Elecciones 2022: cuál es el perfil idóneo para ser alcalde o gobernador regional en Perú

En poco menos de 48 horas estaremos eligiendo a las nuevas autoridades regionales y municipales para los próximos 4 años; al menos 24 millones de peruanos estarán habilitados para ejercer su deber cívico. Para esta contienda serán elegidas 13.032 autoridades en 25 regiones, 196 provincias y 1.890 distritos.

¿Cuál es el perfil ideal para elegir a los gobernantes? Infobae conversó con el coordinador de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Autónoma del Perú, Arturo Medrano Carmona, para poder saber qué elementos deberían tener los próximos alcaldes y gobernadores.

Adelantó que la población está muy al pendiente de la preparación académica y política de los candidatos. “El perfil que los ciudadanos están buscando es que sean políticos, que no tengan manchas, en todo caso que sean inmaculados. La población también espera que tenga preparación en gestión pública”.

En segundo lugar de importancia, menciona que tenga una carrera política a través de partidos políticos no de movimientos electorales que por coyuntura se forman y salen elegidos. Lo que quiere la población es que vuelvan a formarse partidos políticos como era de antaño, afirma.

Además, el especialista enfatizó qué tan influyente podría ser que los candidatos electos traigan consigo denuncias o procesos judiciales con carpeta abierta que durante el ejercicio de su función podría sacarlos del cargo ante una eventual sentencia condenatoria.

“No tendría que alterar mucho el hecho que tengan denuncias porque ellos van a entrar a trabajar, pero sí podría afectar si el Poder Judicial en el transcurso que estén desarrollando su gestión municipal en el juicio se determinara que son culpables. En ese caso termina la función y asume un reemplazo para que termine el periodo correspondiente”, asegura.

Medrano sostiene que una vez estando en el cargo (fuese alcalde o gobernador) lo primero que deberán hacer es observar cuál es la problemática más tangible de poder abarcar o lidiar y aún más importante el estado financiero de las arcas municipales para poder así, desarrollar un prospecto en base a lo que se tenga.

“Todo es urgente, pero hay que atender lo que sea más importante, hay que ver cuál se prioriza, eso depende mucho de la visión que tenga cada alcalde y también nada de esto sería posible realizar si es que no hay presupuesto; lo primero que deberán hacer los alcaldes será ver cómo le han dejado la caja”, señaló.

Asimismo, el experto explicó que una de las razones por las que no se logra ejecutar todo el presupuesto es por el desconocimiento de la normatividad de contrataciones. “El personal no podría estar capacitado para ello porque a veces se tiende a contratar a personas que no podrían calzar en ello y tendrían que tener mucho cuidado porque si no se cumplen esos requisitos estamos incurriendo en delitos”, manifestó.

Descontento popular

No es novedad que muchas de las autoridades elegidas terminan siendo una decepción. El descontento de los residentes de las diferentes regiones y distritos se ve plasmada en las quejas que han hecho llegar en cuanto a la inacción por parte de las entidades ediles.

La Defensoría del Pueblo presentó una lista donde figuran las municipalidades que, en base a las denuncias, no han dado la talla una vez estando en el cargo.

La Municipalidad Provincial del Callao se pone en la parte superior de esta lista de entidades con mayores quejas teniendo un número de 650 ocasiones en las que los chalacos han percibido que su comuna no ha cumplido con su función; seguidamente está la Municipalidad Provincial de Santa Ana (Cusco) con 622 y la Municipalidad Provincial de Chiclayo con 399 casos.

Lo que aquejan los ciudadanos es la falta de calidad en los servicios municipales y atención a las denuncias vecinales y la poca fiscalización al comercio. Asimismo, influyen los problemas para realizar trámites y procedimientos.

Alcaldes denunciados, investigados y sentenciados

Alex Kouri | Foto: Agencia Andina

Hay incluso autoridades que han sido condenadas por delitos de corrupción, pero ello no parece haber sido impedimento para intentar presentarse nuevamente para estos comicios, ese es el caso de Álex Kouri quien finalmente no pudo inscribir su lista con el movimiento Somos Callao debido a un colapso en el sistema del JNE, según manifestó el mismo abogado quien el pasado junio salió de prisión tras cumplir su condena.

Y no hay que perder de vista que la corrupción no es problema ajeno en nuestro país, ya que actualmente son varios los alcaldes y candidatos quienes están siendo investigados o en todo caso ya han sido sentenciados por el Poder Judicial.

En la región Cuzco, en el distrito de Echarati, es la segunda vez que un alcalde es condenado por corrupción; el Cuarto Juzgado Unipersonal especializado en delitos de corrupción declaró culpable a Boris Chávez y consecuentemente lo condenó a 12 años de prisión por haber aceptado sobornos a cambio de cotizaciones y ordenes de compra de bienes y servicios.

El exalcalde de Chiclayo, David Cornejo, fue condenado a 5 años de prisión por el delito de tráfico de influencias. En el año 2017, el burgomaestre favoreció al empresario Ángel Espinoza en la contratación para la adquisición de llantas para una flota vehicular por 46 mil soles.

En Moche Trujillo, el alcalde de dicho distrito también fue condenado, pero esta vez por el delito de difamación en agravio de Nataly Estefany Rojas Rojas; César Arturo Fernández Bazán estará tras las rejas por el plazo de un año por haber incurrido en dicho delito.

En Surco, el exalcalde del distrito, Juan del Mar, también fue condenado a prisión efectiva por haber cometido delitos de colusión y deberá pagar una reparación civil de más de 2 millones de soles.

