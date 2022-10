Magaly Medina cuenta detalles de cómo inició la relación de Tula Rodríguez y Javier Carmona

Magaly Medina cuenta cómo fue su encuentro con Gisela Valcárcel y niega haber llorado en su presencia. (ATV)

Magaly Medina no se guardó nada la noche del lunes 3 de octubre en su programa de televisión. La comunicadora de ATV se dedicó a responder a Gisela Valcárcel, pero en un momento le recordó cuando maltrató a un fotógrafo de su revista.

Y en otro momento aclaró que no había llorado en los hombros de Gisela, como lo dijo ‘La Señito’ en su programa ‘El Gran Show’ el sábado 1 de octubre. Medina indicó que eso no había ocurrido y la única vez que se vieron en persona fue cuando fueron invitadas a un evento con empresarios y gerentes de televisión en Miami en el 2013.

Magaly Medina comentó que fue en ese momento que la ‘Señito’ le confesó que su entonces esposo Javier Carmona le había sido infiel con Tula Rodríguez.

“Y me cuenta, a mi me dijeron que Tula iba a la oficina de mi marido, él dormía conmigo. Magaly, dormíamos en la misma cama. Y yo hice su versión, suya, por eso jamás le creí a Tula Rodríguez. Siempre la defendí porque la vi como una mujer traicionada porque supuse que ese día me había contado la verdad”, detalló Magaly Medina.

Agregado a ello, Gisela le preguntó por su estado sentimental y Medina le comentó que se encuentra en una relación no muy estable con un hombre inmaduro que hoy es su esposo Alfredo Zambrano.

“Esa vez, estaba peleada con mi pareja. Le dije: ‘Como sabes, todos los hombres son iguales y yo tengo un inmaduro que me peleo y vuelvo, me peleo y vuelvo’”, comentó

Luego, Magaly dijo que solo habían hablado esos minutos y aclaró que en ningún momento lloró o le confesó sobre algún episodio triste de su vida. Incluso Magaly se animó a comentar que de repente la conductora de América Televisión se habría confundido con otra persona.

“En qué momento le lloré, yo creo que ella ha confundido sus recuerdos de repente quien lloró en su hombro fue Ney Guerrero o Susana Umbert”, detalló.

Magaly Medina furiosa con Gisela Valcárcel por sus últimas declaraciones en El Gran Show.

La relación de Tula Rodríguez y Javier Carmona

Tula Rodríguez y Javier Carmona iniciaron un romance en medio de rumores de infidelidad por parte del exgerente general de Latina. Como se recuerda Carmona estuvo casado con Gisela Valcárcel en el 2006. Su matrimonio no funcionó y se separaron. Al poco tiempo fue relacionado con la conducta de ‘En Boca de Todos’.

La actriz contó en su momento que ella no se metió en ningún matrimonio y que ellos se conocieron en la fiesta de pre-venta de Latina el 25 de octubre del 2007. Y ahí nació el famoso ‘clic’ y fecha en que se enamoró bailando la canción que levante la mano del Grupo 5.

Magaly Medina difundió un ampay entre Tula y Javier y ante ello, la exvedette se vio obligada a confirmar los rumores de su romance.

Meses después, Tula anunció su embarazo en vivo y en directo en el desaparecido programa que conducía llamado ‘El escuadrón’ a fines del 2007. Luego nació su hija con Carmona Rodríguez y actualmente tiene 13 años.

“Hace algunas semanas, ¡ups, problemas!, no me viene mi ciclo. ¿Qué está pasando? Yo pensé que no podía ser madre y como adultos, con Javier, nos cuidábamos porque era parte de. ¿A qué no saben? Voy a ser mamá y soy a ser la mujer más feliz del mundo”, reveló en aquel entonces.

Cinco año después, el sábado 17 de noviembre de 2012, la feliz pareja se casó en una boda civil realizada en su casa ubicada en Chacarilla del Estanque. La animadora se vistió con el vestido tradicional de color de blanco y su pareja con un terno negro.

Tula Rodríguez se casó por bienes separados con Javier Carmona. (Foto: Instagram)

Los dos fueron muy felices hasta que la tragedia llegó a sus vidas. En agosto de 2018, Javier Carmona fue sometido a una operación cardiovascular en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) de Essalud luego de haber sufrido un infarto en su casa.

Aunque su estado de salud estuvo en reserva, se supo después que la falta de oxígeno por más de cinco minutos provocó que su mal evolucione a un aneurisma con derrame cerebral, lo que lo llevó a entrar en estado vegetativo persistente.

Tras estar dos años en estado de coma, el exgerente Comercial de Latina Televisión falleció el 30 de septiembre de 2020 a los 56 años. Horas después de su comentado deceso, Tula Rodríguez se pronunció en ‘En Boca de Todos’ para contar que no la estaba pasando bien, pero que sería fuerte por su hija Valentina.

Sin embargo, hasta la actualidad, Tula Rodríguez no puede evitar derramar algunas lágrimas cuando le preguntan sobre su matrimonio y recuerda a su esposo.

Javier Carmona murió en el 2020 tars estar dos años en estado vegetativo. (Foto: Instagram)

