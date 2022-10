Rodrigo González recordó la vez que Magaly Medina le hizo tremendo desplante a reportero

Magaly Medina le hizo tremendo desplante a reportero | ATV

Rodrigo González se involucró en la pelea mediática entre las dos divas televisivas más importantes del país. Luego que Magaly Medina difundiera un polémico video de Gisela Valcárcel agrediendo a un fotógrafo de su revista, el popular ‘Peluchín’ recordó la vez que la ‘Urraca’ tuvo un comportamiento similar con un reportero de ATV.

Como se recuerda, la ‘Señito’ está en el ojo de la tormenta por un hecho acontecido en mayo de 2007, cuando intentó quitarle la cámara al hombre de prensa que la grabó sin su consentimiento. “Yo soy Gisela Valcárcel y me he ganado mi derecho. Cuando te lleves un pan a la mesa, verás que es mío. Yo soy la que hice la carrera para que tú comas”, le dijo en medio de la trifulca.

Gisela Valcárcel trató mal a fotógrafo de Magaly Medina. (ATV)

Magaly salió en defensa de su extrabajador y aseguró que este comportamiento siempre ha sido característico de la presentadora de ‘El Gran Show’. “Esto habla de un alma oscura, soberbia, envanecida por el poder y por la fama (...) Se ensañó con él, uno de los fotógrafos más tímidos. Es una diva putrefacta. Ese es el verdadero rostro de Gisela”, indicó luego de transmitir las imágenes.

“Ella y yo nos pareceremos en nada. Yo jamás le diría a una persona en menores condiciones que yo ‘tú apestas’ o ‘tú comes gracias a mí’. No se lo he dicho a nadie jamás en la vida porque no me sale de las entrañas. La verdadera malvada, la que tiene las entrañas de esa forma, es ella (Gisela), la que se persigna y se santifica con la Biblia en la mano. ¿Esa es una mujer de fe?”, añadió indignada.

Magaly Medina y su incidente con reportero

Rodrigo González no tardó en recordarle a la ‘Urraca’ que ella tampoco fue muy amable cuando un reportero de otro canal la abordó para hacerle preguntas incómodas. “La Farisela no es la única. Así era cuando estaba en Latina con los periodistas de ATV, así que si vamos a hacer memoria, dejo esto por aquí”, escribió en Twitter.

Rodrigo González acusó a Magaly de tratar mal a los reporteros. (Twitter)

Este hecho sucedió en el 2014, cuando Magaly Medina tenía su propio programa llamado ‘Magaly’ en Latina TV. En aquel entonces, invitó al set a Milett Figueroa y Guty Carrera, quienes estaban involucrados en un escándalo de infidelidad que involucraba también a Melissa Loza.

La actual conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ fue criticada porque no hizo las preguntas que todo el mundo quería saber. Por eso mismo, el entonces reportero del fenecido programa ‘Mujeres Arriba’ le dijo que se había convertido en una periodista imparcial. “¿Por qué no le hiciste las preguntas necesarias a Milett?”, le dijo. Medina respondió sarcástica: “Cuando tengas tu programa de televisión, ahí las haces”.

Cabe resaltar que dicho reportero era nada más ni nada menos que un joven Manuel Paz-Soldán, más conocido como el ‘Chino’. Actualmente, se desempeña como reportero de ‘En Boca de Todos’ y cuenta con más de 20 mil seguidores en Instagram.

