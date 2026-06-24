Inti Raymi 2026: qué es y desde cuándo se celebra la Fiesta del Sol en Cusco cada 24 de junio

La conmemoración andina dedicada al astro rey se organiza como una representación histórica de varias horas, con un recorrido ceremonial que enlaza el Qorikancha, la Plaza de Armas y Sacsayhuamán (Andina)

Cada 24 de junio, la ciudad de Cusco se convierte en el principal escenario del Inti Raymi, una celebración de raíz andina vinculada al ciclo agrícola y al culto solar. La fecha coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur, el momento del año con el día más corto y la noche más larga, un hito astronómico que marcaba el inicio de un nuevo periodo en el calendario ritual inca.

El Inti Raymi—expresión que en quechua se traduce como “Fiesta del Sol”— reúne elementos ceremoniales, representación histórica y participación colectiva. En la actualidad, la jornada se desarrolla como una escenificación pública que sigue un recorrido por tres espacios de alto valor patrimonial en Cusco: el Qorikancha, la Plaza de Armas y Sacsayhuamán.

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El eje del acto reproduce una secuencia de invocaciones, ofrendas y rituales simbólicos que, según los relatos coloniales, formaban parte de las ceremonias oficiales del Estado inca.

Qué significa Inti Raymi y qué se celebra el 24 de junio

La Fiesta del Sol reúne historia, tradición y memoria colectiva en una fecha ligada al solsticio de invierno. Su origen remite a antiguas ceremonias que marcaron la vida del mundo andino. (Andina)

Inti Raymi es el nombre que reciben distintas celebraciones andinas que giran alrededor del Sol y del cambio de estación en junio. En el caso de Cusco, la conmemoración se fijó para el 24 de junio y se consolidó como la fecha más reconocida del calendario local, asociada a una ceremonia central de carácter público.

En su formulación ritual, la festividad se entendía como un acto de homenaje al Sol —Inti— y como una señal de inicio de un nuevo ciclo. La lógica de la ceremonia combinaba una dimensión religiosa con una dimensión estatal: no solo convocaba a sacerdotes y nobles, también integraba reuniones, protocolos y actos con presencia de delegaciones de diferentes territorios del Tahuantinsuyo.

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Los registros históricos describen una celebración que incluía preparativos estrictos y prácticas comunitarias. Las actividades se organizaban alrededor de la salida del Sol, con la participación de autoridades y grupos ceremoniales. También aparecen mencionadas ofrendas de alimentos y bebidas y sacrificios de animales, prácticas extendidas en el mundo andino prehispánico.

En Cusco, la representación contemporánea conserva la estructura de un recorrido ritual. La secuencia comienza en el Qorikancha—lugar que en la actualidad funciona como Convento de Santo Domingo—, continúa en la Plaza de Armas y culmina en Sacsayhuamán, donde se realiza el acto principal. La recreación utiliza vestuario ceremonial, música y danzas para encarnar a personajes del mundo inca: el Inca, miembros de la nobleza, sacerdotes, autoridades y delegaciones de los cuatro suyos.

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Desde cuándo se celebra: origen, prohibición y retorno en 1944

La historia del Inti Raymi refleja los cambios vividos por los Andes. De ceremonia oficial del Imperio inca pasó al silencio colonial antes de recuperar su lugar en la vida cultural cusqueña. (Andina)

El Inti Raymi se asocia al periodo del Imperio inca y a su calendario ceremonial. De acuerdo con crónicas y reconstrucciones posteriores, la organización estatal del rito se vinculó al gobierno del inca Pachacútec y a la consolidación del Tahuantinsuyo como estructura política y administrativa.

Las referencias señalan que, en su etapa incaica, la ceremonia tenía una escala masiva y un significado político. La convocatoria de curacas y delegaciones cumplía una función de reafirmación del orden imperial, con actos públicos que reforzaban jerarquías y lealtades entre territorios y autoridades.

Esa continuidad se interrumpió durante el periodo colonial. En 1572, en el marco de la política de evangelización y control de prácticas religiosas indígenas, el virrey Francisco de Toledo dispuso la prohibición de ceremonias asociadas al culto incaico, entre ellas el Inti Raymi. A partir de ese punto, el rito dejó de celebrarse como acto público y quedó fuera del espacio oficial.

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El retorno en forma de representación abierta ocurrió recién en el siglo XX. En 1944, una iniciativa cultural impulsó una reconstrucción de la ceremonia para volverla a instalar en la vida pública del Cusco. Ese proceso tomó como base descripciones históricas y se orientó a una puesta en escena teatralizada, concentrada en los aspectos político-religiosos del rito.

El cambio de calendario también aparece como un rasgo de la etapa moderna. La fecha del 24 de junio se adoptó para la representación pública, en lugar del 21 de junio, asociado al solsticio. Desde entonces, la celebración se repite cada año en Cusco como acto central de junio.

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Cómo es la ceremonia actual en Cusco y en qué lugares ocurre

Miles de personas siguen cada año una representación que revive el esplendor del mundo inca. Música, danzas y rituales simbólicos acompañan el recorrido por los principales espacios históricos de Cusco. (Andina)

La celebración contemporánea del Inti Raymi se organiza como un itinerario urbano y ceremonial que enlaza tres puntos de la ciudad. En el Qorikancha se realiza el inicio del acto, con la aparición del Inca y la invocación al Sol. Luego, la ceremonia se traslada a la Plaza de Armas, donde se desarrolla un segmento público de la representación.

El tramo final ocurre en Sacsayhuamán, en una explanada que funciona como escenario principal. Allí se ejecuta el acto central, con participación de un elenco amplio que representa a delegaciones de los cuatro suyos: Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo. La puesta integra danzas y música, además de rituales simbólicos vinculados a la tradición del homenaje solar.

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La duración total de la celebración se extiende durante varias horas a lo largo del día. El cronograma de la representación sitúa el inicio en la mañana y el cierre en la tarde, con cambios de escenario y desplazamientos entre puntos históricos del Cusco.

En su forma actual, el Inti Raymi se presenta como una recreación histórica que prioriza el componente ceremonial y escénico. El núcleo del relato mantiene la idea de un rito asociado al solsticio y al inicio de un ciclo, con una narrativa que articula religión, poder y organización estatal en el mundo inca.