Perú

¿Pagaste S/ 1.188 por tu título extranjero? Indecopi declara ilegal ese cobro de Sunedu

El fallo establece que la entidad deberá dejar sin efecto el cobro cuestionado una vez que la decisión sea publicada en el diario oficial El Peruano

Guardar
Google icon
Primer plano de una mano con un marcador rojo tachando un recibo. Sobre un escritorio hay un diploma enrollado, documentos universitarios, una calculadora y una medalla dorada.
Una mano tacha un recibo de pago de S/ 1.188 sobre documentos universitarios, un diploma y una calculadora en un escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) declaró ilegal el cobro de S/ 1.188,50 que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) exigía por el trámite de reconocimiento de grados académicos y títulos profesionales obtenidos en el extranjero.

De acuerdo con la resolución, el cobro no contaba con el sustento técnico exigido por la normativa vigente. En particular, se determinó que Sunedu no acreditó que el monto hubiera sido calculado conforme a la metodología de costos aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ni que respondiera al costo real del procedimiento administrativo.

PUBLICIDAD

Además, la entidad no logró justificar elementos clave como las horas de trabajo del personal involucrado en el trámite ni la cantidad de solicitudes utilizadas como base para determinar la tarifa, lo que llevó a que el cobro sea considerado una barrera burocrática ilegal.

Una mujer joven sostiene un diploma universitario extranjero con un marco azul y una pila de documentos en una oficina frente a una ventana con vista a la ciudad.
Una joven profesional en Perú sostiene un diploma universitario extranjero y documentos administrativos, lo que indica preocupación por los trámites y costos de validación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indecopi declara ilegalidad y elimina cobro

La decisión fue ratificada mediante la Resolución 0257-2026/SEL-INDECOPI, que confirma el fallo de primera instancia y dispone que la Sunedu deje sin efecto el cobro de manera general para todos los ciudadanos afectados. Según el organismo, esta medida busca corregir una exigencia que no cumplía con los criterios técnicos establecidos por ley.

Según informó RPP, Indecopi precisó que “la Sunedu no logró acreditar que el monto respondiera al costo efectivo del procedimiento ni que haya sido calculado bajo la metodología obligatoria de la PCM”.

PUBLICIDAD

Asimismo, se precisó que la eliminación del cobro no implica la gratuidad del trámite ni el reconocimiento automático de los títulos obtenidos en el extranjero, ya que la Sunedu mantiene la facultad de establecer una tasa, siempre que esta esté debidamente sustentada.

Indecopi. (Foto referencial)
Indecopi. (Foto referencial)

Posibles sanciones a Sunedu

De acuerdo con el citado medio, la orden de inaplicación del cobro entrará en vigencia al día siguiente de la publicación del extracto de la resolución en el diario oficial El Peruano. A partir de ese momento, la Sunedu no podrá seguir exigiendo el pago de S/ 1.188,50.

La resolución advierte además que, en caso de incumplimiento, la entidad podría enfrentar un procedimiento sancionador y multas de hasta 20 UIT, equivalentes a aproximadamente S/ 110.000. También se ordena que la Sunedu informe públicamente a los usuarios sobre la eliminación del cobro.

La entidad reguladora precisó que “el monto deberá ser redefinido por la Sunedu conforme al marco normativo vigente, pero no puede mantenerse la tarifa actual”.

Sunedu. (Foto difusión)
Sunedu. (Foto difusión)

Trámite sigue vigente

Pese a la eliminación del cobro declarado ilegal, el procedimiento de reconocimiento de grados y títulos obtenidos en el extranjero continuará vigente. Los solicitantes deberán seguir presentando sus expedientes para que la Sunedu evalúe la validez de sus estudios conforme a la normativa nacional.

Indecopi remarcó que la decisión no implica cambios en el proceso de evaluación académica ni en los requisitos exigidos para el reconocimiento de títulos, sino únicamente en el monto cobrado por el trámite.

Un hombre joven vestido de traje sostiene un diploma enrollado con una cinta roja y un fajo de papeles blancos, con expresión de preocupación en una oficina moderna.
Un joven profesional peruano examina documentos administrativos y su diploma extranjero, reflejando inquietud por los procedimientos y costos de validación en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, se precisó que la Sunedu conserva la potestad de establecer una nueva tarifa, siempre que esta sea debidamente sustentada bajo la metodología de costos exigida por la PCM, garantizando transparencia y legalidad en el procedimiento administrativo.

Temas Relacionados

SuneduIndecopiTítulo profesionalperu-noticias

Más Noticias

Martín Vizcarra acepta virtual triunfo de Keiko Fujimori “como demócrata”, tras llamar a votar por Roberto Sánchez

El expresidente reconoció los resultados y aseguró que respetará la investidura presidencial, pese a haber respaldado públicamente al candidato en la segunda vuelta

Martín Vizcarra acepta virtual triunfo de Keiko Fujimori “como demócrata”, tras llamar a votar por Roberto Sánchez

Alcalde Renzo Reggiardo amenaza con volver a cerrar el Centro de Lima ante nuevas marchas convocadas por Roberto Sánchez

El burgomaestre capitalino señala que no descarta nuevas restricciones en el corazón de la ciudad debido a nuevas expectativas por la movilización convocada por Juntos por el Perú

Alcalde Renzo Reggiardo amenaza con volver a cerrar el Centro de Lima ante nuevas marchas convocadas por Roberto Sánchez

Lanzan explosivo a distribuidora de gas en Independencia: incendio afectó una vivienda y un auto estacionado

Cámaras de seguridad registraron a dos sujetos que llegaron en motocicleta y lanzaron el objeto

Lanzan explosivo a distribuidora de gas en Independencia: incendio afectó una vivienda y un auto estacionado

“Es un pseudorepresentante”: gerenta de San Martín arremete contra el agente de Aixa Vigil tras su fichaje a Universitario

Yudy Balcázar, dirigente de la USMP, dio su versión del caso y criticó al entorno de la jugadora tras la polémica liberación de su carta pase: “No vamos a dejar que un extranjero venga a definir cómo se hace nuestro reglamento”

“Es un pseudorepresentante”: gerenta de San Martín arremete contra el agente de Aixa Vigil tras su fichaje a Universitario

Melgar oficializó el retorno del zaguero argentino Leonel González y lo suma para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El cuadro ‘dominó’ dio a conocer el regreso del defensor argentino luego de su etapa en Universidad de Concepción de Chile. El central se incorporará para disputar el Clausura bajo el mando de Miguel Rondelli

Melgar oficializó el retorno del zaguero argentino Leonel González y lo suma para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Martín Vizcarra acepta virtual triunfo de Keiko Fujimori “como demócrata”, tras llamar a votar por Roberto Sánchez

Martín Vizcarra acepta virtual triunfo de Keiko Fujimori “como demócrata”, tras llamar a votar por Roberto Sánchez

Excanciller Manuel Rodríguez Cuadros abandona el partido de Roberto Sánchez tras denuncia de fraude y rechazo de resultados

Gustavo Gorriti cree que Keiko Fujimori no iniciará con “mano dura” sino que se moderará por el “repudio” que enfrenta

Congresista Lady Camones no sabe por qué Balcázar la invitó a gira con el Papa León XIV, pero asegura que costeó todo su viaje

Transparencia responde a Roberto Sánchez y rechaza denuncias de fraude electoral: “Respeten las reglas del proceso”

ENTRETENIMIENTO

Gianluca Lapadula reaparece con su esposa, Alessia Macri, tras polémico ampay con otra mujer en Barcelona

Gianluca Lapadula reaparece con su esposa, Alessia Macri, tras polémico ampay con otra mujer en Barcelona

El Gran Combo abre segunda fecha en Lima tras agotar entradas en el Gran Teatro Nacional: fecha y venta de entradas

Heydi Amado, pareja de Melcochita, pone distancia al hablar del futuro del cómico: “Monserrat es la esposa, ella paga todo”

Rating del fin de semana: así quedaron ‘Edson pa qué más’, ‘JB Noticias’ y ‘Me Caigo de Risa’

Arturo Álvarez se queda con '¡Ya, y!' y el pódcast de Diego Chávarri, Cri Cri y Gabriela Herrera cambia de nombre

DEPORTES

“Es un pseudorepresentante”: gerenta de San Martín arremete contra el agente de Aixa Vigil tras su fichaje a Universitario

“Es un pseudorepresentante”: gerenta de San Martín arremete contra el agente de Aixa Vigil tras su fichaje a Universitario

Melgar oficializó el retorno del zaguero argentino Leonel González y lo suma para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Kevin Borjas toca la élite de la UFC: primer peruano en el Top 10 del ranking de peso mosca tras vencer a André Lima

¿Por qué Alianza Lima cambió de planes para su pretemporada de cara al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Clarivett Yllescas continuará en Alianza Lima tras renovar su vínculo para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley