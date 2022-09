Qué pasó con Carlos Vílchez y Carlos Álvarez: el origen de su supuesta enemistad

Carlos Vílchez y Carlos Álvarez no trabajarían juntos debido a sus diferencias.

Jorge Benavides y Carlos Álvarez fueron en su momento la dupla de humor más famosa de la TV peruana. Lamentablemente, se separaron en el 2011 y cada uno siguió su camino por separado. Actualmente, el hermano de Alfredo Benavides trabaja en ATV junto a Carlos Vílchez, quien estaría enemistado con la figura principal de ‘La Vacuna del Humor’.

Como se sabe, las redes sociales remecieron la tarde del viernes 3 de septiembre, cuando Álvarez y Benavides compartieron una inusual fotografía, en donde lucen juntos en una sala de reuniones junto al productor de televisión Ney Guerrero. Al parecer, los humoristas estarían a punto de volver a trabajar juntos.

Jorge Benavides y Carlos Álvarez se reencontraron. (Facebook)

Dicha noticia emocionó a sus fans, quienes esperan ver de regreso sketches como ‘Las viejas de La Molina’, ‘Eliane Karpa y Alejandro Choledo’, o ‘Chamo del Solar’ y ‘Jeta Jeta Uribe’. Sin embargo, quien no estaría nada contento con la noticia sería Carlos Vílchez, comediante de ‘JB en ATV’.

Se especula que la popular ‘Carlota’ daría un paso al costado en caso Carlos Álvarez llegue a ATV, puesto que en el 2018 dio unas polémicas declaraciones que dejaron entrever que no se llevaba nada bien con la actual figura de Willax TV.

¿Por qué se pelearon?

En el 2018, Carlos Álvarez sorprendió a propios y extraños al aparecer en ‘El Wassap de JB’, donde se reunió con Jorge Benavides después de 8 años de distanciamiento. Para la alegría de los fans, ambos protagonizaron nuevamente la secuencia de Alejandro Toledo y Eliane Karp.

El reencuentro fue bien recibido por los fans, pero no por Carlos Vílchez, quien formaba parte del programa humorístico de Latina TV en ese entonces. En entrevista con Radio Capital, aseguró que renunciaría inmediatamente si Carlos Álvarez se une a Benavides en ‘El Wasap de JB’.

“Si Jorge regresa con Carlos, yo me paso a retirar. No puedo trabajar con él…trabajé un mes creo, pero no me agrada. Me parece bueno, muy creativo y todo. Pero su estilo no me gusta a mí. Ya en pantalla, me parece muy profesional y creativo, pero su trabajo no me gusta. No trabajaría con él”, afirmó el cómico.

Carlos Vílchez indicó que no le gusta trabajar con Carlos Álvarez | Radio Capital

La respuesta de Carlos Álvarez

Tras las declaraciones del ‘Tío Vílchez’, Carlos Álvarez fue entrevistado por Milagros Leiva en Radio Capital, donde la periodista le preguntó cuál era su opinión sobre el entonces cómico de Latina TV.

“Sobre ese punto no tengo ningún comentario, ninguno”, respondió un poco incómodo para luego referirse a Jorge Benavides. “No se trata de amistarme o no. Nos hemos acercado, me invitó a su programa y yo fui. Salió un buen sketch y tuvo un buen índice de sintonía esos nueve minutos”.

“En lo que a mí me concierne, me gustaría trabajar juntos y él también me lo ha dicho. Soy profesional y me gusta que las cosas salgan bien. No le guardo rencor a nadie, si me lo tienen a mí, mala suerte, qué voy a hacer ”, añadió.

Carlos Álvarez no quiso referirse a Carlos Vílchez, pero sí sobre Jorge Benavides. (Facebook)

Juntos, pero no revueltos

En febrero de 2021, el intérprete de la popular ‘Carlota’ aseguró que no estaba hablando en serio cuando dijo años atrás que renunciaría en caso Álvarez llegue a ATV. “Si ellos vuelven bacán, feliz de la vida. No tendría ningún problema con ello. Yo una vez dije en broma que no trabajaría con Álvarez y la gente lo tomó a mal”, recalcó para El Comercio.

Incluso, aseveró que el cómico es “bastante bueno, tiene buenos personajes, me gustan varios de él”. No obstante, señaló que no está dispuesto a formar parte de las filas de Willax TV si Carlos Álvarez lo recluta.

“Si me dirían: ‘Te ha llamado Carlos Álvarez para que trabajes en su programa’, yo no iría a trabajar en su programa. Lo digo de todo corazón. No iría, pero si él viene a trabajar con Jorge (Benavides) y yo pertenezco al elenco y Jorge me dice: ‘Vamos a trabajar con él’, no tendría ningún problema”, sostuvo.

SEGUIR LEYENDO