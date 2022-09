‘En Boca de Todos’ saldrá del aire el 28 de octubre: la razón y todos los detalles aquí

En Boca de Todos se retira de América TV.

El fin de una era. ‘En Boca de Todos’ le dice adiós a su público, luego de casi cinco años como líderes en el horario. El programa conducido por Maju Mantilla, Tula Rodríguez y Ricardo Rondón cumplió su ciclo, según comentó la directora de contenidos de PRO TV Mariana Ramírez del Villar.

En conferencia de prensa, Ramírez del Villar, reveló que el programa que va de 13:00 horas a 15:00 horas necesita renovarse, por lo que luego de casi 5 años al aire, comenzarán a hacer cambios, que incluirían a los conductores. Este viernes 28 de octubre se emitirá la última edición.

“Este 28 de octubre se va ‘En Boca de Todos’ luego de 5 años. Es momento de renovarnos y de cambiar. Es un programa que ha tenido casi 5 años al aire”, comentó al inicio la directora de contenidos.

Por otro lado, aseguró que no es un cambio debido al rating, pues indicó que todo este tiempo han liderado en el horario. Pese a ello, señala que es momento de apostar por algo novedoso para que el público los siga eligiendo.

“No es un tema de rating, lideramos esta franja horaria, siempre hemos liderado seguimos liderando, el motivo no es ese. Sentimos que necesitamos apostar por algo nuevo. La intención es salir con algo novedoso”, agregó.

Conductores que fueron parte de En Boca de Todos

Además, explicó que en tiempos como estos, existe más de un programa de farándula, incluso en su propio canal. Es por eso que, diversos espacios anteceden con los temas o los invitados por los que es complicado sacarle la vuelta a la información que se ha dado horas antes.

“Hay programa de farándula con el mismo corte, en horarios que anteceden al nuestro. Es un esfuerzo enorme salir con algo diferente. Hemos decido retirarnos para pensar. A veces es necesario retroceder para saltar más alto. Vamos a tratar de renovar nuestro contenido, vamos a viajar a México para ver si podemos adaptar alguna nueva fórmula que pueda gustar al público peruano”, sentenció.

Conductores de ‘En Boca de Todos’ se enteraron del fin

En otro momento, la productora contó cómo tomaron la noticia los conductores. Según detalló Mariana Ramírez del Villar, fue este martes 27 de septiembre que le dio el anuncio al equipo de producción y los presentadores.

Tal como era de esperarse, todos quedaron sorprendidos con la noticia. Sin embargo, aseguró que ha decidido hacerlo con este tiempo de antelación por si alguno de los integrantes tiene miras de migrar a otros lugares. No cerró las puertas de volver a trabajar con algún conductor antiguo, de acuerdo al contenido que ofrezcan.

“Ahorita (27 de septiembre) les acabo de comunicar a todos, incluidos producción y conductores. Están sorprendidos. Yo me acabo de guardar esta comunicación, siempre respetando el tiempo prudencial por si quieren migrar a otro sitio lo tengan que hacer con tiempo. La idea es hacer un cambio estructural, no tengo pensado contar con los conductores actuales, pero como no sabemos que es lo que va a pasar, aún no podemos decir no completamente”, agregó. Mariana.

Conductores de 'En Boca de Todos'.

Finalmente, señaló que no descarta tener espectáculos en su próximo formato, debido a que este es el contenido que más consume el público peruano. “Yo quisiera prescindir de los espectáculos, pero no puedo darle la espalda a la realidad de lo que la gente consume. La intensión primaria sería no tener espectáculos, pero es bien difícil con dos horas diarias de programa. Y con la actualidad es casi imposible no tocar espectáculos”, sentenció.

