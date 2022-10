Melissa Paredes: la romántica sorpresa que le preparó Anthony Aranda después de su presentación en ‘El Gran Show’

Melissa Paredes fue sorprendida por Anthony Aranda después de 'El Gran Show'. (Instagram)

Melissa Paredes fue la gran protagonista de la primera gala de ‘El Gran Show’. La modelo regresó a la pista de baila casi un año después de haber protagonizado un ampay con Anthony Aranda, cuando la exconductora aún estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

La actriz señaló que este regreso significaría un nuevo comienzo para ella. Además, no dudó en defender su amor por el bailarín, a quien lo calificó como un hombre maravilloso que la ha apoyado en los momentos más difíciles en su vida. Incluso, indicó que tan fuerte fue su depresión que no tenía ganas de comer, siendo su pareja quien la ayudó a alimentarse.

Por su parte, el bailarín no dudó en expresar su emoción a través de sus historias de Instagram. Horas antes de iniciar el programa, escribió: “Me encanta verte tan feliz. Tu felicidad me hace feliz a mí. Te amo mi luchadora”.

Sin embargo, esto no quedó ahí, Anthony Aranda continuó dedicando mensajes a su pareja. Según se puede ver en la publicación, el bailarín y sus hermanas llegaron a la casa de Melissa para ver el programa de Gisela Valcárcel.

“Brillaste mi vida, estoy completamente orgulloso de ti. Eres una mujer espectacular. Gracias por hacerme mejor persona cada día. Te amo”, publicó el bailarín tan pronto Melissa hizo su presentación. Asimismo, compartió momentos de su baile en su red social.

Anthony Aranda sorprendió a Melissa Paredes con un romántico detalle.

La hermana de Anthony Aranda tampoco se quedó atrás y también expresó, a través de su cuenta de Instagram, la emoción que sentía de ver nuevamente en la TV a su hoy cuñada. Esta imagen fue compartida por el coreógrafo. “Viéndote mi vida, invadimos tu casa, gracias a tu mami. Acá te espera una sorpresa”, escribió.

La sorpresa de Anthony Aranda

En la red social del bailarín se puede ver el video donde sorprende a su novia. Él se esconde con un enorme ramo de rosas rosadas, mientras que Mariana Aranda le abre la puerta. Muy emocionada, Melissa abraza a su cuñada, segundos después se da cuenta de la sorpresa que le había preparado su novio. Ambos se abrazan fuerte y sellan este momento con un beso.

Al dar unos pasos más, se le escucha decir a Melissa: “Huele buenazo”, dando a notar que su madre y la familia Aranda le habían preparado una comida especial para celebrar su regreso a la TV.

