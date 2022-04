El secreto de Carlos Vílchez para nunca ser ampayado por Magaly Medina

Carlos Vílchez comparte tip infalible para no ser ampayado. (Foto: Instagram/@mitiovilchezoficial Verificado)

Por más que lo ha intentado, Magaly Medina nunca pudo ampayar a Carlos Vílchez. Tras el escándalo de Óscar del Portal y Aldo Miyashiro, el comediante ha recibido una gran cantidad de comentarios de usuarios que le piden consejos para no ser víctimas de la ‘Reina del ampay’, o de sus propias enamoradas. El actor cómico de JB en ATV no dudó en compartir sus conocimientos a sus “discípulos”.

Mediante su cuenta de Instagram, Vílchez reveló uno de los tips que más le ha funcionado en los últimos años para no ser descubierto por las cámaras de la ‘Urraca’ o por una de sus anteriores parejas. “Un tip retro para todos ustedes, para que aprendan sobrinos. Esto queda entre nosotros”, señaló en su publicación junto al video en cuestión.

En el clip, el cómico explicó que la mejor forma de guardar el número de teléfono de una mujer es haciéndolo a la “antigua”. “Nunca en tu vida guardes el número de una trampa o de una amiga, o de tú ya sabes quién, en tu celular. ¡Piensa! Hazlo en un papelito, sin nombre, lo guardas en tu billetera. ¿Quién se dio cuenta? Nadie. Tu mujer te revisa lo que tiene el celular… Soy leyenda” , mencionó.

La recomendación de Carlos Vílchez llegó a más de 100 mil reproducciones y 1000 comentarios, siendo en su mayoría mujeres que le agradecieron dicha información para usarlo en su beneficio propio. “Ahora nos tocará revisar la billetera”, “Gracias tío por el tip, nos sirve”, “Ahora le buscaré hasta el bolsillo secreto del pantalón”, le señalaron.

OFRECE CURSO ANTIAMPAY

Carlos Vílchez compartirá más consejos en “Soy leyenda”, su primer curso de especialización antiampay. El show se realizará el 13 de mayo a las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones Bianca, ubicado en Barranco.

Según la información difundida, las mujeres también ingresan porque “ellas también tienen derecho de aprender”. 10 afortunados alumnos recibirán diplomas que certifiquen su especialización. Las entradas estarán a la venta en Teleticket.

“Sobrinos y sobrinas no se pueden perder este gran espectáculo este viernes 13 de mayo, donde todos vamos a prender de todo. ¿Saben cómo? Con un poco de humor y comodidad. ¡No te lo pierdas!”, expresó el comediante en sus plataformas.

Carlos Vílchez ofrece curso antiampay. (Foto: Instagram/@mitiovilchezoficial Verificado)

LA ÚNICA VEZ QUE CASI FUE AMPAYADO

En diciembre de 2021, Carlos Vílchez recordó en el programa de Magaly Medina la vez que casi fue descubierto por los ‘urracos’ de la conductora. Contó que en esa ocasión se encontraba en un cine de La Molina con una mujer muy popular de la farándula y un fan le avisó de la presencia de los reporteros.

“Era una chica bastante conocida, que en tus videos lo vas a encontrar, me acuerdo clarito que el que me salvó fue el chico que atiende en el cine. ‘Señor Vílchez yo lo quiero mucho, lo admiro, afuera están las cámaras de Magaly, dígale a la señorita que salga por la puerta de atrás’, me dijo” , expresó Carlos Vílchez.

La ‘Urraca’ le preguntó si en esa época tenía pareja sentimental, a lo que Carlos Vílchez contestó: “No, yo estaba solo”. Sin embargo, su respuesta no convenció a Magaly, quien le hizo saber que sus ‘urracos’ no siguen a gente soltera. “Cuando yo busco para ampayar, no busco a personas solteras, yo busco para ampayar gente que tiene un compromiso y está trampeando. Yo te buscaba a ti para pescarte”.

SEGUIR LEYENDO: