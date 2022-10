Magaly Medina explotó contra Rodrigo Cuba por hacer ‘vida de soltero’ estando con Ale Venturo. (ATV)

Este 05 de octubre, Magaly Medina se refirió al ampay de Rodrigo Cuba donde se le ve bailando muy pegadito a una joven que no es su pareja Ale Venturo. La popular ‘Urraca’ se tomó los últimos minutos de ‘Magaly TV La Firme’ para criticar la actitud del futbolista por lucirse en una fiesta y hacer ‘vida de soltero’ cuando su pareja está embarazada.

La conductora aseguró que, pese que hasta el momento ni el pelotero ni la empresaria se han pronunciado al respecto, no tiene duda que el hombre captado agarrando de la cintura a otra mujer es el ‘Gato’ Cuba. Por ello, calificó como una falta de respeto y traición el comportamiento del deportista.

“El hecho de que él con la mujer embarazada se fuera a una fiesta donde habían chicas y bailara de esa manera tan coquetona, a mí ya me parece una falta de respeto y una traición porque no es un hombre soltero. Él no puede estar besuqueando a mujeres porque no es un hombre soltero, está comprometido y parece que su nivel de compromiso no es tan fuerte. Él parece que quiere vivir su soltería, que cuando está lejos de Ale Venturo se siente soltero y cae en la tentación”, dijo furiosa la periodista.

Asimismo, Magaly Medina dejó entrever que Ale Venturo habría planeado embarazarse y no fue de ‘casualidad’. Incluso, recordó la vez que le dijo a la pareja que su relación era de ‘transición’, pues ambos habían salido de un romance cuando comenzaron a salir y señaló que cada uno era el ‘paño de lágrimas’ del otro.

“Hoy en día, ninguna mujer o un hombre se embaraza si no quiere. Todos sabemos eso. Ella ya era mamá de una niña. Para mí fue un hecho irresponsable que se embarazara a tan poco tiempo de conocerse (...) Generalmente, cuando uno sale de una pérdida y está viviendo un luto, a veces uno se embarca una relación para no sentir tanto dolor y a lo que llamamos paños de lágrimas. Un clavo no saca a otro clavo”, expresó.

“Él faltándole el respeto públicamente porque seguramente no tiene el valor de decirle a Ale ‘te quiero, pero no te amo, necesito un espacio, quiero vivir la vida’. A los hombres hay que dejarlos, no se los atrapa”, agregó.

Magaly Medina explotó contra Rodrigo Cuba por hacer 'vida de soltero' cuando está con Ale Venturo. (captura)

Magaly Medina critica a Ale Venturo

En otro momento, la presentadora difundió imágenes de la pareja estando juntos en el negocio de la rubia un día después de difundirse el ampay de Rodrigo Cuba señalando que habrían hecho caso omiso al escándalo de una posible infidelidad. Esto no pasó desapercibido para la figura de ATV, quien lamentó que Ale Venturo no haya tomado cartas en el asunto.

“Yo pensé que Ale Venturo, pese a su embarazado, iba a tener suficiente dignidad, amor propio y orgullo para sacarlo de su vida, pero no es así porque con ella no ha pasado nada. Lo pasó por agua caliente. Yo creo que esto se va a convertir a una constante”, indicó Medina.

Finalmente, se refirió a la reciente inauguración del restaurante de Ale Venturo donde estuvo acompañada del integrante del Sport Boys. “Yo no sé si intentan maquillar este escándalo tratando de aparecer juntos o están solamente pensando en el marketing del restaurante, No hay que conservar las apariencias Ale Venturo. Estas cosas no se perdonan y no se disculpan”.

Magaly Medina furiosa con Ale Venturo y Rodrigo Cuba. (Captura)

