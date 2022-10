Emilio Jaime abrió el concierto de Daddy Yankee en Medellín junto a Philip Ariaz. | Instagram.

Quiere dejar el nombre del Perú en alto. Emilio Jaime decidió abandonar los reality de competencia para seguir sus sueños de convertirse en un reconocido cantante a nivel internacional, por lo que se mudó a Medellín, donde viene trabajando de mano de diferentes productores.

El exchico reality poco a poco a ido consolidándose en la industria de la música, por lo que ya cuenta con diversos temas y algunas colaboraciones. Por este motivo, el último sábado 15 de octubre, poco antes de que Daddy Yankee se presentara en el Estadio Atanasio Giradot de Medellín, el artista peruano pisó el escenario al lado de Philip Ariaz.

Cabe precisar que Emilio Jaime llegó como invitado exclusivo de Philip Ariaz, quien fue el telonero del ‘Big Boss’ en Colombia. Ambos han colaborado y comparten el tema “La más dura”.

Al saber que iba a pisar el mismo escenario que Daddy Yankee, el exmodelo no pudo evitar mostrar su emoción y subió vistiendo una camiseta de la Selección Peruana de Fútbol, esto con la intención de mostrar que se siente orgulloso de las raíces que tiene.

Asimismo, a través de su cuenta de Instagram, el exchico reality escribió un extenso mensaje contando su asombrosa experiencia. Emilio Jaime también dejó en claro que uno de sus deseos es dejar el nombre del Perú en alto en el extranjero.

“Algo que aún no puedo superar. Ayer mi causa Philip Ariaz me invitó a cantar y abrirle al jefe Daddy Yankee en Medellín. Tenía demasiados sentimientos antes de salir a cantar, les juro que nunca antes me había sentido tan nervioso, pero la bandera en el pecho me motivó a romperla”, expresó el artista.

De otro lado, el cantante sostuvo que se siente orgulloso de todo lo que viene logrando, por lo que seguirá firme con su carrera como músico y espera muy pronto que su carrera despegue en el extranjero.

“Como siempre lo digo, mi único objetivo es dejar la bandera de Perú en alto. Ya es hora de que conozcan quienes realmente le meten en la tierrita. Orgulloso de mí, de como voy avanzando, paso a paso, pero firme”, sentenció.

Emil 'La Causa' estrenó 'Inquieta', su segundo sencillo del proyecto “P3RREO 3MIL”.

Emilio Jaime estrenó nuevo tema

Hace unos días Emilio Jaime estrenó un nuevo tema musical que busca posicionarse en el mercado local e internacional. La canción se llama “Pituquita”, el cual interpreta al lado de Nero Lvigi.

El videoclip de la canción fue grabado en el barrio de Matute del distrito de La Victoria. Este escenario fue elegido debido a que muchos peruanos conocen este lugar, especialmente los que sienten amor por la camiseta de Alianza Lima, equipo del que son hinchas ambos artistas.

