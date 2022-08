Emilio Jaime desafina cantando en vivo en programa 'Arriba mi Gente'. Latina Televisión.

Emilio Jaime pasó un momento bastante bochornoso la mañana del viernes 26 de agosto, cuando fue invitado a participar del karaoke del programa ‘Arriba mi Gente’ de Latina Televisión.

El joven cantante participó del segmento de Karaoke junto a Susan Prieto, exparticipante de ‘La Voz Perú' y Angie Chávez, exintegrante de ‘Son Tentación’ quienes se caracterizan por tener una gran voz y buen desempeño en el escenario.

Lamentablemente, no pasó lo mismo cuando Emilio Jaime salió a cantar en vivo el tema ‘Te vi’ de Piso 21, en varias estrofas de la canción desentonó y no llegó a la nota musical.

Mathías Brivio y Karina Borrero pudieron disimular, sin embargo, Santi Lesmes no pudo ocultar la cara de asombro ante lo que escuchaba y se volteó para que la cámara no lo enfocara. Emil tuvo mejor suerte en la siguiente canción que fue del género de reggaetón llamado ‘Normal’, donde su desempeño fue mejor.

El joven intérprete se encuentra en el Perú promocionando su reciente tema ‘Inquieta’, producción musical que realizó en Medellín, Colombia, donde se encuentra viviendo para impulsar su carrera.

Emilio Jaime en programa 'Arriba Mi Gente'. (Instagram)

Emilio se reconcilia con Austin Palao

En una entrevista que dio para infobae, Emilio Jaime comentó que se siente súper bien de haber hecho las pases con el modelo Austin Palao, amigo que se había alejado de él luego de Emilio inició una relación con su expareja, Luciana Fuster.

Ellos se tomaron una foto luego de salir de una discoteca juntos y Emil lo publicó en sus historias de Instagram sorprendiendo a todos sus seguidores por el repentino acercamiento. Luego de esa fiesta se fueron con unas amigas a la casa del cantante de reggaeton, donde estaba Valery Revello. Al parecer querían seguir con la celebración de su reconciliación.

“La verdad que estoy súper contento de tener la posibilidad de volver a acercarme a Austin después de tres o cuatro años, fue muchísimo tiempo. Gracias a Dios, estamos súper bien. Necesitaba estar cerca de mi causa, lo extrañé mucho ”, comentó Emil, ‘La Causa’.

Austin Palao y Emilio Jaime habrían dejado sus diferencias en el pasado. (Instagram)

Inclusive, le dio los mejores deseos en su romance con Flavia Laos. “Hacen muy linda pareja, se les ve súper contentos y felices. Me da mucho gusto que estén juntos, yo los quiero a los dos”.

Con respecto a la relación que tuvo con Luciana Fuster, el artista comentó que son “enseñanzas que se quedaran marcadas en su vida”.

“Uno comete errores siempre, ese no será el último que vaya a cometer. Yo estoy seguro de que los seguiré cometiendo. Hoy por hoy, ya ni siquiera me enfoco en lo malo. Ha sido un aprendizaje para mí. Yo creo que maduré muchísimo después de esa situación, yo me enfoco en lo bueno, estoy bien con él y es lo único que me importa”, dijo a Infobae.

Cabe resaltar que, en el 2020, la locutora de radio de ‘El Buker’ indicó que también estaba arrepentida por haberse involucrado sentimentalmente con el amigo íntimo de Palao. “No sé cómo se dio, el punto es que ahora estoy soltera y soy la más feliz del mundo. De los errores aprendí, reconozco que metí la recontra pata (con Emilio)”, dijo la modelo en ‘Estás en Todas’.

Luciana Fuster sueña con ser Miss Perú 2023. (Foto: Instagram/@lucianafusterg)

SEGUIR LEYENDO