Kevin Borjas toca la élite de la UFC: primer peruano en el Top 10 del ranking de peso mosca tras vencer a André Lima

Kevin Borjas es el primer peruano en ubicarse en el Top 10 de una división de la UFC. Crédito: Instagram UFC en español.

Kevin Borjas acaba de alcanzar el logro más importante de su carrera profesional y, al mismo tiempo, un hito sin precedentes para las artes marciales mixtas peruanas. El peleador nacional ingresó al Top 10 del ranking de peso mosca de la UFC, convirtiéndose en el primer peruano en formar parte de una clasificación oficial dentro de la organización más importante de MMA del planeta.

La histórica actualización llegó luego de su resonante victoria sobre el brasileño André Lima en UFC Vegas 119, evento celebrado en el UFC Apex de Las Vegas. El triunfo tuvo un valor especial, ya que Borjas no solo derrotó a un rival que llegaba invicto, sino que también logró revertir un momento complicado de su trayectoria reciente.

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El ‘Gallo Negro’ llegaba a la pelea con la presión de haber sufrido dos derrotas consecutivas, situación que lo obligaba a obtener un resultado positivo para mantenerse competitivo dentro de una división cada vez más exigente. Lejos de intimidarse, el peruano ofreció una actuación sólida y estratégica que le permitió imponerse ante Lima y sumar una victoria que hoy tiene repercusiones históricas.

El luchador de artes marciales mixtas Kevin Borjas derrotó a André Lima y volvió a la victoria en la UFC. Crédito: UFC en español.

El impacto del resultado fue aún mayor debido a la implementación del nuevo sistema de clasificación de la UFC. Gracias al reciente convenio entre la promotora y Meta, empresa liderada por Mark Zuckerberg, los rankings ahora son elaborados mediante inteligencia artificial, tomando en cuenta una amplia variedad de indicadores de rendimiento y datos competitivos.

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Bajo este nuevo modelo, Borjas pasó de no figurar en la clasificación oficial a instalarse directamente dentro del Top 10 del peso mosca, una muestra del enorme valor que tuvo su más reciente presentación. Actualmente, el peruano registra tres victorias y cuatro derrotas dentro de la UFC, aunque su progresión reciente demuestra que atraviesa el mejor momento de su carrera.

El mejor momento de los peruanos en la UFC

El ascenso de Kevin Borjas no es un caso aislado. Por el contrario, forma parte de una temporada extraordinaria para los representantes nacionales dentro de la principal organización de artes marciales mixtas del mundo.

La racha comenzó el 9 de mayo, cuando José Ochoa derrotó a Clayton Carpenter en UFC 328. Apenas una semana después, Juan Díaz tuvo un debut soñado al vencer a Malcolm Wellmaker en UFC Vegas 117.

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Dos de los cinco peruanos que ganaron este 2026 mostraron notables condiciones en su debut. Crédito: Team MMA.

Posteriormente, Rodrigo Vera viajó hasta China para imponerse al local Zhu Kangjie en UFC Macao el 30 de mayo, confirmando que los peleadores peruanos podían competir y ganar en cualquier escenario. A ello se sumó la victoria de Gastón Bolaños sobre Michael Aswell Jr. en UFC Vegas 119, resultado que reforzó su consolidación dentro del peso pluma; y el citado triunfo de Borjas sobre Lima.

En apenas la primera mitad de 2026, Perú suma cinco victorias en la UFC repartidas entre cinco peleadores distintos, un registro sin precedentes que confirma el crecimiento sostenido de las MMA en el país.

El nuevo sistema de ranking de la UFC

La UFC también vive una transformación profunda fuera del octágono. La organización anunció recientemente la implementación de un nuevo sistema de rankings desarrollado en colaboración con Meta, dejando atrás el tradicional modelo basado en las votaciones de un panel de periodistas que se utilizaba desde 2013.

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La nueva herramienta utiliza inteligencia artificial para evaluar el rendimiento de los peleadores a través de distintos parámetros competitivos, estadísticas avanzadas y resultados recientes. El objetivo es generar clasificaciones más precisas y menos sujetas a criterios subjetivos.

Ranking de peso mosca de la UFC con Kevin Borjas en la 10° casilla. Crédito: Instagram UFC.

“Nunca he estado satisfecho con los rankings y siempre he creído que tenía que existir una forma mejor de hacerlos”, explicó Dana White. “Siempre hemos sido una compañía que apuesta por la tecnología y la innovación, y ahora hemos trabajado con Meta para integrarlas directamente en nuestro sistema de clasificaciones”.

Más allá del debate que pueda generar este cambio, lo cierto es que la UFC ha abierto una nueva etapa en su historia. Y en esta nueva era, Kevin Borjas ya tiene reservado un lugar privilegiado: el de ser el primer peruano en ingresar al Top 10 de la organización más importante de las artes marciales mixtas.

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