Gisela Valcárcel agredió a reportero de Magaly Medina y le dice “apestas” durante evento público

Nuevamente enfrentadas. La “guerra” entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel parecía haber llegado a su fin, pero desde el sábado 1 de octubre, fecha en la que se estrenó “El Gran Show”, esta historia protagonizada por ambas figuras de la televisión inicia un nuevo capítulo.

Como se recuerda, desde hace tres días, se generó gran polémica por los invitados que presentó la “Señito” en su último programa, donde las “estrellas” son los protagonistas de una serie de “ampays” que la “Urraca” presentó en “Magaly Tv La Firma” desde hace algunas semanas.

Pero como si fuera poco, la mamá de Ethel Pozo dedicó varios minutos de su programa para criticar a la periodista por, según indicó, meterse en la privacidad de los demás y dañar la imagen de muchas personas que se han visto dañadas por el contenido de su producción.

“Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, era tú quien no podrá dormir tranquila... No importa lo que digas de mí el lunes o martes, porque siempre va a rebotar en audiencia”, inició su discurso la figura de América Televisión.

“¿Sabes?, mientras tú arañas y matas, la gente ayuda (...) Estoy arrebatada porque tocas a una mujer, pero sabes, no quiero ofenderte, lo que quiero es llamar a la reflexión”, añadió Gisela mientras hizo un pedido a los auspiciadores de Magaly Medina para que “consideren” su continuidad en el programa.

Dentro de todos los “argumentos” que presentó la conductora de “Magaly Tv La Firme” hace algunas horas, como respuesta a las polémicas declaraciones de la exesposa de Roberto Martínez, mostró una serie de videos recordándole su “pasado”.

Y como parte de su “descargo”, la “Urraca” recordó el día en el que Gisela Valcárcel atacó a un fotógrafo de la revista que tenía en esa época, quien durante en un evento deportivo y público, quiso registrar algunas imágenes de ella junto a Javier Carmona, pero fue “impedido” por la “Señito”, quien se mostró visiblemente alterada.

“Carlos Guerrero, un fotógrafo, lo insultaste solo por el hecho de ser un empleado en mi revista. Lo humilló de una manera realmente cuestionable, baja, que habla de un alma oscura y sobre todo, de una mujer soberbia, totalmente envanecida por el poder”, comentó Magaly Medina antes de presentar el material audiovisual.

En las imágenes se observa cuando la figura de América Televisión le quiere quitar la cámara al reportero, quien incluso pide auxilio a gritos a efectivos policiales. Sin embargo, Gisela le seguía arranchado el equipo, asegurándole que no le importa que llegara la PNP.

Pero eso no es todo, también se escucha que la “Señito” le dice al chico frases ofensivas como que apesta, que no se ha bañado, que come gracias a ella, que le quitará la cámara porque quiere y puede, entre otras expresiones altaneras.

“Era un acto público, una carrera en la Costa Verde, donde fueron todos los medios y estaba este fotógrafo de nuestra revista. Ella se ensañó con él, uno de nuestros fotógrafos más tímidos, más respetuosos, más chamberos y esta diva putrefacta de la televisión le dijo ‘no te has bañado, apestas”, recordó la figura de ATV.

“Yo te doy para que tú comas, de mí comes porque la que ha hecho la carrera soy yo’. Este es el verdadero rostro de Gisela Valcárcel, porque yo sí la conozco”, sentenció Magaly Medina, indicando que la “Faricela” no se acuerda de todo lo que hizo y sigue haciendo de manera hipócrita.

“Tú toda la vida me has atacado, no es que me hayas permitido atacarte, pero ella no se ensucia las manos, ha tenido sus monos con metralleta que le hacían el trabajo sucio. Como Carlos Cacho, por ejemplo, con sus programas de televisión basura, donde solo se dedicaba a difamarme, a insultarme”, sentenció la periodista.

