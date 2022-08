Emilio Jaime reflexionó sobre su pelea con Austin Palao por Luciana Fuster: “Uno comete errores siempre”

Emilio Jaime, en exclusiva, con Infobae.

Para sorpresa de muchos, Emilio Jaime y Austin Palao han vuelto a ser amigos. Ambos estaban enfrentados por Luciana Fuster, quien fue pareja de ambos en su momento. Al cantante peruano, conocido artísticamente como Emil ‘La Causa’, se le acusó de romper los ‘códigos’ al involucrarse con la ex de su mejor amigo.

Aunque Emilio terminó su relación amorosa con Fuster en medio de críticas, continuó distanciado del exchico reality por largo tiempo. Incluso, se pensó que jamás volverían a retomar la cercana amistad que tenían. No obstante, los excompetidores de ‘Combate’ han dejado en el pasado su rencilla.

Recientemente, el cantante peruano subió una fotografía al lado de Austin Palao, a quien se encontró en una discoteca limeña. Luego, y en entrevista exclusiva con Infobae, ‘La Causa’ se mostró feliz por reconciliarse con el hermano de Said Palao.

“Con Austin estuvimos en un grupo que se llamaba ‘For Me’, entonces mis primeros pasos en la música lo hice junto a él. Y la verdad que estoy súper contento de tener la posibilidad de volver a acercarme a Austin después de tres o cuatro años, fue muchísimo tiempo. Gracias a Dios, estamos súper bien. Necesitaba estar cerca de mi causa, lo extrañé mucho”, confesó.

Inclusive, le dio los mejores deseos en su romance con Flavia Laos. “Hacen muy linda pareja, se les ve súper contentos y felices. Me da mucho gusto que estén juntos, yo los quiero a los dos”.

Austin Palao y Emilio Jaime en 'Combate'. (ATV)

¿Qué dijo sobre Luciana Fuster?

En la misma entrevista, Emilio Jaime reflexionó sobre el conflicto que tuvo con el exchico reality por iniciar una relación amorosa con Luciana Fuster, sin tomar en cuenta que fue la expareja de su entonces mejor amigo.

“ Uno comete errores siempre, ese no será el último que vaya a cometer. Yo estoy seguro que los seguiré cometiendo, pero esas enseñanzas a uno le quedarán marcadas . Hoy por hoy, ya ni siquiera me enfoco en lo malo. Ha sido un aprendizaje para mí. Yo creo que maduré muchísimo después de esa situación, yo me enfoco en lo bueno, estoy bien con él y es lo único que me importa”, dijo a Infobae.

Cabe resaltar que, en el 2020, la actual novia de Patricio Parodi indicó que también estaba arrepentida por haberse involucrado sentimentalmente con el amigo íntimo de Palao. “No sé cómo se dio, el punto es que ahora estoy soltera y soy la más feliz del mundo. De los errores aprendí, reconozco que metí la recontra pata (con Emilio)”, dijo en ‘Estás en Todas’.

Conoce cómo fue la relación que tuvieron Emilio Jaime y Luciana Fuster. (Foto: Instagram)

Enfocado en su carrera como cantante

Tras lanzar su segundo sencillo ‘Inquieta’, que forma parte del proyecto “P3RREO 3MIL”, Emilio Jaime ha dejado en claro que no piensa regresar a los realities de competencia, ya que no está entre sus planes exponer su vida privada al público como hizo años atrás.

“Siento que ya cerré un ciclo. Empecé muy joven, a los 16 años, ya tengo 24. Estoy enfocado en mi carrera, no tengo cabeza para otra cosa. Si yo quiero desarrollarme en la música, necesito dar mi 100% y los programas te quitan mucho tiempo”, sostuvo.

No obstante, aseguró que no se avergüenza de su pasado como chico reality. “ La televisión fue una plataforma que yo aproveché para hacerme más conocido y mediático. Yo en ese entonces era más niño, pero mi estrategia siempre fue hacerme reconocido”, dijo.

Emil 'La Causa' estrenó 'Inquieta', su segundo sencillo del proyecto “P3RREO 3MIL”.

