Magaly Medina criticó a Gisela Valcárcel por haberla invitado a ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’

Magaly Medina revela que Gisela la invitó al programa de Ethel | Magaly TV: La Firme

Magaly Medina continúa defendiéndose de los ataques recibidos por Gisela Valcárcel, quien el pasado sábado, en ‘El Gran Show’, la acusó de “haberle hecho daño” y pidió a los anunciantes a no apostar por el formato de ‘Magaly Tv La Firme’. La periodista tildó de “hipócrita” a la ‘Señito’ por la vez que la invitó a uno de sus programas.

Bajo su ya popular frase “para qué me buscan si ya me conocen”, la conductora de ATV cuestionó que la mamá de Ethel Pozo la haya invitado, a través de su productor Ney Guerrero, al programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, de América Televisión, pese que supuestamente la ha agredido durante años.

Según contó la pelirroja, los hechos se dieron hace un año. “Me mandó una invitación a su programa que hace su hija, que es un programa de su productora. Patty Lorena, que era productora de ese programa, llamó a Ney Guerrero para invitarme a ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, ya le cambiaron el nombre, pero el año pasado se llamaba así”.

Sin embargo, esta visita a Pachacamac nunca se concretó debido a que Gisela Valcárcel no habría aceptado la condición de presentarse en el programa de ‘Magaly Tv La Firme’.

“Ney me dijo: ‘el canal te puede dejar que vayas a ese programa siempre y cuando luego Gisela venga acá a tu programa’. Ahí se entrampó todo porque ella quería que yo vaya y luego ¿a quién entrevistaba yo después?”, indicó la conductora del programa de espectáculos.

Para Magaly Medina, la conductora de ‘El Gran Show’ tiene una doble personalidad que ella [Magaly] asegura conocer, por lo que siempre la señala de ser “hipócrita” y “doble moral” por engañar a su público.

“Acá es un ida y vuelta, entre dos canales no se prestan las figuras así nomás, siempre es un trueque y ella parece que no aceptó, pero, en fin, la invitación estuvo y ahora dices tú: ‘me has hecho daño’, y ¿para qué me querías en tu programa, para qué querías que yo vaya?, ay, por favor, la hipocresía otra vez”, agregó la popular ‘Urraca’.

Magaly recuerda a Gisela en ‘Vladivideo’

Más adelante, la conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ también recordó el día en que Valcárcel se reunió en la famosa sala de las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, recordadas por sus siglas “SIN”, con el expolítico Vladimiro Montesinos, quien paga una pena condenatoria de cárcel por los delitos de narcotráfico y asesinato.

Según dejó entrever Magaly Medina, las denuncias que le había interpuesto Gisela Valcárcel las habría ganado gracias a su cercanía con el asesor del expresidente Alberto Fujimori entre 1990 y 2000. Este martes 04 de octubre, la periodista no dudó en volver a transmitir dicho clip que destapó una red de corrupción en el gobierno fujimorista.

“Este hombre es uno de los más siniestros de la política peruana (...) Gisela Valcárcel visitó la salida del SIN porque fue a pedirle a Montesinos que impidiera la salida del libro ‘La Señito’ que escribió su ex Carlos Vidal y que fue su novio por muchos años. Al terminar la relación escribió un libro de lo que había vivido, pero impidió que saliera y confiscaron todos los libros con ayuda de Montesinos. Por supuesto, me ganó todos los juicios y yo supongo”, señaló la ‘Urraca’

