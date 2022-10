Mamá de Rodrigo Cuba le pidió a Ale Venturo que perdone a su hijo tras ampay, según ‘Amor y Fuego’

Gigi Mitre a Ale Venturo por aparecer junto a Rodrigo Cuba en su nuevo local: “¡Date tu lugar!”. (Willax TV)

Todo parece indicar que Rodrigo Cuba y Ale Venturo se reconciliaron gracias a la intervención de Ysmena Piedra, mamá del futbolista. Este 05 de octubre, los conductores de ‘Amor y Fuego’ revelaron que habría sido la madre del pelotero la que intercedió por su hijo y no dudó en hablar con la empresaria para que lo perdone tras el polémico ampay que protagonizó bailando muy pegadito a otra mujer.

Todo comenzó cuando Rodrigo González y Gigi Mitre estaban comentado sobre la aparición de la pareja en la inauguración del nuevo local de ‘La Nevera Fit’ dos días después de difundirse las comprometedoras imágenes del pelotero. Los dos se mostraron muy unidos y hasta, posaban contentos en algunas fotos que le pedían los asistentes al restaurante.

En medio de la crítica, el productor de ‘Amor y Fuego’ los interrumpió para lanzar una bomba. “De buena fuente sabes quién ha sido la mediadora. La mamá del ‘Gato’ anoche (04 de octubre) estuvo con Ale Venturo. Seguro le dijo: ‘Yo perdono a tu hijo, pero él va a mi inauguración’. Que fuerte me parece eso”, dijo Rodrigo González de acuerdo a lo que le escuchaba.

En otro momento, el conductor de espectáculos volvió a mencionar que la progenitora de Rodrigo Cuba ha sido la encargada de que Ale Venturo perdone a su hijo. “Según nos informan, la mamá del ‘Gato’ parece que ayer (04 de octubre) ha interferido para que su hijo sea perdonado. Que le de una vida más a su gato y parece que lo ha conseguido”.

Por otro lado, Gigi Mitre en forma sarcástica aseguró que el integrante del Sport Boys tiene mucha suerte de que su mamá se entrometa en sus asuntos. “Cayó parado y le siguen sobrando vidas, qué suerte”, señaló en clara alusión a que en su ampay se ve claramente cómo se divierte, disfruta y baila con otra chica que no es su enamorada.

La mamá de Rodrigo Cuba se habría encargado de que Ale Venturo perdone a su hijo. (Instagram)

Cabe mencionar que, hasta el momento ni Rodrigo Cuba ni Ale Venturo se han pronunciado. A pesar de que, se mantienen activos en sus redes sociales, ninguno de los dos ha dado declaraciones y han preferido guardar silencio, pese a la insistencia de algunos medios de comunicación.

Rodrigo González indignado con el ‘Gato’ Cuba

Rodrigo González lamentó que todo esto esté sucediendo mientras que Ale Venturo está embarazada. Recordemos que, hace algunas semanas la empresaria y el jugador anunciaron a través de sus redes sociales que se encuentran a la espera de su primer hijo en común y se mostraron muy emocionados.

“Una persona enamorada no hace eso, una persona que respeta a su pareja no hace eso. Ni siquiera se frenó un poquito por él (su hijo). Lamento profundamente que Ale Venturo, en el estado en el que está, tenga que ver a su pareja haciendo lo que estamos viendo, pero no somos nosotros los que tenemos que cuidarte, es él (Rodrigo Cuba)”, expresó.

“Ya tuvo lo que quiso, piensa que la tiene librada, que puede hacer lo que quiera y la gente igual lo quiere, lo apoya, igual que Melissa, la inescrupulosa. Ahí está el verdadero Gato, no el que con ayuda de su papi nos ha intentado hacer creer para conseguir ciertas exclusivas que lo ayuden en su camino, que nunca se cuestiona, para tener esa imagen”, agregó.

Rodrigo González decepcionado de Rodrigo Cuba. (Captura)

