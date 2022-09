Carlos Vílchez descartó trabajar con Carlos Álvarez por su humor político: “No me siento cómodo”

Carlos Vílchez explicó por qué no trabajaría junto a Carlos Vílchez.

Carlos Vílchez habló de una vez por todas sobre su rumoreada enemistad con Carlos Alvárez, quien se reunirá con Jorge Benavides en un nuevo programa llamado ‘El Especial’. El popular intérprete de la ‘Carlota’ indicó que no trabajaría con el cómico peruano en un mismo espacio televisivo debido a su humor político.

“Yo no podría trabajar con él porque tiene un humor diferente, recontra político. A él le gusta la política, sabe mucho de eso, yo no. Para empezar odio la política, nunca me he metido ni me meteré en política. Entonces, no creo que podamos trabajar juntos”, expresó en diálogo con Trome.

En caso de que Álvarez ingrese a ‘JB en ATV’, daría un paso al costado. “No podría estar en un lugar donde no me siento cómodo porque van a hacer harta política y yo no hago política, porque no sé, porque no conozco de política, con las justas sé cómo se llama el presidente”, agregó.

Por otro lado, dejó en claro que no considera a Carlos Álvarez como un mal imitador. De hecho, se declaró fan de algunos de sus sketches como ‘Las viejas de La Molina’, ‘Monseñor Durand’ y ‘el general Donayre’. Aun así, cree que Jorge Benavides es mucho mejor comediante, ya que hace parodias de situaciones de la vida cotidiana.

“Ojo nunca dije que él sea un mal imitador, no sé por qué la gente insulta sin saber lo que uno dice. Lo vuelvo a repetir, no he dicho que Carlos sea un mal imitador, simplemente él hace política y yo no sé hacer política (...) Sé que les irá bien porque los dos son grandes imitadores, pero Jorge es mejor y no lo digo porque sea mi amigo”, aseveró.

Carlos Vílchez y Carlos Álvarez no trabajarían juntos debido a sus diferencias.

Opinó sobre ‘El Especial’

Carlos Vílchez aseguró que no tiene la menor idea sobre el nuevo espacio que compartirá Jorge Benavides y Carlos Álvarez en ATV, pues esta última semana ha estado enfocado en un viaje familiar y ha evitado hacer uso de las redes sociales.

“Nosotros (con su novia) hemos estado de viaje tres días, trabajando, en Huancayo, y yo no me he enterado. Hemos estado jueves, viernes, sábado y el domingo me fui al estadio (para ver el clásico Alianza Lima vs Universitario de Deportes) y no he chequeado lo que pasa en redes sociales, no sé si el programa sale junto con nosotros, si sale después ni qué día sale”, señaló.

Lo que sí quiso dejar en claro al público es que Carlos Álvarez no es el nuevo integrante de ‘JB en ATV’, programa donde él forma parte. “Él está trabajando en un programa aparte con Jorge. Si trabajáramos juntos no tendría ‘química’ con él, tenlo por seguro”, dijo.

Jorge Benavides y Carlos Álvarez se reencontraron. (Facebook)

