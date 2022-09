Magaly Medina evalúa competir con Gisela Valcárcel: “Podría hacer un especial los sábados”. | Instagram

Magaly Medina realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para conversar con sus seguidores. Durante este dialogo, sus fans no dudaron en realizarle diferentes preguntas acerca de los proyectos televisivos que tiene preparando.

Como ya lo había anunciado en su programa, la ‘Urraca’ tiene planeado estrenar ‘La casa de Magaly’ en las próximas semanas. El objetivo de este reality es juntar a varios artistas dentro de un espacio y observar su convivencia.

Tras dar a conocer esta noticia, los seguidores de Magaly Medina le preguntaron si este espacio iba a ser un segmento de ‘Magaly Tv: La firme’ o sería un programa aparte con su propio horario.

La ‘Urraca’ no tuvo problemas en responder y señaló que la idea principal es que salga un capítulo de lunes a viernes, sin embargo, no descartó la idea de realizar un especial los días sábados, enfocado en competir con Gisela Valcárcel en el horario estelar de las 21:00 horas.

Sin embargo, pese a que tiene el deseo de hacerlo, señaló que es muy probable que no suceda, pues esto implicaría que tenga que trabajar seis días a la semana, provocando que su matrimonio corra el riesgo de terminar.

“Podríamos ponerla los sábados. Yo siempre he dicho, deberíamos de hacerla de lunes a viernes pero los sábados un especial de ‘La casa de Magaly’. Trabajar seis días a la semana, ¿quieren que mi esposo se divorcie? Con las justas nos vemos de lunes a viernes, si ya no me ve sábados y domingos, el hombre se muere”, dijo.

En otro momento, un usuario de Instagram le consultó a Magaly Medina si existía la posibilidad de que Laura Bozzo pueda ingresar a ‘La casa de Magaly’, a lo que la polémica periodista respondió con un no, pues la popular ‘Abogada de los pobres’ cobra muy caro.

“Laura Bozzo de verdad, pero Laura Bozzo es cara también, a ella le puede pagar Televisa, nosotros somos un canal bien modesto, siempre lo hemos dicho, un programa modesto como la boda de Ethel, en ese nivel de modestia andamos”, señaló.

Finalmente la ‘Urraca’ indicó que hasta el momento tienen una amplía lista de posibles invitados, los cuales se encuentra actualmente en evaluación. “Tenemos una lista larga de las personas que queremos”, sentenció.

Magaly Medina da mensaje de empoderamiento en sus fans. | Instagram

Niega odiar a Gisela

Magaly Medina le respondió a fan que le consultó si era cierto que odiaba a Gisela Valcárcel por ser ‘más bonita’ que ella. La conductora de televisión negó tajantemente dicha afirmación, asegurando que siempre ha conseguido lo que ha querido con la cara que tiene.

“No, por qué la voy a odiar. Hija mía, yo he conseguido en la vida todo lo que he querido con esta cara, con la anterior y con la otra anterior. No voy a parar a seguirlo haciendo con toda la cara que sea”, dijo

SEGUIR LEYENDO