Rodrigo González a Gisela Valcárcel: “El programa donde Melissa Paredes sintió el machismo fue en el tuyo”

Rodrigo González a Gisela Valcárcel: “El primer programa donde Melissa Paredes sintió el machismo es en el tuyo”. (Willax TV)

Rodrigo González no dudó en criticar a Gisela Valcárcel tras el estreno de la nueva temporada de ‘El Gran Show’. El popular ‘Peluchín’ se tomó varios minutos de su programa para arremeter contra la rubia conductora y los participantes que estarán en la pista de baile cada sábado.

Para el conductor televisivo, lo que quiso hacer la figura de América Televisión fue generar portadas en los medios de comunicación con la presencia de Giuliana Rengifo, ‘Robotin’ y Melissa Paredes, quienes han estado en el ojo de la tormenta en las últimas semanas por sus diferentes escándalos.

Asimismo, Rodrigo González explotó cuando escuchó a Gisela Valcárcel hablar de machismo en el Perú, pues al defender a Melissa Paredes, recalcó que muchas personas lapidan a una mujer cuando es infiel y no pasa lo mismo cuando un hombre comete infidelidad. Esto generó indignación en el periodista y le recordó que la exreina de belleza fue despedida de la conducción de ‘América Hoy’.

“Con qué cara puede salir ella a tomarnos por muy tontos a decir que Melissa Paredes ha sido bulleada por el machismo extremo de nuestro país. Tú te has olvidado que el primer lugar donde sintió el machismo fue en tu propio programa. Tú eras su contratante y cuando tuvo el peor momento de su vida, solo la utilizaste para tu cine, la lanzaste a los leones (las codncutoras de ‘América Hoy’), la exprimiste y luego la mandaste a su casa”, dijo el presentador.

“Tú no solamente la maltrataste cuando le pasó eso, sino que la dejaste sin trabajo (...) Los primeros en soltarle la mano a Melissa Paredes fueron tú y tu hija, tu producción y tu programa matutino. ¿Con qué cara sales luego a echarle la culpa a los detractores o a los que opinan con palabras ofensivas?“, agregó ofuscado.

Rodrigo González arremete contra Gisela Valcárcel. (Captura)

Cabe mencionar que, Melissa Paredes se mostró muy emocionada por regresar a la pantalla chica y dejó en claro que no quiere saber nada de las presentadoras de ‘América Hoy’. Así lo dejó saber cuando fue abordada por Edson Dávila para ser consultada sobre su retorno a ‘El Gran Show’.

“Perdón, ¿quién eres ah? ¿De América Hoy? Lo siento, pero no tengo nada que hablar con ustedes”, comenzó diciendo la modelo que también sorprendió con su reacción cuando le preguntaron por Ethel Pozo y Janet Barboza. “De esas ni me hables, ¿me explicas esas hipocresías de las pancartitas? ¿Sabes qué es lo malo con la Ethel? Que no puedo, no puedo decir nada malo, me da cólera porque cuando habla de mi novio, ay se hace ¿no?... Te voy a dar la espalda como me la dieron a mí”.

Melissa Paredes habla de sus compañeras de 'América Hoy' y ellas le responden. | América TV

Melissa Paredes contenta de estar en ‘El Gran Show’

Melissa Paredes regresó a la pista de baile de Gisela Valcárcel con pie derecho. Sin embargo, llegar a hacer una buena performance, no fue nada fácil. La actriz confesó que estaba desconcentrada en un inicio por tantos sentimientos encontrados.

“Fluyó, yo estaba desconectada del baile, de pronto Sergio (su bailarín) me mira y me dice, ‘concéntrate’. No sé cómo la he hecho, voy a ver la repetición (...) Hace un año, yo he dejado que mi vida personal tome protagonismo, y no debe ser así. Yo soy una persona que bailó bien, que actúo bien, quizás no excelente, pero puedo hacerlo cada día mejor. Como lo dije, me caigo y me levanto, si tengo que tocar mil puertas, lo voy a hacer, lo he hecho, vengo de abajo, lo he hecho y siempre lo voy a seguir haciendo”, dijo la concursante del reality.

Primer baile de Melissa Paredes en El Gran Show. La modelos regresó a la pista de baile este 1 de octubre. (América TV)

