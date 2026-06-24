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Melgar oficializó el retorno del zaguero argentino Leonel González y lo suma para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El cuadro ‘dominó’ dio a conocer el regreso del defensor argentino luego de su etapa en Universidad de Concepción de Chile. El central se incorporará para disputar el Clausura bajo el mando de Miguel Rondelli

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Leonel González – Melgar – Miguel Rondelli - Liga 1 – Perú – deportes – 23 junio
El defensor argentino vuelve al plantel arequipeño tras su cesión en Universidad de Concepción y se pone a disposición de Miguel Rondelli para la segunda parte de la Liga 1, con el debut ante Cienciano (FBC Melgar)

FBC Melgar confirmó el regreso del defensor argentino Leonel González, quien volverá a integrar el plantel arequipeño tras finalizar su cesión en la Universidad de Concepción de Chile.

El club anunció la reincorporación a través de sus canales oficiales y señaló que el jugador se sumará a la línea defensiva de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El retorno del zaguero se da luego de un primer semestre en el fútbol chileno, donde logró continuidad con el cuadro del Campanil. Melgar, que apunta a mejorar lo realizado en el Torneo Apertura, dispondrá nuevamente del central para afrontar la segunda parte de la temporada, ahora bajo la conducción técnica de Miguel Rondelli.

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El anuncio del club y el regreso a Arequipa

Leonel González – Melgar – Miguel Rondelli - Liga 1 – Perú – deportes – 23 junio
Melgar confirmó el retorno de Leonel González tras su experiencia en Chile y sumó nuevamente a un defensor que conoce la institución y su exigencia competitiva. (FBC Melgar)

La institución rojinegra hizo pública la noticia con un mensaje en redes sociales, en el que destacó el retorno del futbolista tras su préstamo en Chile. “¡BIENVENIDO DE VUELTA A CASA, LEONEL! Tras su paso a préstamo en Universidad de Concepción, Leonel vuelve al Dominó para sumarse a la zaga rojinegra y defender con orgullo nuestros colores”, anunció el equipo arequipeño.

González había llegado a Melgar en enero de 2024 y permaneció en el plantel hasta finales del año pasado. Para la presente temporada, el defensor fue cedido a la Universidad de Concepción de Chile, experiencia que le permitió mantenerse en competencia antes de volver al fútbol peruano.

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Con su retorno, el club suma una alternativa con recorrido para el sector central de la defensa, en un tramo del calendario en el que el margen de error suele reducirse y la regularidad se vuelve determinante en la pelea por los primeros lugares.

Su etapa en Universidad de Concepción: partidos, minutos y expulsión

Leonel González – Melgar – Miguel Rondelli - Liga 1 – Perú – deportes – 23 junio
Durante su préstamo en Universidad de Concepción, el central argentino logró mantenerse en competencia y acumuló actuaciones regulares a lo largo del semestre. (UdC)

Durante su paso por Universidad de Concepción, el defensor registró participación sostenida. En un recuento, se consignó que disputó 16 encuentros y convirtió un gol, con un total de 1.274 minutos en cancha. En otro registro del primer semestre, se indicó que jugó 15 partidos oficiales, acumuló 1.191 minutos y anotó un gol ante Ñublense.

El club chileno también comunicó que el futbolista retornó a la entidad dueña de su pase luego de una solicitud del propio Melgar. En ese reporte, se precisó que su última aparición se produjo en la derrota por 5-1 ante Universidad Católica, partido en el que fue expulsado a los 89 minutos.

La salida del central implica, además, que el equipo chileno quedará a la espera de novedades en su mercado de incorporaciones, en un contexto de movimientos previstos para encarar la segunda rueda de la temporada.

El plan de Melgar para el Clausura 2026 y el próximo debut

Leonel González – Melgar – Miguel Rondelli - Liga 1 – Perú – deportes – 23 junio
Con la mirada puesta en mejorar su rendimiento del Apertura, Melgar recupera a un defensor experimentado para afrontar un semestre de alta exigencia. (FBC Melgar)

El regreso de González se alinea con la planificación de Melgar para el Torneo Clausura. El defensor se incorporará para competir en la segunda parte del campeonato, bajo las órdenes del entrenador Miguel Rondelli, en un periodo que suele exigir ajustes de plantel y respuestas inmediatas en el rendimiento.

En su etapa anterior en el club arequipeño, el central fue considerado titular habitual durante dos temporadas consecutivas (2024–2025), con más de 70 partidos oficiales, según el detalle consignado en la información difundida. En ese marco, su préstamo también había permitido liberar un cupo de extranjero para la proyección del año 2026.

El calendario inmediato del equipo ya tiene una fecha marcada: Melgar debutará en el Clausura el 17 de julio frente a Cienciano en condición de visitante. Puertas adentro, el objetivo es elevar la campaña respecto del Apertura, torneo en el que finalizó en el quinto puesto.

Con el retorno del defensor argentino, el plantel rojinegro incorpora una pieza para reforzar su última línea con la mira puesta en sumar solidez y sostener resultados a lo largo del segundo semestre.

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