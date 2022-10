Jazmín Pinedo al saber que Guty Carrera debutará como escritor: “Ahora cualquiera saca un libro”

Jazmín Pinedo se burla del libro de Guty Carrera. (América TV)

Este 20 de octubre, Jazmín Pinedo opinó sobre el debut de Guty Carrera como escritor. Y es que, en los últimos días el exchico reality sorprendió al revelar que estaba a punto de lanzar su propio libro inspirado en algunos pasajes de su vida como su caso legal con Alejandra Baigorria y la polémica situación que vivió por su infidelidad a Melissa Loza.

Ante ello, la popular ‘Chinita’ quedó en shock al conocer que el modelo quiere publicar su primera obra titulada “Ámame, que me vas a perder”, misma frase que se le escuchó decir en los audios de su pelea con Alejandra Baigorria y que, según el hijo de Edith Tapia, tiene un trasfondo que dará a conocer en su obra.

Todo comenzó cuando Jazmín Pinedo y ‘Choca’ Mandros estaban conduciendo su programa “Más Espectáculos” y una de las notas que presentaron fue a cerca de Guty Carrera y su primer libro. En ese momento, la exchica reality no se guardó nada y no pudo evitar las risas señalando que

“¿Qué? ¡Ah no! Ahora cualquiera saca un libro (...) Guty Carrera va a sacar un libro... ¡Qué creativo! Se va a llamar ‘Ámame que me vas a perder’”, dijo en la última edición de su espacio matutino.

Asimismo, espera que el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ no de falsas declaraciones en su libro. “Ojalá que diga la verdad”, sentenció. Recordemos que, Jazmín Pinedo no ha dudado en arremeter contra Guty Carrera en varias oportunidades desde el escándalo que ocasionó la violencia psicológica a la popular ‘Rubia de Gamarra’. Incluso, lo ha tildado de ‘hipócrita’ en televisión nacional, por lo que se entiende que no tienen una buena relación amical, pese a que compartieron set cuando estaban en el reality de América TV.

Jazmín Pinedo minimiza a Guty Carre y su incursión en la escritura. (Captura / Instagram)

¿Qué dijo Guty Carrera sobre su primer libro?

Guty Carrera estuvo en el set de ‘En Boca de Todos’ y reveló que una de sus grandes pasiones es la escritura, por lo que decidió hacer su primera obra. “Yo en algún momento de mi vida no podía defenderme de ciertas críticas por la mordaza que me habían puesto y yo empecé a escribir como una manera de desfogar lo que yo sentía y pensaba”.

Además, indicó que su objetivo no es atacar ni criticar a alguien, pues lo único que desea es ayudar a los demás con su propia historia. “Hemos tratado que sea un libro de autoayuda. No es un libro para atacar a las personas, de defensa, de críticas, es únicamente de experiencias. La gente se va a enterar de muchas cosas”.

Cabe mencionar que, el popular ‘Potro’ ya había anunciado en sus redes sociales que incursionará en la escritura. A través de su cuenta oficial de Instagram, confesó que está preparando todo para el lanzamiento de su libro dando da a entender que contará realmente todo lo que sucedió con sus exparejas.

“¡Se viene mi Libro muy pronto! Ya se enterarán de que trata.. sólo puedo decir que se dirá la ÚNICA VERDAD”, se lee como descripción de su post donde aparece una fotografía de él. Su publicación causó varias reacciones y varios usuarios le pidieron que no se olvide de incluir su famosa frase: “Yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel”.

Gutty Carrera anuncia su libro 'Ámame que me vas a perder'. América TV /'En Boca de Todos'.

