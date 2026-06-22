Pensión 65: cómo consultar con DNI si estás afiliado al programa y revisar si figuras en el padrón de beneficiarios

Miles de adultos mayores en el Perú dependen de la subvención económica que entrega Pensión 65, uno de los principales programas sociales del Estado dirigido a personas en condición de pobreza extrema. Sin embargo, muchos ciudadanos aún tienen dudas sobre cómo verificar si forman parte del padrón, cuáles son los requisitos para acceder al beneficio o qué hacer en caso de una suspensión.

Para facilitar este proceso, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 cuenta con una plataforma virtual que permite realizar la consulta utilizando únicamente el DNI. El servicio también informa si una persona cumple con las condiciones de afiliación o el motivo por el cual dejó de recibir el apoyo económico, además de ofrecer canales de atención para actualizar datos o cambiar el lugar de cobro.

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¿Qué es el programa Pensión 65 y cuáles son sus requisitos de afiliación?

Consulta los pagos que se podrán cobrar en el Banco de la Nación a partir del 5 de abril. - Crédito Composición Infobae/Banco de la Nación

Pensión 65 es un programa social adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) que busca brindar protección económica y acceso a servicios complementarios a los adultos mayores que viven en situación de extrema pobreza.

Actualmente, los usuarios reciben una subvención económica de S/ 350 cada dos meses. El monto incluye el incremento de S/ 100 aprobado para los años 2025 y 2026 mediante la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Además del apoyo monetario, el programa promueve el acceso a campañas de salud, atención integral y actividades de revalorización de los conocimientos y experiencias de las personas adultas mayores.

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Para postular a Pensión 65, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

Contar con Documento Nacional de Identidad (DNI).

Encontrarse en condición de pobreza extrema , según la Clasificación Socioeconómica (CSE) otorgada por el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS).

No recibir una pensión ni otra subvención económica proveniente de entidades públicas o privadas, como EsSalud, ONP o AFP.

Presentar una Declaración Jurada (Formulario 1000) con los datos personales correspondientes.

Las autoridades recuerdan que cumplir con estas condiciones no garantiza un ingreso inmediato al programa, ya que la incorporación de nuevos usuarios depende de la disponibilidad presupuestal y de las vacantes que se habilitan en cada proceso de actualización del padrón.

Paso a paso para consultar de forma virtual si estás en el padrón con tu DNI

Los ciudadanos que desean saber si son beneficiarios de Pensión 65 pueden realizar la consulta mediante el servicio digital habilitado por el programa.

El procedimiento es sencillo y solo requiere contar con el documento de identidad:

Ingresar a la plataforma de consulta de Pensión 65. Escribir el número de DNI. Completar los cuatro dígitos de verificación que aparecen en la imagen de seguridad. Hacer clic en la opción “Buscar”.

En pocos segundos, el sistema mostrará si la persona está afiliada al programa, si cumple con los requisitos establecidos o si existe alguna suspensión del beneficio.

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Quienes necesiten modificar el lugar donde reciben el pago también pueden solicitar el cambio enviando un correo a atencionalusuario@pension65.gob.pe, indicando su número de DNI, teléfono de contacto y dirección actual.

Asimismo, el programa cuenta con atención vía WhatsApp en el número 942 962 116, disponible de lunes a viernes entre las 8:30 a. m. y las 5:30 p. m., para resolver consultas relacionadas con el padrón y los pagos.

¿Cómo y dónde cobran la subvención económica bimestral los adultos mayores?

Los usuarios de Pensión 65 reciben una subvención de S/ 350 cada dos meses, monto que puede retirarse utilizando una tarjeta del Banco de la Nación.

El dinero puede cobrarse en:

Agencias del Banco de la Nación.

Cajeros automáticos habilitados.

Agentes autorizados en distintos puntos del país.

Esta modalidad busca reducir los tiempos de espera y facilitar el acceso al beneficio para los adultos mayores, quienes pueden retirar el dinero de manera segura sin necesidad de realizar largas filas.

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Además del pago económico, el programa impulsa iniciativas de salud integral, entrega de lentes gratuitos para quienes lo requieren y el desarrollo de proyectos como Saberes Productivos, orientados a reconocer y transmitir los conocimientos de los adultos mayores a sus comunidades.

El cobro mediante carritos pagadores en las zonas rurales más alejadas del país

Usuarias y usuarios de Pensión65 quienes reciben la subvención económica por carrito pagador. Foto: Pensión 65

Para llegar a las localidades donde no existen agencias bancarias, Pensión 65 implementa un sistema de pago mediante empresas transportadoras de valores, conocidas como “carritos pagadores” y “avioncitos pagadores”.

Durante la campaña iniciada el 13 de mayo de 2026, más de 45 mil usuarios reciben su subvención de S/ 350 a través de esta modalidad, que llega a 205 localidades, anexos y comunidades de 14 regiones del país.

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La atención comenzó en el Tambo Callebamba, en la provincia de Chincheros (Apurímac), y culmina el 23 de junio en el centro poblado Untuca, distrito de Quiaca, provincia de Sandia (Puno).

La región con mayor número de beneficiarios atendidos mediante este sistema es Puno, con 15.666 usuarios, seguida por Apurímac (7.790), Cusco (4.823), Huánuco (3.375), Arequipa (2.570), Piura (2.559), Cajamarca (2.031), La Libertad (1.694), Loreto (1.370), Ayacucho (1.282), Amazonas (799), Lambayeque (614), Áncash (314) y Lima (256).

Esta modalidad permite que los adultos mayores que viven en comunidades alejadas puedan acceder a la subvención sin necesidad de desplazarse largas distancias hasta una entidad financiera.

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Qué hacer si tu clasificación socioeconómica del Sisfoh cambió y perdiste el beneficio

La campaña está dirigida a mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 sin pensión en Colombia - crédito Prosperidad Social

Si una actualización del Sisfoh modificó la Clasificación Socioeconómica del hogar y dejó de considerarlo en situación de pobreza extrema, la persona puede iniciar un proceso para solicitar una nueva evaluación.

El trámite debe realizarse en la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la municipalidad distrital correspondiente.

Los pasos son los siguientes:

Solicitar el formato S100 para pedir la verificación de la información del hogar.

Presentar el DNI de todos los integrantes de la familia y, de ser posible, un recibo de agua o luz.

Esperar la visita domiciliaria del personal encargado de elaborar la Ficha Socioeconómica Única.

Revisar el nuevo resultado una vez concluido el proceso, el cual puede demorar aproximadamente 25 días hábiles en zonas urbanas y 40 días hábiles en zonas rurales.

Si la nueva evaluación vuelve a clasificar al hogar en condición de pobreza extrema y la persona cumple con los demás requisitos del programa, deberá comunicarse con Pensión 65 para solicitar la restitución o gestionar una nueva postulación.

Para recibir orientación, los usuarios también pueden llamar a la línea gratuita 0800 11 007, escribir al correo atencionalusuario@pension65.gob.pe o contactar al WhatsApp 942 962 116, donde se brinda información sobre afiliaciones, consultas y actualización de datos.

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