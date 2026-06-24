Perú

Joven investigado por matar a su madre en Junín habría actuado porque ella no quería entregarle dinero de la venta de su casa

Entre los elementos presentados por el Ministerio Público figuran pericias, testimonios y una presunta confesión realizada durante el entierro de la víctima

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Dictan cuatro meses de prisión preventiva contra joven de 20 años investigado por el presunto asesinato de su madre en Pichanaqui. Difusión

La Justicia dictó cuatro meses de prisión preventiva contra un joven de 20 años investigado por la muerte de su madre en el distrito de Pichanaqui, región Junín. La medida fue solicitada por el Ministerio Público en el marco de una investigación por el presunto delito de parricidio, uno de los casos que mayor impacto generó en la localidad durante las últimas semanas.

La investigación fiscal sostiene que el hecho ocurrió en el interior de la vivienda de la víctima tras una reunión familiar que terminó en una discusión. A partir de testimonios, pericias y otros elementos reunidos por las autoridades, la Fiscalía presentó una reconstrucción preliminar de los acontecimientos que derivaron en la decisión judicial.

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El caso también adquirió relevancia por los hechos posteriores al fallecimiento de la mujer. Según la información presentada por el Ministerio Público, el investigado habría realizado acciones para alterar la escena y, días después, habría revelado lo ocurrido a un familiar directo durante las exequias de la víctima.

Fiscalía sustenta hipótesis de un crimen planificado

El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui, dirigido por la fiscal provincial Patricia Ángela Toribio Rivera, obtuvo la medida de prisión preventiva contra Diego Yauri, investigado por la muerte de su madre, Alicia Gamarra, de 52 años.

De acuerdo con los elementos de convicción recabados por el Ministerio Público, el investigado habría adquirido una soguilla y guantes negros el 2 de junio de 2026. Ese mismo día se trasladó desde Huancayo hasta Pichanaqui.

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La investigación fiscal también señala que, antes de llegar a la vivienda de la agraviada, el joven habría solicitado a su padre que no acudiera al inmueble porque deseaba mantener una conversación con su madre. Ese detalle forma parte de los indicios evaluados por la Fiscalía durante la etapa inicial del proceso.

La discusión que antecedió a la muerte

Fiscalía sostiene que el acusado habría planificado el crimen tras comprar una soguilla y guantes antes de viajar a la vivienda de la víctima. Difusión
Fiscalía sostiene que el acusado habría planificado el crimen tras comprar una soguilla y guantes antes de viajar a la vivienda de la víctima. Difusión

Según la tesis fiscal, Diego Yauri ingresó al domicilio con autorización de la víctima y permaneció conversando con ella durante varias horas.

Las investigaciones indican que aproximadamente a las 2:05 de la madrugada del 3 de junio ambos sostuvieron una discusión relacionada con asuntos familiares. En ese intercambio, la mujer habría expresado su intención de viajar al extranjero, vender la vivienda y retirar del inmueble al padre del investigado.

La Fiscalía sostiene que, cuando Alicia Gamarra se retiraba de la habitación, su hijo la sujetó por el cuello y ejerció presión hasta causarle la muerte por asfixia. Esta hipótesis se apoya en los elementos reunidos durante las diligencias preliminares y en los resultados de las pericias practicadas por las autoridades competentes.

Presunta alteración de la escena

La investigación también incluye hechos ocurridos después de la muerte de la víctima. De acuerdo con la versión fiscal, el investigado habría colocado una soguilla y una extensión alrededor del cuello de Alicia Gamarra.

Según el Ministerio Público, esa acción tuvo como finalidad desviar el curso de las investigaciones y presentar una causa distinta de muerte. Este aspecto constituye uno de los puntos examinados por los fiscales y peritos encargados del caso.

Los resultados de la necropsia fueron incorporados al expediente y formaron parte de los elementos valorados durante la audiencia judicial en la que se debatió el pedido de prisión preventiva.

Confesión durante las exequias y decisión judicial

Uno de los episodios más relevantes de la investigación ocurrió durante el entierro de Alicia Gamarra. Conforme a la información fiscal, Diego Yauri habría confesado lo sucedido a su padre, Alfonso Yauri Castro.

Ese hecho fue incorporado a la investigación junto con otras declaraciones y testimonios obtenidos por las autoridades. La Fiscalía consideró estos elementos dentro de la sustentación de su requerimiento ante el órgano jurisdiccional.

Durante la audiencia, la fiscal Patricia Toribio presentó la declaración del imputado, testimonios de testigos, el protocolo de necropsia y otros documentos reunidos durante las diligencias. Tras evaluar la información expuesta por el Ministerio Público, el juzgado declaró fundado el pedido de prisión preventiva.

Como resultado de la decisión judicial, Diego Fabricio Yauri Gamarra será internado en el establecimiento penitenciario de Chanchamayo mientras continúan las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias de la muerte de Alicia Gamarra.

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