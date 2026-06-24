Gianluca Lapadula reaparece con su esposa, Alessia Macri, tras polémico ampay con otra mujer en Barcelona

Gianluca Lapadula reapareció junto a Alessia Macri en redes sociales tras el ampay y reactivó las versiones de reconciliación.

El delantero Gianluca Lapadula volvió a ser noticia fuera del ámbito deportivo, esta vez por motivos personales. Tras meses de especulaciones originadas por la difusión de un ‘ampay’ que lo mostró bailando de manera cercana con una mujer que no era su esposa, el futbolista reapareció en redes sociales junto a Alessia Macri, su pareja y madre de sus hijas.

La imagen, compartida a propósito de su llegada a Universitario de Deportes, ha sido interpretada como una confirmación de la reconciliación y el fortalecimiento de la familia en un nuevo capítulo en Perú.

El ‘ampay’ y la crisis matrimonial

El 1 de febrero de 2026, el programa “Magaly TV La Firme” difundió imágenes de Gianluca Lapadula en una discoteca de Barcelona. El delantero, en compañía de amigos, fue captado bailando y compartiendo bebidas con una joven cuya identidad no fue revelada. El video generó gran impacto en redes sociales, especialmente porque Lapadula siempre había mantenido una imagen pública reservada y de hombre de familia.

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En uno de los momentos, las cámaras muestran al futbolista y a la joven en una actitud cercana, lo que llevó a especulaciones sobre un supuesto beso. La situación derivó en una lluvia de comentarios y memes, así como en cuestionamientos sobre el estado de la relación de Lapadula con Alessia Macri.

La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes fue presentada por el delantero como una decisión de familia.

Tras la emisión del ‘ampay’, el jugador optó por restringir los comentarios en sus redes y evitó compartir fotografías junto a su esposa, incluso durante su cumpleaños número 36. Hasta ese momento, ni Lapadula ni Macri ofrecieron declaraciones públicas sobre lo ocurrido, manteniendo en reserva su situación sentimental.

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Reaparición pública y “decisión de familia”: la llegada a Universitario

La situación cambió este mes con la publicación de un álbum fotográfico en la cuenta de Instagram de Gianluca Lapadula. En las imágenes, el delantero aparece en un ambiente familiar acompañado por su esposa Alessia Macri, abrazados y sonrientes, celebrando su fichaje por Universitario de Deportes.

El mensaje que acompaña la publicación, “Una decisión de familia”, fue interpretado por cientos de seguidores como el cierre de la crisis matrimonial y el inicio de una nueva etapa.

Además, la presencia de Macri en las imágenes fue destacada por medios y usuarios de redes sociales, quienes vieron en este gesto una señal clara de que la pareja habría superado las dificultades provocadas por el escándalo mediático.

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Gianluca Lapadula pone fin a todas las especulaciones sobre su matrimonio. Tras su llegada a Universitario, el futbolista compartió una foto junto a su esposa para aclarar que siguen juntos y que su fichaje fue una decisión familiar. Video: TikTok @josepastord

Según lo reportado, la familia de Lapadula viajó con él a Perú y ha sido una pieza clave en su decisión de volver al fútbol sudamericano. El futbolista firmó con Universitario de Deportes por un año y medio, compromiso que lo vinculará al club ‘crema’ hasta finales de 2027.

Lapadula no solo mostró entusiasmo por el desafío profesional, sino que también enfatizó la importancia de sus raíces peruanas y del apoyo de su entorno más cercano en este nuevo ciclo.

La publicación de la fotografía junto a Alessia Macri generó una ola de reacciones en la comunidad digital. Muchos seguidores celebraron la imagen como una muestra de unión y reconciliación, interpretando que la pareja ha decidido dejar atrás el episodio del ‘ampay’ y fortalecer su vínculo familiar.

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Algunos comentarios en redes sociales destacaron la madurez demostrada por ambos al evitar pronunciamientos públicos durante la crisis y optar por una resolución privada. La pareja, que lleva más de una década de relación y tiene tres hijas, enfrentó uno de los momentos más delicados de su vida privada, marcado por el escrutinio público y la presión mediática.

El estreno de la nueva temporada de ‘Magaly TV la Firme’, presentó imágenes de Gianluca Lapadula en una discoteca de Barcelona acompañado de una joven que no sería su esposa.

La actitud reservada de Lapadula y Macri durante el proceso fue valorada por varios sectores como un ejemplo frente a la sobreexposición mediática.

Un nuevo comienzo en Perú

La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario de Deportes marca un punto de inflexión tanto en su carrera como en su vida personal. El futbolista ha señalado que su retorno a Perú responde a una “decisión de familia”, subrayando la importancia de estar cerca de sus raíces y de su núcleo más íntimo.

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El contrato con el club ‘crema’ asegura su presencia en el país por al menos un año y medio, lapso en el que buscará consolidar su carrera deportiva y, al mismo tiempo, fortalecer su vida familiar.

El episodio del ‘ampay’ parece haber quedado atrás y, al menos en lo público, la familia Lapadula-Macri se muestra unida y dispuesta a enfrentar en conjunto los desafíos que implica este nuevo capítulo. La imagen de ambos abrazados, publicada por el delantero, sintetiza el mensaje de reconciliación y el inicio de una etapa de estabilidad para la pareja y sus hijas.