Dávila y él responde: “Con un sol, pero líder en mi horario”

De Cinescape a los libros: Bruno Pinasco y la trilogía Tea Shop que nació por accidente y sueña con la pantalla grande

DEPORTES

Perú atraviesa su mejor momento en la UFC: cinco triunfos en 2026 respaldan su ascenso en el octágono más aclamado de las MMA

Perú atraviesa su mejor momento en la UFC: cinco triunfos en 2026 respaldan su ascenso en el octágono más aclamado de las MMA

Cristian Neira está de regreso en Alianza Lima: acudió a la la reanudación de los entrenamientos de cara al Torneo Clausura 2026

Ignacio Buse vs Vít Kopřiva: día, hora y canal TV del partido por octavos de final del ATP 250 de Mallorca

Se revelaron los 2 jugadores de Universitario que cautivaron a Héctor Cúper: “Se perfilan para ser titulares”

Padre de Aixa Vigil desmiente a directiva de San Martín sobre su fichaje de Universitario: “Desde febrero sabías que no quería seguir”