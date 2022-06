Elecciones 2022: más de 24 millones de peruanos son hábiles para elegir a nuevos gobernadores y alcaldes

Más de 24 millones de peruanos son hábiles para elegir a nuevos gobernadores y alcaldes

Los peruanos y peruanas regresarán a las urnas para elegir a los nuevos gobernadores y alcaldes. La elección, tal como lo ha anunciado la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se realizará el 2 de octubre del 2022 y se ha señalado que son 24,760,062 ciudadanos los que se encuentran hábiles para ejercer su derecho al voto. Todos estos son hombres y mujeres mayores de 18 años.

Del total de ciudadanos aptos, 12,308,901 (49.71%) son hombres y 12,451,008 (50.29%) son mujeres; asimismo, los jóvenes que están cumpliendo 18 años desde la fecha que se cerró el padrón (02 de octubre de 2021) hasta el día de los comicios, asciende a 578,856 (2.34%) electores; y, los que votan por primera vez, son 867,808 (3.5%) ciudadanos.

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 95,439 ciudadanos todavía conservan su DNI en el que aparecen con fotos siendo menores de edad. Al tratarse de personas que ya cuentan con mayoría de edad para votar, el JNE los ha incluido en el padrón electoral y podrán asistir a su local de votación en cuatro meses.

La región con mayor población electoral es Lima, con 8´365,477 votantes y la menor población electoral se encuentra ubicada en la región de Madre de Dios con 123,947 electores. Sobre los votantes que han fallecido en los últimos meses, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) envía mensualmente a la ONPE el registro de personas que perdieron la vida.

La segunda lista enviada cuenta con 12,589 ciudadanos fallecidos, cuyas defunciones fueron registradas entre el 6 de abril y el 6 de mayo pasados. Esto, tras cerrarse el padrón electoral con miras a las elecciones de octubre.

El procedimiento se realiza en cumplimiento de la Ley N° 31357, que modificó la Ley Orgánica de Elecciones, y la Ley de Organizaciones Políticas, la cual, en su décimo quinta disposición transitoria, indica que luego de la aprobación del Padrón Electoral, el Reniec “deberá remitir mensualmente” a la ONPE “la relación de fallecidos inscritos” después de aprobado el padrón electoral, “a fin de que la ONPE adopte las medidas necesarias de acuerdo a su competencia”.

LOCAL DE VOTACIÓN

A través de la plataforma ‘Elige tu local de votación’, habilitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cerca de 3 millones de peruanos han seleccionado el lugar donde sufragarán en las elecciones regionales y municipales programadas para este 2 de octubre. Sin embargo, la especialista en capacitación electoral de la ONPE, Cledy Gutiérrez, reveló que, a un día de que se cierre la elección del local de votación, alrededor del 60% de ciudadanos no han hecho su cambio.

“Lamentablemente el número no es muy pequeño: alrededor de un 60 % todavía no ha hecho su cambio de local de votación. Recomendamos que lo hagan pronto, creemos que no va a haber un problema de sobresaturación, por eso invocamos a que ingresen ahora mismo, si es posible, y elijan su local de votación, así tendrán muchas facilidades”, anotó.

De no elegir un local de votación hasta este viernes 3 de junio, la ONPE designará los centros disponibles. La especialista explicó que esto podría significar que el elector tenga que desplazarse a lugares más alejados ya que los centros de votación cercanos podrían estar ocupados por quienes hicieron el trámite.

