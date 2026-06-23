Heydi Amado, pareja de Melcochita, pone distancia al hablar del futuro del cómico: “Monserrat es la esposa, ella paga todo”

La relación entre Pablo Villanueva ‘Melcochita’, su joven pareja Heydi Amado y su aún esposa legal, Monserrat Seminario, vuelve al centro de la controversia. Las recientes declaraciones de Amado sobre los gastos y trámites de un eventual sepelio del reconocido cómico han generado revuelo en el entorno mediático y familiar.
“Monserrat es la esposa, ella paga todo”, afirmó la joven, marcando distancia de cualquier responsabilidad futura sobre este tema.
Una respuesta que sorprende y reaviva tensiones familiares
Heydi Amado, actual pareja sentimental de Melcochita, fue consultada en el programa ‘América Hoy’ acerca de quién debería asumir los gastos y trámites en caso de fallecimiento del artista. La pregunta surgió luego de declaraciones de Monserrat Seminario, aún esposa legal del humorista y madre de sus hijas menores, quien ha mantenido una postura crítica respecto a la relación de Amado con Villanueva y su rol en la vida del artista.
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La respuesta de Heydi Amado fue directa: “Obviamente, pues si ella es la esposa, ella va a correr con los papeleos, con los gastos y con todo. ¿Qué más?”. La declaración provocó sorpresa en el propio Melcochita y reavivó el debate en el set y entre los seguidores del cómico.
De inmediato, la polémica se trasladó a redes sociales y programas de espectáculos, alimentando la discusión pública sobre las obligaciones personales y legales que rodean al entorno del artista. Este episodio se suma a una serie de tensiones previas entre Amado y Seminario, quienes han protagonizado varios intercambios públicos de declaraciones relacionadas con el bienestar y la vida privada de Melcochita.
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La joven, de 22 años, también se refirió a la relación con la madre de las hijas menores del humorista: “La señora puede dar declaraciones, hablar de muchas formas con tal de buscar incomodar a los demás, pero ya eso queda en ella. Al final, mientras él y yo estemos tranquilos, todo estará bien”.
Salud de Melcochita y denuncias cruzadas
El estado de salud de Pablo Villanueva ha sido motivo de preocupación y comentarios en los últimos meses. Monserrat Seminario ha manifestado públicamente su inquietud, llegando a cuestionar el papel de Heydi Amado como enfermera y cuidadora del artista.
Seminario señaló que Amado no estaría al tanto del estado de salud de Melcochita y denunció que el comediante habría consumido whisky con bebidas energizantes, lo que, según ella, podría poner en riesgo su vida. Además, la aún esposa del humorista aseguró que Heydi no controla ni la diabetes ni la presión arterial del artista, lo que consideró una negligencia.
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En pleno programa, se revela que Heydi Amado, la joven pareja de 22 años de Melcochita, tiene una semana de retraso, desatando la sorpresa de todos. ¿Será que el comediante se convertirá en padre nuevamente a sus 89 años? Instagram Panamericana Televisión
Por su parte, Heydi Amado rechazó tajantemente las críticas sobre el cuidado del comediante y sostuvo que diversas declaraciones buscan generar incomodidad o alimentar conflictos innecesarios. Amado afirmó que, tras varios chequeos médicos recientes, Melcochita se encuentra estable y que el foco está puesto en el reposo y el seguimiento médico para mantener su bienestar.
Pablo Villanueva también se pronunció sobre esta situación. El cómico confirmó que mantiene contacto con Monserrat Seminario por el bienestar de su familia, pero descartó cualquier reconciliación sentimental.
“Estamos casados por civil y siempre será la madre de mis hijas”, expresó en una entrevista a Trome, subrayando que los lazos formales persisten aunque la relación amorosa está terminada. Además, Villanueva interpuso una denuncia contra Seminario por presunta violencia física y psicológica.
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Un entorno marcado por conflictos personales y legales
La disputa entre Monserrat Seminario y Heydi Amado trasciende lo mediático, abarcando aspectos legales y familiares. Seminario, madre de las dos hijas menores de Melcochita, manifestó su decepción al enterarse de que el cómico no desea regresar con ella y lo acusó de no cumplir con obligaciones económicas respecto a su hija mayor.
La aún esposa del artista afirmó: “Me duele porque es el padre de mis hijas. Estoy decepcionada como hombre porque se deja manipular… Prácticamente no le quiere pagar ni estudios ni nada, nada”.
Por otro lado, Melcochita ha expresado su deseo de mantener la paz familiar y evitar confrontaciones, especialmente tras una reciente emergencia médica que derivó en su hospitalización. El artista explicó que decidió hablar con Seminario tras la operación de una de sus hijas, pero dejó claro que no existe posibilidad de reconciliación amorosa: “Ella fue la que falló y no pienso perdonar eso”.
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Pese a la agitación mediática, Heydi Amado reiteró que su prioridad es preservar la tranquilidad junto a Melcochita y no profundizar en disputas públicas. La joven pareja del cómico aseguró que el vínculo entre ambos se mantiene fuerte a pesar de los cuestionamientos externos y que, de momento, cualquier trámite o gasto futuro relacionado con el artista recaerá en su esposa legal.
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