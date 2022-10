Anthony Aranda responde si formará parte de ‘El Gran Show’

Anthony Aranda responde si estará en la cuarta gala de ‘El Gran Show’. (América TV)

Anthony Aranda reapareció en televisión éste 19 de octubre en el programa ‘En Boca de Todos’ y participó de una divertida secuencia de preguntas y respuestas donde fue consultado acerca de su relación sentimental con Melissa Paredes y su posible ingreso a ‘El Gran Show’, luego que se especulara su retorno a la pista de baile.

Y es que, en la última edición del reality de Gisela Valcárcel se anunció que habrían dos nuevos ingresos para la cuarta gala que pondrían en aprietos a los actuales concursantes. Desde ese momento los rumores de volver a ver al coreógrafo en el espacio televisivo crecieron. Incluso, la misma Tilsa Lozano, quien pertenece a los miembros del jurado, deslizó la posibilidad de que uno de ellos pueda ser el popular ‘Activador’.

Por ello, los conductores del magazine quisieron saber si Anthony Aranda había recibido alguna propuesta de formar parte de ‘El Gran Show’ o de ser el refuerzo de su pareja si llega a caer en sentencia. “¿Regresarías al Gran Show como refuerzo de Melissa Paredes?”.

Tras ello, el exchico reality explicó que si la actriz le pide su apoyo, aceptaría con gusto. Sin embargo, ante la opción de ser un competidor en el espacio sabatino indicó que tendría que pensarlo dos veces, pues sería complicado para él enfrentarse a su enamorada.

“Yo sé que estuvieron especulando de que iba entrar y lo primero que hizo Melissa fue: ‘amor, ni se te ocurra aceptar porque yo sé que tú vas a querer ganar y yo voy a levantar esa copa, entonces no’”, dijo Aranda dejando entrever que esta temporada no sería parte del reality por pedido de su novia.

Asimismo, Maju Mantilla le preguntó si pensaba ingresar para el 2023. “No sé la verdad. Hoy por hoy, Melissa si me pide que vaya a apoyarla, yo estaré con ella”, sentenció.

Anthony Aranda asegura que podría ser fuerzo de Melissa Paredes si se lo pide. (Captura)

Cabe mencionar que, Gisela Valcárcel también dio a entender que la actual pareja de la modelo podría presentarse cuando le preguntó a la exconductora de televisión si su novio se encontraría dispuesto a volver luego de haber sido despedido por el escándalo.

Recordemos que, Anthony Aranda formó parte del staff de bailarines del reality de la ‘Señito’ en varias temporadas. Sin embargo, se hizo mediáticamente conocido por su ampay con Melissa Paredes, quien en ese momento todavía se encontraba casada con el futbolista Rodrigo Cuba, y desde entonces dejó de aparecer en la pista de baile.

Melissa Paredes lo convencería para ser su refuerzo

Durante una entrevista para las cámaras de América Espectáculos, Melissa Paredes habló sobre la posibilidad de ver a su novio como competidor en ‘El Gran Show’. La actriz comentó que él se encuentra totalmente ocupado con sus clases de baile, pero si llega la oportunidad de ser su refuerzo, ella se encargará de convencerlo.

“Anthony se encuentra full con su crew, pero siempre le mando mis videos y me da tips. Creo que si lo convenzo, así de mi amor, ojalá acepte (...) Si lo meten a ‘El Gran Show’ definitivamente no. ¿Cómo van a traer a un bailarín profesional más?, ustedes quieren que me separe de verdad. Ahí si no llegamos, imagínate con mi novio pelearme por la copa, lo jalo de pelos”, expresó.

Melissa Paredes y Anthony Aranda. (Instagram)

