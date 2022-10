Ale Venturo compartió preocupante mensaje en medio del escándalo de infidelidad de Rodrigo Cuba

Ale Venturo habría evidenciado problemas en su romance con el 'Gato' Cuba.

Ale Venturo ha preferido no emitir comentario alguno desde que ‘Amor y Fuego’ difundió imágenes de Rodrigo Cuba, su actual pareja, bailando coquetamente con otra mujer en Piura. Sin embargo, un mensaje publicado en sus redes sociales dejó entrever que su relación amorosa no está pasando por un buen momento.

Como se recuerda, la rubia empresaria se enteró del ampay cuando un reportero del programa de Willax le hizo saber al ‘Gato’ Cuba que lo habían captado en una situación comprometedora. “Hay imágenes de eso cuando la besas a la chica en el cuello y estás ‘perreando’ con ella”, dijo el hombre de prensa.

El jugador del Sport Boys se quedó callado, mientras que Venturo ingresó al auto con una expresión bastante seria. Desde entonces, la mejor amiga de Natalie Vértiz ha guardado silencio sobre lo ocurrido, pues no se sabe hasta ahora si su romance con Cuba llegó a su fin o decidieron darse una segunda oportunidad por el bebé que viene en camino.

Aunque Ale Venturo ha venido compartiendo imágenes de su hija y de su negocio culinario, este miércoles 5 de octubre sorprendió a todos al publicar un contundente mensaje que, aparentemente, está relacionado con su vida amorosa. “Ur gonna figure it out. Like u always have. (Vas a resolverlo. Como así siempre lo has hecho)”.

Ale Venturo compartió contundente mensaje. (Instagram)

‘Peluchín’ se solidarizó con Ale Venturo

Rodrigo González se mostró bastante molesto por el ampay a Rodrigo Cuba. Durante la emisión de ‘Amor y Fuego’, el presentador resaltó que el futbolista siempre fue visto como la víctima de la historia debido al escándalo de infidelidad que protagonizó Melissa Paredes meses atrás.

“Ya tuvo lo que quiso, piensa que la tiene librada, que puede hacer lo que quiera y la gente igual lo quiere, lo apoya, igual que Melissa, la inescrupulosa. Ahí está el verdadero Gato, no el que con ayuda de su papi nos ha intentado hacer creer para conseguir ciertas exclusivas que lo ayuden en su camino, que nunca se cuestiona, para tener esa imagen”, señaló indignado.

Por otro lado, el popular ‘Peluchín’ lamentó que todo esto esté sucediendo mientras que Ale Venturo está a la espera de su segundo hijo. Recordemos que hace algunas semanas la pareja anunció, a través de sus redes sociales, que la empresaria estaba en la dulce espera.

“Una persona enamorada no hace eso, una persona que respeta a su pareja no hace eso. Ni siquiera se frenó un poquito por él (su hijo). Lamento profundamente que Ale Venturo, en el estado en el que está, tenga que ver a su pareja haciendo lo que estamos viendo, pero no somos nosotros los que tenemos que cuidarte, es él (Rodrigo Cuba)”, sentenció.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo esperan su primer hijo. (Instagram)

Cabe resaltar que Ale Venturo y Rodrigo Cuba iniciaron su romance a inicios de diciembre de 2021, poco después que el futbolista se divorciara definitivamente de Melissa Paredes. Su relación amorosa impresionó a muchos, pues no pasó mucho tiempo para que el ‘Gato’ encontrara nuevamente el amor tras pasar cinco años al lado de su exesposa.

