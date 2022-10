Rodrigo Cuba y Ale Venturo son captados nuevamente juntos en la inauguración de local de la empresaria

Rodrigo Cuba aparece en apertura de negocio de Ale Venturo. América TV. 'En Boca De Todos'.

Lo perdonó. El futbolista Rodrigo Cuba estuvo presente en un día muy especial para su aún pareja Ale Venturo, quien la mañana del miércoles 5 octubre inauguró un nuevo local de su emprendimiento de comida fit en la Universidad de Lima en Surco.

Los rumores de una reconciliación suenan muy fuerte; ya que, el deportista acudió a la apertura del negocio de la mejor amiga de Natalie Vértiz, luego de que fue captado bailando de forma cariñosa con una jovencita en una fiesta en Piura.

Como se recuerda, la pareja se enteró del ampay cuando un reportero del programa ‘Amor y Fuego’ los abordó y le preguntó en primer momento a Rodrigo Cuba si reconocía haber estado en esa situación comprometedora.

“Hay imágenes de eso cuando la besas a la chica en el cuello y estás ‘perreando’ con ella”, dijo el periodista de Willax.

El jugador del Sport Boys se quedó callado, mientras que Ale Venturo ingresó al auto con una expresión bastante seria. Desde entonces, ambos personajes han guardado silencio y no se han pronunciado en sus redes sociales.

Sin embargo, nuevamente han aparecido juntos en este evento y los conductores del programa ‘En Boca de Todos’ presentaron varias imágenes del lugar y donde se puede ver a la pareja nuevamente juntos.

Un detalle que llama mucho la atención es que el exesposo de Melissa Paredes aparece con una capucha negra y con una actitud bastante tímida.

Conductores de ‘En Boca de Todos’ dicen que pareja regreso

Los presentadores del magazine de América TV presentaron imágenes donde se ve a Rodrigo estar presente en el nuevo local de Ale Venturo en los interiores de la Universidad de Lima en Surco.

Maju Mantilla agregó que Rodrigo “ya habría pedido perdón, conversaron y ahora está todo bien entre ellos”. Además indicó: “Creo que en este momento es donde más tiene que estar a su lado, acompañándola, ayudándola y compartiendo con ella, porque justo está en un momento sensible como es la maternidad y protegerla bastante”.

Por su lado, Ricardo Rondón comentó que la pareja ya habría arreglado sus diferencias y por ese motivo se muestran juntos. También comentó que el futbolista del Sport Boys es un caballero al no dejar sola a la futura madre de su hija.

“Esto confirmaría que al parecer ellos han arreglado sus diferencias de una u otra manera y él acompaña a su señora. Eso me parece un acto de solidaridad en momentos complicados, en donde todo el mundo ha puesto a su pareja en el ojo de la tormenta”, señaló.

Tula Rodríguez comentó que a Alexandra no le dio mucha importancia al ampay que protagonizó el Gato Cuba con una señorita del norte del país y luego de conversar con él, lo perdonó.

“Al parecer el ampay no ha mellado la relación, ojalá le haya pedido perdón. Finalmente, ella ha decidido retomar su relación con el gato. Lo único que me hace ruido es la capucha, debe ser porque está avergonzado, palteado, arrochado”, puntualizó.

Ale Venturo publica mensaje en su Instagram

Horas antes, Ale Venturo compartió imágenes de su hija y de su negocio culinario. Y muy temprano del miércoles 5 de octubre sorprendió a todos al publicar un mensaje relacionado con su vida amorosa. Y de acuerdo a lo que ha pasado, todo indica que habría dado una nueva oportunidad al deportista Cuba.

“Ur gonna figure it out. Like u always have. (Vas a resolverlo. Como así siempre lo has hecho)”.

