Álex Kouri, el sentenciado por delitos de corrupción que pretende volver a postular al Gobierno Regional del Callao

Álex Kouri, exalcalde y expresidente regional del Callao, no pudo inscribir su candidatura para postular nuevamente al Gobierno Regional del Callao durante las Elecciones Regionales y Municipales que se realizarán el próximo 2 de octubre. El político peruano hizo campaña con Somos Callao pero, según sus palabras, el sistema del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) colapsó y ya no pudo registrarse.

El también abogado confirmó que su agrupación política aseguró la inscripción de todos sus candidatos para los comicios. Sin embargo, cuando su grupo quiso pagar las tasas respectivas, el sistema del JNE dejó de funcionar, por lo que se elevaron las quejas correspondientes ante la autoridad electoral.

“Nosotros entendemos que el sistema colapsó, no señalamos que el JNE ni el Jurado Especial del Callao hayan tenido algo en nuestra contra, pero se ha tomado una acción contra nosotros, queremos una solución hoy. Somos Callao, cumplió en todo en el marco jurídico”, expresó a RPP Noticias.

En la plataforma del JNE, Kouri no aparece como candidato a gobernador regional y tampoco figura su agrupación política.

Recientemente, Somos Callao presentó un recurso ante el Jurado Electoral Especial (JEE) del Callao para que, buscando una última carta, pueda seguir en la carrera electoral de octubre. El mismo Kouri ha pedido, tanto al JNE como al JEE, que pueda proceder la rectificación y así pueda confirmar la inscripción de su lista para el Gobierno Regional del Callao.

Biografía de Alex Kouri

Alexander Martín Kouri Bumachar, o Álex Kouri, nació el 7 de abril de 1964. Tiene estudios de Derecho en la Universidad de Lima y tiene maestrías en Seguridad, Crisis y Emergencias; Inteligencia y Contrainteligencia, y un máster en Psicología Jurídica y Criminología por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Según su página web, fue candidato a Doctor en Derecho por la Universidad de Jaén, en 2009.

El exalcalde del Callao también tiene varios libros publicados que se pueden descargar gratuitamente en su sitio web, todos relacionados al derecho y tiene en mente más publicaciones sobre esta carrera.

En 1985, inició su carrera política en el Partido Popular Cristiano (PPC). En 1990 fue nombrado titular de la Sociedad de Beneficencia Pública del Callao. En las elecciones constituyentes de 1992 -tras el autogolpe de Alberto Fujimori- fue electo parlamentario de la República para el periodo 1992-1995.

Luego de su paso por el hemiciclo, fue elegido alcalde del Callao en tres ocasiones, desde 1996 hasta 2006. Ya en esos años se aleja del PPC para fundar su propio partido, Chim Pum Callao, que fue un referente del primer puerto durante varios años.

Cuando la dictadura de Alberto Fujimori cayó debido a los ‘vladivideos’ de Vladimiro Montesinos; en uno de estos aparece su hermano, Alberto Kouri, quien recibe dinero del encarcelado asesor presidencial y también aparece él mismo en otros. Incluso, se le escucha decir: “El negocio es el peaje”, en referencia a la vía Expresa Elmer Faucett en un diálogo con José Francisco Crousillat, que fue condenado en 2006 a ocho años de prisión por vender la línea editorial de su canal al gobierno. El tema del peaje sería el detonante que lo llevaría a prisión al exalcalde del Callao muchos años después.

Si bien los ‘vladivideos’ fueron una hecatombe en la política peruana, Álex Kouri volvió a ser elegido alcalde del Callao en 2022 y presidente regional en 2007.

En 2010 anunció su postulación a la alcaldía de Lima con el partido Cambio Radical, del exsenador y excongresista de derecha José Barba. No obstante, su candidatura fue tachada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque no acreditó la residencia de dos años exigida en la norma.

¿Por qué estuvo preso Álex Kouri?

En 2016, Álex Kouri fue condenado a cinco años de prisión por el Poder Judicial por incurrir en delitos de corrupción y el pago de 26 millones de soles como reparación civil por el Caso Convial del Callao.

La Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima lo halló culpable de colusión por haber favorecido a la empresa Convial con un aproximado de 32 millones de dólares con contratos y adendas cuando era burgomaestre del primer puerto.

Además, el tribunal le impuso una pena de inhabilitación para ocupar cargos públicos por tres años. El Ministerio Público estuvo de acuerdo con la sentencia, pero la defensa del exalcalde presentó un recurso de nulidad, aunque no prosperó.

En la acusación de la Fiscalía utilizaron el ‘vladivideo’ y, con esto, se determinó que Kouri había firmado un contrato con Convial para construir la Vía Expresa del Callao en 1999 con una inversión de más de 45,5 millones de dólares.

El 30 de junio de 2021, después de cumplir su condena, el político dejó el penal de Ancón II.

“Aquí estamos, como siempre de pie, luego de cinco años de secuestro por parte del Poder Judicial con una sentencia infame, que no tiene precedentes en la historia jurídica del país”, mencionó a la salida del centro penitenciario.

No había hecho el pago de la reparación civil que le fue impuesta. Su abogado, Ricardo Sánchez, argumentó que no se había realizado el pago porque aún faltaba definir quiénes eran las otras personas que debían abonar junto a su patrocinado, pese a que él único imputado fue el exgobernador regional del Callao y no existen otros acusados.

¿Quién fundó Somos Callao?

Álex Kouri regresa a la política fundando Movimiento Regional Somos Callao, de acuerdo al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) tras solicitar la afiliación el último 3 de octubre de 2021.

Anteriormente, estuvo con Chim Pum Callao que también fue liderado por el exparlamentario y estuvo con Félix Moreno y Juan Sotomayor; y esta vez lo acompañan los exmilitantes de este partido en este nuevo camino, Gioconda Tripi y Diofemenes ‘Kurly’ Arana, que lo recibieron a la salida de prisión.

Tripi es fundadora de Chim Pum Callao. Fue funcionaria de la Municipalidad del Callao y del Gobierno Regional del Callao en las gestiones de Kouri y Moreno; y colaboró con Sotomayor. También estuvo recluida en la cárcel por una condena que luego se revirtió.

Arana fue regidor de La Perla con Chim Pum Callao y fue alcalde de ese distrito después que la entonces burgomaestra y actual congresista Patricia Chirinos -también del grupo de Kouri- renunciara para postular al Gobierno Regional del Callao.

¿Cuántos años estuvo como alcalde Álex Kouri en Callao?

Álex Kouri fue alcalde del Callao por tres períodos consecutivos desde 1996 hasta 2006.

