“A Melissa la destruyó”: Magaly Medina es cuestionada por no criticar con dureza a Rodrigo Cuba

Los usuarios no estuvieron de acuerdo con Magaly Medina, quien dedicó pocos minutos de su programa al ampay del 'Gato' Cuba.

Magaly Medina decidió hablar finalmente sobre el escándalo de infidelidad que protagoniza Rodrigo Cuba. Como se recuerda, el futbolista fue captado bailando muy coqueto con una joven durante ‘juerga’ realizada en Piura, mientras que Ale Venturo se quedó en casa cuidando al hijo que lleva en su vientre.

Desde que ‘Amor y Fuego’ difundió dichas imágenes, muchos querían escuchar la opinión de Medina. En cuanto a temas de infidelidad, la ‘Urraca’ se ha caracterizado por ser muy incisiva con los hombres y mujeres que engañan a sus parejas. Prueba de ello fue el caso de Melissa Paredes, a quien el dedicó varios programas tan solo para criticarla.

Sin embargo, y debido a su enfrentamiento mediático con Gisela Valcárcel, la presentadora de ‘Magaly TV, La Firme’ recién habló sobre el ampay este martes 5 de octubre, casi al final del programa. Fueron 6 minutos en total los que se refirió al tema, incluyendo un reportaje sobre las declaraciones de los testigos de la ‘juerga’.

Rodrigo Cuba fue captado con joven en una 'juerga' realizada en Piura.

“Yo no entiendo, él ya tiene una relación. Por eso los psicólogos dicen que eso de ‘un clavo saca otro clavo’ es lo más falso que existe. Cuando terminas una relación, sales y estás con dolor, quieres olvidar. Puedes encontrar a una persona que te ayude superar el dolor, pero no es alguien a quien ames, con la que consigas una relación entrañable y duradera. Creo que eso le pasó al ‘Gato’”, sostuvo.

Asimismo, resaltó que el deportista cometió “una súper falta de respeto al irse a divertir como soltero cuando tiene a una mujer embarazada en casa”. “Creo que Ale Venturo lo está pasando por agua caliente, cosa que me parece a mí que no le hace ningún bien”, añadió.

Indignación por postura de Magaly Medina

Como ya es costumbre, el canal de Youtube de Magaly Medina publicó en la plataforma lo dicho por la periodista de espectáculos en el programa. No obstante, los usuarios no se mostraron a favor de sus críticas hacia Rodrigo Cuba, puesto que consideraron que no fueron lo suficientemente duras como así fue con Melissa Paredes.

“Qué suave con el Gato”, “Ahí si no hay insultos, como sí a Melissa”, “Ahora le falta tiempo, pero a Melissa le dedicaba todos los días. La hipocresía”, “A Melissa la destruyó, le dijo que no la respetaba, ¿y ahora?”, “Qué injusta, a Melissa la hiciste trizas”, fueron algunos comentarios que se pueden leer.

Magaly Medina recibió críticas en su cuenta de Youtube.

Cabe resaltar que Melissa Paredes fue ampayada por las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’ en octubre de 2021. La entonces esposa del ‘Gato’ Cuba fue captada besando a Anthony Aranda, bailarín de ‘Reinas del Show’, al interior de una camioneta. Desde entonces, ella ha luchado porque se crea su versión: nunca le fue infiel al futbolista porque ya se habían separado, pero no divorciado.

“El ‘Gato’ Cuba le traía todos los días un ramo de rosas, algo que muy pocos hombres hacen y cree que iba a soportar que ella le esté poniendo los cachos y no divorciarse, seguir viviendo en la hipocresía bajo el mismo techo, no te lo creemos. Quién te lo va a creer. El dolor del ‘Gato’ era grande, traspasaba el vidrio”, expresó meses atrás en defensa del futbolista.

