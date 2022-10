Magaly Medina reveló detalles de su encuentro con Gisela Valcárcel y niega haber llorado en su hombro

Magaly Medina cuenta cómo fue su encuentro con Gisela Valcárcel y niega haber llorado en su presencia. (ATV)

La conductora de “Magaly Tv La Firme” arremetió contra Gisela Valcárcel en la última edición de su programa para “aclarar” todos los calificativos que recibió durante el estreno de “El Gran Show” donde además la culparon de “destruir familias”.

De esta forma Magaly Medina, decidió afrontar la serie de críticas al que fue expuesta por la figura de América Televisión, quien además sorprendió a los televidentes, por tener dentro de su nuevo elenco a personajes mediáticos que de una u otra forma se vinculan al contenido que presentó recientemente la “Urraca”.

Luego que la polémica periodista dedicara varios minutos para responder la serie de críticas que le realizó la mamá de Ethel Pozo en la primera edición de ‘El Gran Show’, explicó sobre el tan mencionado encuentro que tuvieron hace algunos años y del cual ninguna de las dos habría querido brindar detalles.

Según la periodista, todo sucedió en el 2013, mientras realizó un viaje a Miami junto a su entonces productor Ney Guerrero, para asistir a uno de los eventos más importantes de la televisión internacional denominado “NATPE”.

Gisela Valcárcel es criticada por convocar a Giuliana Rengifo, 'Robotín', Melissa Paredes y más a su programa. (Instagram)

“Es la única vez que me encontré con Gisela, estábamos rodeadas de personas, nunca estuvimos solas, cruzamos unas cuantas palabras, pero luego mi hermana se acercó y me dijo que no creía conveniente que siga en una ceremonia junto a ella, por lo cual me retiré en breve”, indicó la conductora de “Magaly Tv La Firme”.

Asimismo, la figura de ATV, llamó hipócrita a la exesposa de Roberto Martínez, por todas las afirmación que indicó sobre ella en televisión nacional el sábado 1 de octubre. “Se hace la santa, la inocente, cuando ella es una persona mayor que ha sufrido de infidelidades varias veces, así que no se haga que no conoce sobre estos temas”, precisó hace algunas horas.

Sin embargo, lo que más le incomodó a Magaly Medina, según expresó, es que “La Señito” haya asegurado que ella lloró en su hombro contándole alguna situación muy intima. “Yo no lloro con los hechos de mi vida personal y cuando lloro lo hago con los amigos que quiero”, comentó durante la edición de su último programa.

En este momento, la “Urraca” aprovechó para recordar su amistad con el conductor Rodrigo Gonzáles, con quien aseguró si tuvo una íntima amistad, donde ambos lloraron y se consolaron juntos en diferentes etapas de sus vida. “Éramos confidentes”, indicó.

Magaly Medina responderá a Gisela Valcárcel y usuarios reaccionan.

Gisela Valcárcel enfrentada a Susana Humbert

En otro momento del programa “Magaly TV La Firme”, la periodista contó una serie de sucesos desconocidos como parte de la historia del encuentro que tuvo “por única vez” con Gisela Valcárcel.

“Cuando me di un año sabático, decidí alejarme de la televisión y durante ese tiempo viaje a la feria televisiva, donde también estuvo presente Susana Humbert, quien en ese momento se odiaban a muerte con “La Señito”, por lo cual el ambiente no era tan cómodo que digamos”, explicó de manera firme.

“Mi conversación con Gisela fue breve, solo cuestión de minutos, donde me contó sobre la infidelidad de su exesposo Javier Carmona con Tula Rodríguez, y yo le conté sobre la relación que tenía con en el que en ese momento era mi novio (Alfredo Zambrano)”, pero de eso no pasó a más, dijo la “Urraca”.

Del mismo modo, Magaly Medina aprovechó para indicar que con mucho gusto la llamaba la “Cantinflas”, pero que ahora la “Faricela” es el apodó que mejor le queda por hacer show mediático con la privacidad de la gente y aún así “se hace la digna porque cree que el público no se da cuenta”.

