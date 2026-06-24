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Red Vial 6: estas son las obras que transformarán el tránsito en la Panamericana Sur

Las obras en ejecución incluyen proyectos en Chincha, San Clemente y Cañete, mientras otras infraestructuras ya fueron culminadas durante el último año

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Panamericana Sur: estas son las obras que ejecutan en la Red Vial 6 y su avance. (Foto: Agencia Andina)
Panamericana Sur: estas son las obras que ejecutan en la Red Vial 6 y su avance. (Foto: Agencia Andina)

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que mantiene el seguimiento y la supervisión de las obras que se ejecutan en la Red Vial 6, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los plazos, las especificaciones técnicas y los estándares de calidad establecidos en el contrato de concesión.

Según informó Andina Noticias, las intervenciones forman parte de las inversiones comprometidas para modernizar la Red Vial N.° 6, que comprende el tramo de la Panamericana Sur entre el puente Pucusana, en Lima, y el distrito de Guadalupe, en la región Ica.

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Según Ositrán, estos proyectos tienen como finalidad fortalecer la seguridad vial, mejorar la conectividad y brindar mejores condiciones de tránsito para los usuarios que se desplazan por este corredor vial.

Sandoval subrayó que en el desarrollo del proyecto intervinieron de forma decisiva gremios profesionales y organismos técnicos, entre ellos economistas, ingenieros, arquitectos, así como Ositran y Sutran.
Sandoval subrayó que en el desarrollo del proyecto intervinieron de forma decisiva gremios profesionales y organismos técnicos, entre ellos economistas, ingenieros, arquitectos, así como Ositran y Sutran. Foto: Business Empresarial

Nuevas infraestructuras en ejecución

De acuerdo con Andina Noticias, una de las principales obras en ejecución es el Paso a Desnivel Chinchaysullo, ubicado en la provincia de Chincha, a la altura del kilómetro 202 de la Panamericana Sur. La infraestructura registra un avance superior al 56 % y su culminación está prevista para agosto de 2026.

Otra intervención corresponde al paso peatonal San Clemente, ubicado en el kilómetro 216 de la carretera. Esta obra presenta un avance del 63 % y permitirá que los peatones crucen la vía de manera segura en una zona de alto tránsito vehicular. Su culminación está prevista para el segundo semestre de 2026.

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Ositrán señaló que ambas obras forman parte de las inversiones destinadas a fortalecer la seguridad vial y mejorar la conectividad en la Panamericana Sur.

Red Vial 6: nuevos proyectos

De acuerdo con el citado medio, durante junio comenzaron las obras de los pasos peatonales San Antonio y 9 de Octubre, ubicados en los kilómetros 82 y 93 de la Panamericana Sur, respectivamente, en la provincia de Cañete.

Estos proyectos contemplan la construcción de pasos peatonales inferiores, paraderos e iluminación. Actualmente, los trabajos se encuentran en la etapa de ejecución de desvíos provisionales, con avances iniciales de 0,05 % en San Antonio y 0,10 % en 9 de Octubre.

Las intervenciones forman parte de las 21 obras incluidas en la Adenda N.° 11 al contrato de concesión de la Red Vial 6, orientadas a fortalecer la seguridad vial y optimizar la conectividad en la Panamericana Sur.

Red Vial 6: Ositrán supervisa nuevas obras en la Panamericana Sur. (Foto: Difusión)
Red Vial 6: Ositrán supervisa nuevas obras en la Panamericana Sur. (Foto: Difusión)

Obras concluidas en el último año

Además de los proyectos en ejecución, Ositrán informó que durante el último año concluyeron importantes obras en este tramo de la Panamericana Sur. Entre ellas figuran el Intercambio Vial Bujama, ubicado en el kilómetro 90, y los pasos a desnivel Litardo Bajo, en el kilómetro 196, y San Miguel, en el kilómetro 219.

De acuerdo con el organismo supervisor, estas infraestructuras contribuyen a mejorar la fluidez vehicular y reforzar la seguridad de peatones y conductores que utilizan este corredor vial.

Ositrán continuará supervisando la ejecución de las obras previstas en la Red Vial 6 para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de concesión.

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