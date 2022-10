Guty Carrera responde a Melissa Loza y Jazmín Pinedo por críticas hacía su libro autobiográfico

Guty Carrera responde a críticas. (Instagram)

El nombre de Guty Carrera vuelve a sonar con fuerza en el mundo de la farándula, especialmente porque anunció que lanzará su libro de autoayuda titulado “Ámame que me vas a perder”. Esta frase se hizo bastante popular cuando Alejandra Baigorria dio a conocer que el ‘Potro’ la empleó durante una de las discusiones de pareja que tuvieron.

Asimismo, tras conocerse la nueva obra del exchico reality, Melissa Loza salió a decir que tomaría acciones legales contra su expareja si escribía alguna mentira sobre ella, además le aconsejó cambiarle el nombre a ‘No fui infiel’.

En declaraciones para Trome, Guty Carrera indicó que no le presta atención a lo mencionado por la popular ‘Diosa’, además la invitó a leer su libro antes de opinar sobre su contenido.

“Ella o cualquier otra persona me tiene sin cuidado lo que digan porque forman parte del pasado. Si ella dice que podría demandarme, primero que compre el libro y lo lea. Es más, la invito a comprar el libro cuando salga”, afirmó.

En otro momento, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ precisó que en este libro iba a narrar sus vivencias y no necesariamente iba a mencionar a alguna expareja suya, por lo que pidió que ninguna de ellas se tome a titulo personal este libro.

“Que no se sienta muy importante como para estar en el libro. Además, para ser claros, es un libro donde narro un poco de mis vivencias y hay personas que se están dando las atribuciones de decir que es estoy dedicando un libro”, añadió.

Guty Carrera también respondió a los comentarios que tuvo Jazmín Pinedo, quien señaló en su programa que le sorprendía mucho que cualquier persona pueda escribir un libro sin haber estudiado antes.

Al respecto, el ‘Potro’ precisó que era cierto lo que dijo la ‘Chinita’, así como él cree que cualquiera persona sin preparación podía ser conductor o conductora de televisión. “Exacto, cualquiera puede escribir un libro, así como cualquiera puede ser conductor de televisión, ¿no?”, añadió.

Para finalizar, Guty Carrera le restó importancia a los comentarios negativos de las figuras de televisión, indicando que si ellas hablan sobre él es porque saben que les va a responder y esto les servirá para que tengan más notoriedad.

“Tengo mi propia fábrica. A estas alturas de mi vida, sé que si dicen algo es porque saben que van a encontrar una respuesta y muchas de estas personas necesitan encontrar respuestas para seguir teniendo un poquito de luz”, sentenció.

Melissa Loza se refirió al libro

La participante de ‘Esto es Guerra’ comentó que probablemente lea el libro de Guty Carrera para saber si hablaba sobre ella o decía alguna mentira sobre la relación que mantuvieron durante varios años. Además, si encuentra algo que no se ajusta a la realidad, tomaría acciones legales de inmediato.

“No tengo idea tendría que saber de qué se trata (el libro). No podría opinar sobre algo que no sé, qué te puedo decir, tendría que ver y tomar decisión. Yo no lo tomo mal porque yo siempre me porté muy bien. De acuerdo a lo que se diga, si hablamos de mentiras, eso tiene patas cortas”, sostuvo.

