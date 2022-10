Alejandra Baigorria y su reacción al enterarse que Guty Carrera lanzará un libro

Alejandra Baigorria responde a Guty Carrera. América TV / América Espectáculos.

Guty Carrera anunció en sus redes sociales que lanzará su libro de autoayuda “Ámame, que me vas a perder”, popular frase que se viralizó luego que Alejandra Baigorria difundiera los audios de las peleas que tuvieron cuando eran pareja.

Debido a que esta obra estaría inspirada en la tóxica relación que vivió al lado de la ‘Gringa de Gamarra’, un reportero de América Espectáculos se acercó a ella para consultarle su opinión al respecto.

“No la he escuchado y no voy a opinar nada al respecto. Yo estoy para adelante con mis proyectos, me está yendo súper bien y nada más. Yo creo que la gente debe de trabajar y sacar adelante sus cosas con su brillo propio. Yo no voy a hablar del tema”, dijo en un primer momento.

Asimismo, Alejandra Baigorria evitó mencionar si es que se encontraría dispuesta a realizar una nueva demanda contra Guty Carrera si es que la llega a mencionar en el libro que pronto estaría por lanzarse al mercado.

“Las cosas que haga las voy a hacer sin tener que decirlas, no tengo nada más que decir, en realidad son cosas que para mí ya no existen”, añadió la competidora de ‘Esto es Guerra’.

De otro lado, la modelo sostuvo que ha eliminado por completo de su mente la relación que tuvo en algún momento con el ‘Potro’, pues su psicólogo le recomendó que elimine ese episodio de su vida y siga adelante con sus proyectos.

“Hay cosas que no se cuentan, hay cosas que se olvidan, que se tienen que tachar por temas personales, que uno tiene que superar por ordenes del psicólogo y del psiquíatra. Las cosas malas y negativas uno lo tiene que pasar y no recordarlas jamás”, indicó.

Finalmente, Alejandra Baigorria le mandó una indirecta a Guty Carrera, indicando que hay personas que necesitan escribir o mencionar a otras para poder destacar, por lo que a ella no le afecta lo que su expareja haga con su vida.

“Me molestaría si me afecta, pero ya no me afecta, hay cosas que digo pucha pobrecitos, hay gente que necesita. Entonces, mientras no me afecte a mí, ni a mi familia, ni a mis cosas, entonces no me interesa. El día que afecte a mis cosas van a salir la leona que conocen”, sentenció.

Alejandra Baigorria lanzará un segundo libro pese a las críticas.

Guty Carrera asegura que no hablará de Ale Baigorria

El ex chico reality Guty Carrera aceptó que utilizó la polémica frase que dijo a su expareja Alejandra Baigorria para titular su próximo libro autobiográfico.

Cabe mencionar que, años atrás, el modelo mantuvo una relación con la empresaria, por lo que muchos presumieron que él la iba a mencionar. “Va por experiencias, no voy a hablar de ella”, expresó.

