Emilio Jaime estrenó tema y dejó abierta la posibilidad de colaborar con Austin Palao | ENTREVISTA

Emilio Jaime, conocido artísticamente como Emil ‘La Causa’, ha vuelto al Perú para promocionar ‘Inquieta’, su más reciente éxito musical. Durante su estadía en la capital limeña, compartió imágenes al lado de Austin Palao, exchico reality que también está intentando destacar musicalmente en el extranjero y que en el pasado fue uno de sus mejores amigos.

A propósito de su nuevo lanzamiento, que forma parte del proyecto “P3RREO 3MIL”, Infobae conversó con el cantante peruano para conocer los avances de su carrera desde que partió a Medellín, Colombia, en el 2020; sus sueños a futuro y sobre su inesperada reconciliación con la actual pareja de Flavia Laos.

Bienvenido de vuelta a Perú, ¿cómo estás sintiendo el recibimiento de ‘Inquieta’?

Estoy contento porque ha estado funcionando. Hace tiempo no sentía que una canción estaba repuntando como lo está haciendo ahora ‘Inquieta’, aquí en Perú especialmente.

A diferencia de tus demás canciones, esta tiene un estilo urbano mucho más marcado…

Yo nunca antes había sacado reggaetón, de hecho. Había sacado reggaetón, pero un poco más dulce, fresa, más limpio, apuntando a otro público. Ahora estoy jugando un poco con el doble sentido, pero no yéndome a lo explícito.

Toda canción tiene una historia detrás, ¿cuál es la de “Inquieta”?

De hecho, la trilogía de las canciones están inspiradas en lo que pasa en Medellín. Ya llevo un par de años allá, y no necesariamente lo que suena allá suena acá. Me quise inspirarme en lo que fueron los inicios del reggaetón en Medellín. Hoy por hoy, están saliendo varios artistas emergentes allá. Siento que estar allá me ha ayudado a crecer muchísimo.

¿Tienes planeado regresar al Perú?

Yo extraño Perú como no tienes idea, tengo que venir todos los meses. Extraño a mi familia, la comida, mi rutina. Honestamente, no tengo pensado regresar a vivir a Perú, tengo pensado seguir mi carrera por fuera. Eso no significa que no vaya a apoyar a los artistas peruanos. Mi visión es esa: dejar la bandera de Perú en alto y apoyar su talento.

¿Cuál es tu sueño como artista? ¿Cómo te ves dentro de unos años?

Mi sueño es ser una artista top mundial, estoy trabajando para eso. Me veo cantando en todas partes del mundo y que mi música se escuche en todos lados . Adicionalmente a eso, quiero ser la cara de la industria en Perú.

Para lograrlo en Perú, ¿qué hace falta?

Que los artistas estemos más enterados de lo que es el negocio. Además de eso, dejar los egos atrás y empezar a colaborar entre nosotros. Hace unos años yo buscaba gente peruana para colaborar y me decían que no. Eso ha cambiado mucho, creo que ya se siente ese apoyo de artistas peruanos. Hay que tratar de cambiar ese estigma de que el enemigo de un peruano es otro peruano.

Justamente sobre estos estigmas, ¿te molesta o incómoda que te recuerden tu pasado como chico reality?

No me molesta, cero. Al contrario, la televisión fue una plataforma que yo aproveché para hacerme más conocido y mediático. Yo en ese entonces era más niño, pero mi estrategia siempre fue hacerme reconocido para luego poder sacar mis canciones.

¿Y funcionó?

Me di cuenta en un punto que no porque me empezaban a preguntar más por cosas que me pasaban en mi vida que por la música. Por eso mismo, pensé mucho en la pandemia y dejé a Emilio Jaime atrás. Saqué una nueva marca, y aquí está Emil.

En estos reality de competencia te vimos muy unido a Austin Palao. Hace poco se los vio juntos, ¿todo bien entre ustedes?

Con Austin estuvimos en un grupo que se llamaba ‘For Me’, entonces mis primeros pasos en la música lo hice junto a él. Y la verdad que estoy súper contento de tener la posibilidad de volver a acercarme a Austin después de tres o cuatro años, fue muchísimo tiempo. Gracias a Dios, estamos súper bien. Necesitaba estar cerca de mi causa, lo extrañé mucho.

¿Se viene una colaboración musical con Austin?

Yo creo que a la gente le gustaría muchísimo porque nos vieron crecer juntos. Muchas de las fans que tiene él y que tengo yo nos vieron crecer juntos. Entonces, sería un bonito regalo para ellas.

Se separaron años atrás porque cada uno inició una relación amorosa con Luciana Fuster. ¿Has aprendido algo sobre esto?

Uno comete errores siempre, ese no será el último que vaya a cometer. Yo estoy seguro que los seguiré cometiendo, pero esas enseñanzas te quedarán marcadas. Hoy por hoy, ya ni siquiera me enfoco en lo malo. Ha sido un aprendizaje para mí. Yo creo que maduré muchísimo después de esa situación, yo me enfoco en lo bueno, estoy bien y es lo único que me importa.

Ahora se lo ve muy feliz al lado de Flavia Laos…

Ellos hacen muy linda pareja, se los ve súper contentos, se los ve súper felices. Siempre le voy a desear los mejores éxitos, hacen muy linda pareja. Yo los quiero a dos.

Se dijo mucho sobre una supuesta “encerrona” con Valery Rello….

Ahí hubo mucha información falsa, dijeron que estuvimos dos a dos, pero es mentira. Había mucha más gente en esa casa. Evidentemente, ese día estuve súper feliz porque no me veía con Austin hace cuatro años.

Él dio a entender que tienes algo con Valery Revello, ¿eso es cierto?

(Risas) Valery es mi amiga, solo nos tomamos unos tragos, pero todo bien.

Con ello, ¿confirmas tu soltería o hay alguien en tu corazón en estos momentos?

Estoy soltero. Estuve hace poco en una relación, pero ya salimos. Además, he aprendido, a partir de mi experiencia en la televisión, que tengo que mantener mi vida privada ahí, en lo privado. No creo que me vuelvan a ver exponiendo a mi pareja, siempre de perfil bajo.

Entonces, ¿no has pensado ingresar a ‘El Poder del Amor’ u otros programas reality?

Eso sí lo confirmo. No porque no quiera, sino porque siento que ya cerré un ciclo. Empecé muy joven, a los 16 años, ya tengo 24. Estoy enfocado en mi carrera, no tengo cabeza para otra cosa. Si yo quiero desarrollarme en la música, necesito dar mi 100% y los programas te quitan mucho tiempo.

